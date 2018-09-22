 Мы считаем своим долгом помогать украинскому народу, - Грибаускайте напомнила Франциску о необходимости поддержки Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Литвы.
В ходе двусторонней встречи в Президентском дворце Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте и Папа Римский Франциск, находящийся в Литве с государственным визитом, обсудили вопросы, актуальные для Литвы, Балтийского региона, Европы и мира в целом.
Президент Литвы поблагодарила Папу Римского за внимание к Литве – ее истории и борьбе за свободу.
"Особенно важно, что Святой престол, который никогда не признавал оккупацию нашего государства и сохранил дипломатическое представительство Литвы, последовательно поддерживал наше антисоветское сопротивление", - отметила она.
Глава Литвы обсудила с Папой Римским Франциском вопросы безопасности региона.
"Литва, которая живет вблизи агрессии и лжи, хорошо понимает и сочувствует тем, кто ведет борьбу за свободу и независимость. Поэтому мы считаем своим долгом помогать украинскому, грузинскому народам и напоминать об этом миру. Литва, будучи приверженной неустанно пропагандируемым Папой Римским ценностям человечности и милосердия, стремится к сохранению открытого, свободного и созидающего общества. Это актуально и для Европы в целом, сталкивающейся с угрозами популизма и национализма. Литва солидарна с другими странами в решении вопросов оказания помощи беженцам. Только совместными усилиями мы можем решить серьезные проблемы, связанные с социальным неравенством, уважением к правам человека, охраной окружающей среды", - заявила Грибаускайте.
Пытаются подгадить Украине где только можно.
Держборг України перевалив за 2 трлн грн
http://ua1.com.ua/politics/derzhborg-ukrajini-perevaliv-za-2-trln-grn-46871.html
бо торговий партнер путін нападе.
- ну шо б потом без удивляловок......
ветер дует не потому, что деревья качаются, а наоборот, не врите..