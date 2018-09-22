 За две недели количество обстрелов на Донбассе увеличилось на 30%, - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете Миссии, передает Цензор.НЕТ.
Как указано в отчете, речь идет о количестве обстрелов по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом. "Увеличение количества таких нарушений наблюдалось, несмотря на договоренности о прекращении огня по случаю начала нового учебного года, которая вступила в силу 29 августа в 00:01", - отметили в ОБСЕ.
Наблюдатели заявили, что с начала текущего года Миссия подтвердила информацию о 182 жертвах среди гражданского населения, из них 34 - погибших и 148 раненых.
"Наблюдатели Миссии продолжают сталкиваться с ограничениями свободы передвижения, в частности на блокпостах в неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области и в неподконтрольных правительству районах вблизи границы с РФ. В целом патрули СММ сталкивались с ограничениями со стороны вооруженных формирований 47 раз, со стороны ВСУ - трижды", - сообщили в миссии ОБСЕ.
На крысме:1. Как вы уже знаете, оккупанты принуждают жителей Артека до 30 сентября снести за свой счет собственные дома, некоторые из которых были построены задолго до появления в Гурзуфе детского центра "Артек", оккупационные хозяева которого отжали землю у людей. Всего домов под снос - 289. Чтобы люди, освобожденные от "украинского ига", поняли, что с ними не шутят, оккупанты пообещали им невыносимую жизнь и начали воплощать угрозы в жизнь, уничтожив в округе все объекты социального значения: продуктовый супермаркет, аптеку, парикмахерскую, мясную и овощную лавки и промтоварный магазин. Людям якобы предлагают переселиться в новый 12-этажный дом, который непонятно когда будет сдан в эксплуатацию, но в него поместится максимум треть из тех, у кого отбирают землю и дома. Кроме того, оккупанты требуют предоставить справки о том, что "у людей нет собственности на территории рф". Если вдруг у кого-то окажется какая-нибудь зарегистрированная халупа, то ни о каких компенсации и переезде не может быть и речи - только снос своими же руками. Люди в полном отчаянии http://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/meshayut-detyam-artek-trebuet-snesti-289-zhilyh-domov/. В Симферополе на очередном митинге против пенсионной реформы коммуняки резко раскритиковали путина и Медведева. Реформу назвали "людоедской", потребовали отставки правительства и проведения референдума о повышении пенсионного возраста. Считают, что путинская партия "Единая россия" "за 20 лет научилась только врать и воровать". Ватники, а вы разве не умеете проводить "референдумы"? Зачем вам чьё-то разрешение?! Вперед! В бой! Или только под дулами автоматов можете смело бегать? А теперь эти автоматы направлены против вас! https://ru.krymr.com/a/news-v-simferopole-na-mitinge-rezko-raskritikovali-putina-i-medvedeva/29503745.html3. На феодосийском паблике опубликовали фотографии верениц грузовых машин, которые везут в порт зерно. Местные жители прокомментировали: "Из страны зерно вывозят, зачем оно нам. Потом лучше цены на хлеб поднять и всё будет хорошо - «россия - щедрая душа»…", "Они его вывозят, но не из страны. 2 недели катают в море, переделывают документы и возвращаются с этим же зерном, но в 3 раза дороже перепродают как импортное", "Зерна собрали меньше вдвое! Давайте вывезем его", "В Сирию это зерно идёт. Прямым ходом. Успокойтесь наконец и займитесь делом". Напомню, с первого октября оккупанты анонсировали подорожание хлеба минимум на 10% - "из-за засухи и роста закупочных цен на зерно и бензин" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1043478237639270401
4. В Симферополе оккупанты прикрыли еще один торговый центр. На этот раз закрыли ТЦ "Точка" в районе Центрального рынка. Владельцы уже скребут по сусекам немаленькую сумму, которую надо занести "кому нужно" http://fresh.org.ua/novosti/149857/v-simferopole-prikryli-eshche-odin-torgovyy-tsentr_2018-09-215. Завтра оккупанты планируют отменить режим ЧС в Армянске. Тем временем жители отравленного города пишут: "Как только собираются привозить деток, так и начинается. Невозможно дышать, какой-то туман и жуткая вонь стоит в городе", "Та же фигня! С 9 этажа смотрю - частного сектора не видно", "Сволочи они, вот и всё", "И у нас тоже воняет. Жопочка", "Запах есть. Сижу с закрытыми окнами", "Может, туман и природный, но дышать утром невозможно было", "Воняет по всему городу", "Я тоже считаю, что детям сюда рановато", "В 8:30 запах был, как в общественном туалете хлоркой, ну не такой резкий", "В 6 утра ехал с Симферополя, запах с Воинки уже начался (прим - в 42 км от Армянска)" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10434453516283330566. Предатель Украины Михаил Шеремет, ныне протирающий штаны в Госдуре, рассказал, как лично спасал Армянск. Сернистый ангидрид, отравивший город и прилегающие районы, по его мнению, не так уж и опасен, а где-то даже полезен. Кроме того, коллаборант обвинил блогеров, которые устроили "информационную войну" http://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/spasitel-armyanska-rasskazal-o-poleznyh-svojstvah-sernistogo-angidrida-dlya-organizma/ 7. В некоторых школах Крыма появился предмет "ОПК" - Основы православной культуры. Это очень серьезно! Это насильственное зомбирование ДЕТЕЙ! Вопреки воле родителей! Секта РПЦ МП ПРИНУДИТЕЛЬНО льет детям в голову ЯД! https://twitter.com/KrimRt/status/1043440341368676353
8. Оккупанты в Ялте привлекут для патрулирования города кубанских кизяков. Тех самых, которых презирают практически все. Центральные улицы города заполонят бухие и отвратно пахнущие имбецилы с нагайками http://atr.ua/news/178331-v-alte-pozvali-kubanskih-kazakov-navodit-poradok-v-gorode9. Понаехавший лапоть решил плюнуть в лицо жителям Феодосии: "Хотелось бы поделиться впечатлением НЕ жителя Феодосии о Феодосии и её обитателях, т.к. я часто бываю в этом городе и хочу, чтобы он стал лучше. Сам по себе городок красивый и место, где он расположен, очень достойное. Золотой пляж - вообще чудо. НО население - это ЖОПА. Дикая помесь озлобленных совковых стариканов и бандюков хохлятских 90-х. Попадаются отдельные люди, которые работают и обслуживают отдыхающих на достойном уровне за нормальные деньги - им от меня почёт и уважение. Также уважение вызывают крымские татары, которые просто работают день и ночь, потому что хотят заработать. Я сам НЕ татарин. Но все остальные обречены на вымирание вместе с нерадивым руководством города. Такое красивое место не должно быть загажено таким свинским отношением". Комментарии: "Он, наверное, бессмертный? Обосрать население целого города, сплошь состоящего из бандюков и озлобленных стариканов. Либо совковские стариканы красный флаг в жопу воткнут, либо бандюки голову открутят", "А в твоей мухосране царит чистота и порядок, и люди там матом не кроют? Ты типичный представитель либерального скота, у которого везде совок виноват", "Впечатления не по адресу! Это нужно писать Аксёнову или путину! А население озлобленное, потому что его кинули, как всегда. Кинул тот же кремль ваш конченый. И вообще, мы, когда в россию вступали, даже представить не могли, в какой жопе окажемся! Так что, озлобленность здесь в тему как раз", "Дядя, ты дурак?!", "Шлепок коровий" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104345542274782822410. Уникальность крымского солнца в том, что оно быстро превращает чужой триколор в родной прапор. Ворота, гаражи и двери идиотов, покрашенные в 2014 году в аквафреш, все уже правильно выглядят. Кримське сонце - українське сонце https://twitter.com/KrimRt/status/1043476974042255361 P.S. Предатель из Феодосии написал: "Население озлобленное, потому что его кинули, как всегда. Кинул тот же кремль ваш конченый. И вообще, мы, когда в россию вступали, даже представить не могли, в какой жопе окажемся!". Хотел прокомментировать этот ватный вой, но решил закончить выпуск словами жителя Симферополя: "Любіть Україну, якщо Ви того варті". Какая все-таки пропасть между тем, кто написал первую фразу, и тем, кто написал вторую… КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1