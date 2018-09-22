 Путин стремится создать геополитический инструмент давления на Западную Европу, - Порошенко о "Северном потоке-2"

Об этом сказал Президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Этот газопровод с экономической точки зрения не выгоден. Это – попытка России ослабить Украину, которая благодаря транзиту сейчас получает ежегодно 3 млрд долларов США прибыли. Но прежде всего Путин стремится создать геополитический инструмент давления на Западную Европу", - подчеркнул Глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия обещает Германии взять на себя все финансирование "Северного потока-2"

В то же время он отметил, что в Германии существует сильное политическое лобби этого проекта. "А против этого свидетельствуют упрямые факты. Украина располагает более чем достаточными транзитными мощностями для поставок российского газа в Европу: 146 млрд кубометров, из которых пока используется чуть больше, чем 90 млрд. Зачем же тратить 20 млрд долларов США на ненужный газопровод? Дайте сами ответ", - сказал Президент.

"Я только могу предостеречь наших европейских друзей, и это учитывая собственный горький опыт: если в вопросе газоснабжения так зависеть от России, как от нее несколько лет назад зависела Украина, это образует поле для шантажа. Могу Вас заверить, это был не самый приятный момент, когда мне позвонил Путин и сообщил, что на следующий день будет перекрыт кран. Не попадайте в ту же ловушку", - отметил Президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции против России очень действенные: без них Путин не занимался бы Нормандским процессом, - Порошенко