 Мы считаем своим долгом помогать украинскому народу, - Грибаускайте напомнила Франциску о необходимости поддержки Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Литвы.

В ходе двусторонней встречи в Президентском дворце Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте и Папа Римский Франциск, находящийся в Литве с государственным визитом, обсудили вопросы, актуальные для Литвы, Балтийского региона, Европы и мира в целом.

Президент Литвы поблагодарила Папу Римского за внимание к Литве – ее истории и борьбе за свободу.

"Особенно важно, что Святой престол, который никогда не признавал оккупацию нашего государства и сохранил дипломатическое представительство Литвы, последовательно поддерживал наше антисоветское сопротивление", - отметила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Папа Франциск приветствовал украинских военных на площади Святого Петра, - МИД. ФОТО

Глава Литвы обсудила с Папой Римским Франциском вопросы безопасности региона.

"Литва, которая живет вблизи агрессии и лжи, хорошо понимает и сочувствует тем, кто ведет борьбу за свободу и независимость. Поэтому мы считаем своим долгом помогать украинскому, грузинскому народам и напоминать об этом миру. Литва, будучи приверженной неустанно пропагандируемым Папой Римским ценностям человечности и милосердия, стремится к сохранению открытого, свободного и созидающего общества. Это актуально и для Европы в целом, сталкивающейся с угрозами популизма и национализма. Литва солидарна с другими странами в решении вопросов оказания помощи беженцам. Только совместными усилиями мы можем решить серьезные проблемы, связанные с социальным неравенством, уважением к правам человека, охраной окружающей среды", - заявила Грибаускайте.