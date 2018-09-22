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 С начала суток наемники РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - пресс-центр ООС

В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, наемники РФ 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС, передает Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенного минского соглашениями, противник не применял. Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Новоселовка Вторая, Павлополь, Гнутово и Лебединское. В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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С начала суток наемники РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - пресс-центр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087575
 
 
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Офицер ВСУ показал видео уничтожения техники боевиков на Донбассе (видео)18:25 - 22 сентября 2018
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Украинские военные вернули под контроль хутор Вильный на Луганщине. Об этом сообщает ТСН.
Украинские разведчики провели быструю и эффективную операцию. От северо-восточных окраин Золотого украинские военные погнали боевиков.
Операция прошла без потерь среди украинских бойцов.
На данный момент восемь десятков жителей хутора снова живут в родной стране.

Якісно і без втрат: українські військові звільнили хутір на Луганщині

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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала суток наемники РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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