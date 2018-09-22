 Беспилотник наблюдателей зафиксировал колонну из 10 "КамАЗов" на Донбассе вблизи оккупированного участка границы с РФ, - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ.

"В неподконтрольном правительству районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска на границе, ночью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из 10 грузовиков ("КамАЗ") с крытыми брезентом грузовыми отсеками. С помощью БПЛА СММ дальнего радиуса действия подобные перемещения в этом районе были зафиксированы 8 августа", - говорится в сообщении.

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По сообщению наблюдателей, также на Донбассе зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением согласованных линий отвода.

"Миссия и дальше фиксирует вооружение, размещенное с нарушением согласованных линий отвода - 93 единицы зафиксированы в течение двухнедельного периода, из которых 56 в неподконтрольных правительству районах", - отметили в ОБСЕ.