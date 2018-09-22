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 Беспилотник наблюдателей зафиксировал колонну из 10 "КамАЗов" на Донбассе вблизи оккупированного участка границы с РФ, - ОБСЕ

Беспилотник Наблюдательной миссии ОБСЕ обнаружил в неподконтрольном Украине районе Донецкой области недалеко от границы с Россией, где отсутствуют пункты пропуска на границе, колонну из 10 грузовиков ("КамАЗ") с крытыми брезентом грузовыми отсеками.

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ.

"В неподконтрольном правительству районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска на границе, ночью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из 10 грузовиков ("КамАЗ") с крытыми брезентом грузовыми отсеками. С помощью БПЛА СММ дальнего радиуса действия подобные перемещения в этом районе были зафиксированы 8 августа", - говорится в сообщении.

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По сообщению наблюдателей, также на Донбассе зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением согласованных линий отвода.

"Миссия и дальше фиксирует вооружение, размещенное с нарушением согласованных линий отвода - 93 единицы зафиксированы в течение двухнедельного периода, из которых 56 в неподконтрольных правительству районах", - отметили в ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3087578
 
 
 Топ комментарии
 
Мабуть ОБСЄ купило собі нові окуляри👀👓🕶️
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К каждой колоне ихтамнетов придается
Беспилотник наблюдателей зафиксировал колонну из 10 "КамАЗов" на Донбассе вблизи оккупированного участка границы с РФ, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1571
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Мабуть ОБСЄ купило собі нові окуляри👀👓🕶️
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К каждой колоне ихтамнетов придается

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А хто на фото? Прізвище, нація, де працює...?
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Украинец, волонтер, будущий президент Украины.
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Прізвище "украинец"! От коли побачите таке прізвище у бюлетені, то голосуйте за нього!
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Шукаю націю волонтёр і ніяк не знайду😳 Мабуть якась таємнича нація.
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да ти гоніш ! ти що не в курсі хто твій твоя президент? Безпілотник спостерігачів зафіксував колону з 10 "КамАЗів" на Донбасі поблизу окупованої ділянки кордону з РФ, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5195

Безпілотник спостерігачів зафіксував колону з 10 "КамАЗів" на Донбасі поблизу окупованої ділянки кордону з РФ, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6418
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Далеко не всех украинцев....
Те которые..хоть немного знают современную историю постсоветского пространства....знают чем закончилось подобное в Армении...
Армения полностью легла под паРашу..и лапки раздвинула....
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та пусть будет так как вы пишите, посмотрим после выборов.
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шо за поц? коун з тєлєка? дякую. поригав Безпілотник спостерігачів зафіксував колону з 10 "КамАЗів" на Донбасі поблизу окупованої ділянки кордону з РФ, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9149
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а если бы наблюдали своим беспилотникам еще иногда стекла протирали - стока бы новога для себя увидели-открыли....
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хоть и старые, но смотреть на зашквареную русню можно вечно
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБеспилотник наблюдателей зафиксировал колонну из 10 "КамАЗов" на Донбассе вблизи оккупированного участка границы с РФ, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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