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Все про:НАТО (6010) Порошенко (15446) членство в НАТО (226)

 НАТО - единственная гарантия выживания Украины, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post, что Украина стремится зафиксировать в Конституции свою политическую цель – членство в Евросоюзе и НАТО. На сегодняшний день Североатлантический альянс остается единственной гарантией безопасности Украины, поскольку Россия как постоянный член СБ ООН не соблюдает международный мирный порядок и право.

"Мы стремимся зафиксировать эту политическую цель (членство в ЕС и НАТО. – Ред.) даже в нашей Конституции. Для нас цель будущего членства в ЕС является мощной мотивацией для продолжения процесса реформ. На пути к Западу, тому Западу, с которым мы связаны", - отметил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Россия, постоянный член СБ ООН, не соблюдает международный мирный порядок и право, то НАТО остается нашей единственной гарантией выживания", - также добавил он.

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Президент напомнил, что Россия торжественно гарантировала Украине государственный суверенитет после распада СССР. "В ответ мы отказались от советского ядерного оружия, расположенного на нашей территории. На тот момент – третий по объемам арсенал в мире. И что в итоге? Путин аннексирует Крым и разжигает войну на Востоке нашей страны", - отметил он.

Президент также сообщил, что сейчас Украина тратит 6% ВВП на оборону. "И, я думаю, за счет нашего противостояния российской агрессии на восточном фланге НАТО мы уже сегодня играем важную роль. Мы боремся не только за себя, а за Европу, демократию, за Запад и его ценности", - подчеркнул Президент.

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Глава государства еще раз отметил: "Это никакой не замороженный конфликт, как некоторые утверждают, а кровавая война. При этом ежедневно погибают украинские солдаты. Почти 170 погибло с начала года. Сотни получили ранения, среди жертв есть и гражданские".

Источник: https://censor.net.ua/n3087573
 
 
 Топ комментарии
 
Прихильники Тайожного Союзу зараз його заплюють.
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Единственная гарантия выживания Украины, посадить/расстрелять с конфискацией гидранта и всех членов правительства с казнокрадам и прихлебателями всех мастей...
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Не мели дурниць. Прийде час і взнаєш, вистояли з допомогою НАТО, чи "без допомоги".
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А как же украинский воины - один на один с ордой, без НАТО, в 2014 выстояли и умыли кацапов кровью?
Украинский народ - гарантия выживания. А НАТО - то модная нашивка на рукаве, не более...
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Не мели дурниць. Прийде час і взнаєш, вистояли з допомогою НАТО, чи "без допомоги".
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спорно. Пока бандюки с калашами бегали, Украина сама их мочила. Но против регуляров параши ДБ не устояли. А НАТО это ведь не только помощь в оружии, но и провиант и медикаменты и транспорт. Абрамсов конечно не дали, но и за ту помощь спасибо
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Трудно не согласиться. но с НАТО как-то спокойней. Латвия, Литва, Эстония тому пример. Там тоже ваты хватает, но "зеленых" уродов там не будет. Перебьют их без сомнения
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добробаты сделали все что могли и даже больше...
когда нибудь до всех нас ето дойдет.
но даже они не смогли бы защитить Украину,
если бы кацапня не боялась НАТО как черт ладана...
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Сильна та єдина зсередини країна гарантія не менш важлива та суттєва.
А це багато в чому від влади залежить...
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Единственная гарантия выживания Украины, посадить/расстрелять с конфискацией гидранта и всех членов правительства с казнокрадам и прихлебателями всех мастей...
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не перший раз вже висловлював свою думку як на мене то сидіти повинні всі від президента до спікера і депутатів теж прошерстити набереться 2 колонії з 91 року і до тепер. Був би у нас мудрий хоч один президент то зміни в державі потрібно було робити поступово з 91 року а не перевернути все за пів року з Кацапстана на ЕС і російськомовні школи і видання потрібно було зменшувати поступово з розумом, то можливо і ОРДЛО і Крим не існувало, а так як не крути а кацапи нас в битві і не одній(не окопній) перемогли і нічого не залишається як виграти війну за незалежність.
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Почему бы не расстрелять сначала "ватника тупина" ~ двух зайцев замочить и ватника и тупина)
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да, в дыре постоянно визжат, об украинском пьяном президенте, который клянчит деньги по миру - с вами все ясно и в принципе обсуждать ничего и не надо...
у меня вопрос - как вы относитесь к педофилам?....
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Там уже "Луганский трибунал" вынес Порошенко "пожизненное" заключение...

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Прихильники Тайожного Союзу зараз його заплюють.
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Им зачтется. Уже сейчас известно о бот-ферме тимошенко но, бот-фермы не принимают участие в голосовании, поэтому косатая бомжиха получит нулевой результат на выборах и не пройдет в ВР
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А ось цей коментар я заскриню. Для історії.
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А чего так возмущаются зрадокрысы? Порох ведь все правильно говорит.
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Тому що в педро з 2014 слова зі справами розходяться.
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Люди за него не за ради его обещаний голосовали, поэтому твой выпад ничтожный. Лично ты, за оппоблок голосовал, так какое тебе дело до обещаний Порошенко?
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в принципі, мене мало цікавить лохіка тих 54% однотурових. Головне, що навіть вони вже зрозумліи, що таке порошенко (привіт рейтингам). До обіцянок є діло, бо обіцянками педро показує ставдення до свого лохторату і потенційного електорату.
з.і. з тебе ванга, як з цукерки куля.
в спам, порхосос.
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Он знает, что лохи и легковеры верят обещаниям. Ещё Наполеон говорил: «Если желаете добиться успеха в этом мире, то обещайте всё и не выполняйте ничего. На недогарант живет по заветам Наполеона
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На все обещания Порошенко, была реакция кремля - на обещание войну закончить за 2 недели, кремлевская мразь ввела войска, на обещание платить 1000 грн в день, карлик закрыл рынок раши для Украины и отключил газ. Все это помнят украинцы и лично кремлевская мразь, виновата в том, что Порошенко не выполнил свои обещания.
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Що, так прямо через 2 тижні і ввів? Так чому ж "АТО" тривала роками, а не військовий стан введено? Товароббіг з рашкою зріс, балаболка. Але ти правий, українці все памятають. І "продати бізнес" і "боротьбу з корупцією" і решту пустомельства твого патрона.
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Ты тоже трепло и предатель в квадрате. Такие как ты, Донбасс и Крым прогавкали на псевдореферендуме.
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порошенко - подлый лжец.... гарантия выживания Украины - это сильная и современная армия, боеспособность которой этот фукс целенаправленно уничтожает
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Порошенко клятвы на Конституции Украины не нарушил и люди не за ради его обещаний голосовали и вообще, чего это возмущаются сепаратисты которые за оппоблок голосовали?
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А записывать в Конституцию стремление вступать в любые экономические или военно-политические союзы - это дикий популизм высшего уровня и маразм.
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Надо бы освоение марса записать в конституцию с объязательным условием что первая кондитерка будет принадлежатьь потомкам Петручио Поскольку диабетический пройдоха крякнет к тому времени Но проголосовать пидрам из ВР за это надо
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Это иллюзия сама Украина рашку без НАТО не победит, а НАТО это на 80 % военная мощь Пентагона.
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roshenko q
Ты включи мозги, если у тебя, в голове, мозги а не вата!!!!!

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НАТО - единственная гарантия выживания Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 176
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В предвыборной программе брехуна Пжыты по-новому, несмотря на гору обицянок, места вступлению Украины в НАТО не нашлось НАТО - единственная гарантия выживания Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1674
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Главное чтобы клятвы защищать суверенитет Украины не нарушил, так как зрадофилы нарушили присягу защищать Украину в период опасности. Бежали скоты в страну агрессора, аж подошву постирали.
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задроты зрадофильные, хватит спамить, если не вывозите - трусливые шакалы... НАТО - единственная гарантия выживания Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6162
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НАТО - единственная гарантия выживания Украины, - Порошенко

Да, это гарантия.
И США за вступление Украины в НАТО.
Единственная проблема в европейских "парнерах", которые постоянно блокируют вступление Украины в НАТО.
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Тимошенко президент единственная гарантия выживания украинцев.
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тимошенко нулевая в Украине, единственная ее поддержка, это бот-фермы, которые не голосуют...
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Сам придумал или обдолбаный куратор выдал свой крик души А может и ты обдолбился герычем и пургу начал мести по взрослому
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Тимошенко президент единственная гарантия выживания украинцев на тот свет.
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Устал повторять избирателям оппоблока, сепаратистам или просто зрадофилам - Украинцы, проголосовали ЗА Порошенко, не ради его обещаний, а ради клятвы защищать суверенитет Украины.
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единственная гарантия выживания украины- это когда ты, шваль,со своим кагалом сдристнешь в израиль
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Порошенко - Фамилии не менял. Родители Порошенко, украинцы - Первоисточником вранья о еврейской национальности Порошенко, являются российские СМИ продвигающие пропаганду. Ты кремлевский подсосыш по всех параметрах.
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А дело в том, что в московии - дикий антисемитизм, и поэтому они считают, что, назвав якобы еврейских предков Порошенко, дико его унизят этим в глазах украинцев. По себе судят! Я думаю, что Порох настолько умный и самодостаточный человек, что не стал бы ни скрывать, ни стыдиться предков других национальностей. А постить эту херню - откровенную! - могут последние дебилы с уровнем развития равлика. Как я недавно где-то в комментах писала - оскуднела земля мокшанская, даже дезинформацию правдоподобную выдать не могут
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Порох еще не вступил в предвыборную кампанию, но если он это сделает, то бот-фермы работающие на тимошенко, будут разобраны на молекулы.
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Глупость кладывают людям в голову. Нужно прежде всего чтоб народ ценил свою страну и был готов Ее защищать! наше недоразумение сделал все чтоб отсюда сбежали возможные защитники, а те кто воюет или воевал получили оплеуху от недогосударства, чтоб неповадно было защищать свою землю.
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единственное ,от такого гаранта,гарантирована лапша народу Украины ....
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Ты ватное чудовище, страну распространения кремлевских методичек не попутал случайно? Ты вообще то должен на Трампа гавкать.
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дамбасянин...не нервничай.. скоро Юлия Владимировна отправит тебя в путешествие твоей мечты.. в твой шоколадный рай=))))
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Думаю всего лишь навсего этому кацапу Просто не перечислят бабки от минстэця на божественый нектар Под названием \настойка боярышника\

и все Помнится был здесь чуваш кук с тех же ебеней что и этот чмошник И где он делся ? Поняли пидры с минстэця что финт ушами с якобы дольнебойщиком который до безпамятсятва любит офшорника Неудался народ его тупо раскусил Ну и лишили бабок а без бабок любовь к деабетическому маланцу Очень и очень остыла
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Бот-фермы не голосуют, поэтому Порошенко наберет 80% голосов, выкинув тимошенко за грани политики. Будет свои косы лошадям заплетать.
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перевозбудились хуйлята, хватит тыкать в них палкой...))
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взагалі ,то хамство і згадка про фуфайку(ватяний одяг совково- рашистський)видає в чоловікові, котрий підписався "федотов " випадкового ррабсейского приблуду ,той хто обіцяє- (должен)мав би виконувати.(гарант),а може обіцяне АТО за три дні вже закінчив...і багато чого іншого ?Так і НАТО буде...обіцяти женитися- не означає весілля гуляти....
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Нужно представить Россию как Палестину и становиться Израилем.
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Палестині у порівнянні з росіянами ще нормальні. Гірше росіян лише сомалійці.
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Почати треба було з себе,шановний антигарант,будувати сильну,економічно розвинену державу!А що маємо:офшори,корупцію, бідність,лапшу на уші....Кому ми потрібні такі в НАТО,Евросоюзі!Солодке марево від похмільного президента!
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Есть еще одна гарантия. Убрать тебя барыгу, продавшего все, нахрен!
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НАТО - гарантия .
А то , что сам Порошенко и его камарилья полное говно и ни за что не отвечают , это тоже понятно .
Одно не понятно - на хрена он нужен нам и Украине ?
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А свадебный хенерал ведь нужен? Ленты резать, сладкие речи говорить и ордена вручать сепарам и ригам.
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