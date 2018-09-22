EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, За рубежом
  1927  115
Материалы по теме:
Все про:Литва (1249) Папа_Римский (216) Франциск (30)

 Мы считаем своим долгом помогать украинскому народу, - Грибаускайте напомнила Франциску о необходимости поддержки Украины

В рамках посещения Литвы Папа Римский Франциск провел встречу с президентом Литвы Далей Грибаускайте. В ходе встречи Грибаускайте поблагодарила Папу за помощь, которую Ватикан оказывал антисоветском сопротивлению стран Балтии, а также акцентировала на важности поддержки Украины и Грузии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Литвы.

В ходе двусторонней встречи в Президентском дворце Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте и Папа Римский Франциск, находящийся в Литве с государственным визитом, обсудили вопросы, актуальные для Литвы, Балтийского региона, Европы и мира в целом.

Президент Литвы поблагодарила Папу Римского за внимание к Литве – ее истории и борьбе за свободу.

"Особенно важно, что Святой престол, который никогда не признавал оккупацию нашего государства и сохранил дипломатическое представительство Литвы, последовательно поддерживал наше антисоветское сопротивление", - отметила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Папа Франциск приветствовал украинских военных на площади Святого Петра, - МИД. ФОТО

Глава Литвы обсудила с Папой Римским Франциском вопросы безопасности региона.

"Литва, которая живет вблизи агрессии и лжи, хорошо понимает и сочувствует тем, кто ведет борьбу за свободу и независимость. Поэтому мы считаем своим долгом помогать украинскому, грузинскому народам и напоминать об этом миру. Литва, будучи приверженной неустанно пропагандируемым Папой Римским ценностям человечности и милосердия, стремится к сохранению открытого, свободного и созидающего общества. Это актуально и для Европы в целом, сталкивающейся с угрозами популизма и национализма. Литва солидарна с другими странами в решении вопросов оказания помощи беженцам. Только совместными усилиями мы можем решить серьезные проблемы, связанные с социальным неравенством, уважением к правам человека, охраной окружающей среды", - заявила Грибаускайте.

Источник: https://censor.net.ua/n3087580
 
 
 Топ комментарии
 
Какая прекрассная женщина, дай ей Бог здоровья и долгих лет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
просто они т.ж. соеди пидоРашки и прочувствовали данное соседство нам своей шкуре....
 показать весь комментарий
 
 
Венгры, здорово отгребли от СССР в 1956 году и ничего - верные шавки кацапов.
Пытаются подгадить Украине где только можно.
 показать весь комментарий
 
это да, не могла пидоРашка протащить свое лобби в Литве...
 показать весь комментарий
 
 
Никогда Украина небыла в такой пропасти , как при Порошенко. Радуйтесь "покращення" уже сегодня.
Держборг України перевалив за 2 трлн грн
http://ua1.com.ua/politics/derzhborg-ukrajini-perevaliv-za-2-trln-grn-46871.html
 показать весь комментарий
 
вретивывсе это потужные мыролюбные реформы с пжыттям по новому-вадинтур.
 показать весь комментарий
 
 
не хитайте човен.
бо торговий партнер путін нападе.
 показать весь комментарий
 
кацапня - все хочете Украину?
- ну шо б потом без удивляловок......
 показать весь комментарий
 
 
Царя (Кто, по нациАнальнастям ), куда дели ? Никто не думал откуда и зачем возник "Тренд бороды Николая 2-го. ? История возвращается. Только не думаю, что будет через век "Тренд Путина".
 показать весь комментарий
 
Вот кто женщина третьего тысячелетия!
 показать весь комментарий
 
 
Иногда мне кажется что она за Украину больше переживает чем рошеновский
 показать весь комментарий
 
 
вы поймите, что если народ, недовольный воровством, коррупцией и фальсификациями результатов выборов сжёг Парламент или разгромил Президентуру, то виноват в этом не народ, а те, кто ворует и фальсифицирует..

ветер дует не потому, что деревья качаются, а наоборот, не врите..
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы считаем своим долгом помогать украинскому народу, - Грибаускайте напомнила Франциску о необходимости поддержки Украины
 
 
 
 
 
 вверх