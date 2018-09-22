 За две недели количество обстрелов на Донбассе увеличилось на 30%, - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете Миссии, передает Цензор.НЕТ.

Как указано в отчете, речь идет о количестве обстрелов по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом. "Увеличение количества таких нарушений наблюдалось, несмотря на договоренности о прекращении огня по случаю начала нового учебного года, которая вступила в силу 29 августа в 00:01", - отметили в ОБСЕ.

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Наблюдатели заявили, что с начала текущего года Миссия подтвердила информацию о 182 жертвах среди гражданского населения, из них 34 - погибших и 148 раненых.

"Наблюдатели Миссии продолжают сталкиваться с ограничениями свободы передвижения, в частности на блокпостах в неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области и в неподконтрольных правительству районах вблизи границы с РФ. В целом патрули СММ сталкивались с ограничениями со стороны вооруженных формирований 47 раз, со стороны ВСУ - трижды", - сообщили в миссии ОБСЕ.

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