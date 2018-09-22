 Мать покойного Кузьмы Скрябина жалуется на похоронные фирмы: они используют фото ее сына в рекламе

Мать Андрея Кузьмы Скрябина, погибшего в автокатастрофе в 2015 году, возмущена действиями похоронных фирм, которые используют в рекламе фото ее сына. Пост с призывом помочь найти и наказать аморальных дельцов Ольга Кузьменко разместила на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Помогите найти и обезвредить мародеров – хозяев похоронных фирм, которые используют портрет моего сына в рекламных целях, делают лже-могилы на своих демонстрационных площадках с полностью Андрюшиными данными", – пишет женщина.

Ольга Кузьменко просит присылать ей адреса похоронных фирм, использующих фото ее сына в рекламе своей продукции. И обещает бороться с ними с привлечением прокуратуры и медиа.

"Я думаю, что все люди Украины меня поддержат – это кощунство и мародерство, аналогов которому нет нигде в мире! Наживаются таким образом на изображении человека, который жизни своей не жалел за Украину! Молю о помощи!", – обращается Ольга Кузьменко к пользователям Сети.

Напомним, 2 февраля 2015 года лидер группы "Скрябин", известный продюсер, телеведущий и шоумен Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ужасной автокатастрофе под Кривым Рогом. Его автомобиль столкнулся с молоковозом. От полученных травм музыкант скончался на месте аварии.