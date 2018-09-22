 С начала суток наемники РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - пресс-центр ООС

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС, передает Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенного минского соглашениями, противник не применял. Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Новоселовка Вторая, Павлополь, Гнутово и Лебединское. В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за минувшие сутки 18 раз атаковал позиции ВСУ: потерь нет, один наемник уничтожен