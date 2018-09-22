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 Политика Украины, За рубежом
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 Путин стремится создать геополитический инструмент давления на Западную Европу, - Порошенко о "Северном потоке-2"

Газопровод "Северный поток-2" является геополитическим инструментом давления на Западную Европу и зависимость европейских стран от поставок газа из России открывает ей большое поле для шантажа.

Об этом сказал Президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Этот газопровод с экономической точки зрения не выгоден. Это – попытка России ослабить Украину, которая благодаря транзиту сейчас получает ежегодно 3 млрд долларов США прибыли. Но прежде всего Путин стремится создать геополитический инструмент давления на Западную Европу", - подчеркнул Глава государства.

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В то же время он отметил, что в Германии существует сильное политическое лобби этого проекта. "А против этого свидетельствуют упрямые факты. Украина располагает более чем достаточными транзитными мощностями для поставок российского газа в Европу: 146 млрд кубометров, из которых пока используется чуть больше, чем 90 млрд. Зачем же тратить 20 млрд долларов США на ненужный газопровод? Дайте сами ответ", - сказал Президент.

"Я только могу предостеречь наших европейских друзей, и это учитывая собственный горький опыт: если в вопросе газоснабжения так зависеть от России, как от нее несколько лет назад зависела Украина, это образует поле для шантажа. Могу Вас заверить, это был не самый приятный момент, когда мне позвонил Путин и сообщил, что на следующий день будет перекрыт кран. Не попадайте в ту же ловушку", - отметил Президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087577
 
   
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скажем транзиту остаточнэ прощавай Путин стремится создать геополитический инструмент давления на Западную Европу, - Порошенко о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 5574
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холоп ватний, ми вже пережили по пять дефолтів і холодоморів... це по прогнозам вашої ботоксної криси
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Хотят финансировать за счет российских банков.
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Никак не пойму. " Путин" - это собирательный образ из двойников ( тройников ) ? Если так, то может нужно писать просто " Неопределяемый по факту президент РФ " ( Или что-то подобное ) ?
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ага, отец, сын и святый дух. молитесь на него, свидогыды
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Ну как же можно получать деньги от агрессора? Это какая-то ганьба и нужен "остаточно прощевай"! Может Украина наоборот профинансирует СП-2 и прощай?
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Пеця ты поц,ты ж год назад в прямом эфире мамой кляься шо "СП-2" не будет.
Как и лысая за..па Гордон зуб давал шо ЧМ по футболу в РФ не будет.
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До этого рисовали схемы о невозможности передачи в Крым электроэнергии с Кубани, а потом то же самое про мост трындели.
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на фоне не полученного транша у барыги начался словесный понос и повысилась активность армии жополизов на форумах
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