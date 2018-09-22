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 Мать покойного Кузьмы Скрябина жалуется на похоронные фирмы: они используют фото ее сына в рекламе

Женщина просит помочь ей найти все фирмы, использующие фотографии ее сына

Мать Андрея Кузьмы Скрябина, погибшего в автокатастрофе в 2015 году, возмущена действиями похоронных фирм, которые используют в рекламе фото ее сына. Пост с призывом помочь найти и наказать аморальных дельцов Ольга Кузьменко разместила на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Помогите найти и обезвредить мародеров – хозяев похоронных фирм, которые используют портрет моего сына в рекламных целях, делают лже-могилы на своих демонстрационных площадках с полностью Андрюшиными данными", – пишет женщина.

Мать покойного Кузьмы Скрябина жалуется на похоронные фирмы: они используют фото ее сына в рекламе 01

Ольга Кузьменко просит присылать ей адреса похоронных фирм, использующих фото ее сына в рекламе своей продукции. И обещает бороться с ними с привлечением прокуратуры и медиа.

"Я думаю, что все люди Украины меня поддержат – это кощунство и мародерство, аналогов которому нет нигде в мире! Наживаются таким образом на изображении человека, который жизни своей не жалел за Украину! Молю о помощи!", – обращается Ольга Кузьменко к пользователям Сети.

Напомним, 2 февраля 2015 года лидер группы "Скрябин", известный продюсер, телеведущий и шоумен Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ужасной автокатастрофе под Кривым Рогом. Его автомобиль столкнулся с молоковозом. От полученных травм музыкант скончался на месте аварии.

Источник: https://censor.net.ua/n3087574
 
 
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нанять хорошего адвоката и засудить - они ей платить будут всю жизнь....
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Нехай ті розумники фотки своїх померлих родичів розміщують...
Безсоромні...
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нанять хорошего адвоката и засудить - они ей платить будут всю жизнь....
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Я так понял, она этого и хочет. Она лишь просит сообщать ей, если кто-то где-то увидит бесподобство
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Нехай ті розумники фотки своїх померлих родичів розміщують...
Безсоромні...
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Видел такие пямятники -рекламные образцы )
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Вообще-то если они делали эту работу вполне имеют право, в договоре был запрет или вообще договор был. А вот левак которые не принимал участия в работе должен понести ответ. Как-то так.
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Вот образец чёрного юмора в рекламе:

Мать покойного Кузьмы Скрябина жалуется на похоронные фирмы: они используют фото ее сына в рекламе - Цензор.НЕТ 7709
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Теж чорний гумор.
"Ти ще ніколи не спала так міцно! Беруші Hansaplast"

Мати покійного Кузьми Скрябіна скаржиться на похоронні фірми: вони використовують фото її сина в рекламі - Цензор.НЕТ 349
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Сейчас на имени Кузьми хотят наворится многие. Я не удевлюсь если там найдутся ушлые предпреприматели и заберут у матушки Кузьмы права на хату. .
Моршрутка полная версия. Скрябин.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМать покойного Кузьмы Скрябина жалуется на похоронные фирмы: они используют фото ее сына в рекламе
 
 
 
 
 
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