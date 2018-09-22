 НАТО - единственная гарантия выживания Украины, - Порошенко

"Мы стремимся зафиксировать эту политическую цель (членство в ЕС и НАТО. – Ред.) даже в нашей Конституции. Для нас цель будущего членства в ЕС является мощной мотивацией для продолжения процесса реформ. На пути к Западу, тому Западу, с которым мы связаны", - отметил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Россия, постоянный член СБ ООН, не соблюдает международный мирный порядок и право, то НАТО остается нашей единственной гарантией выживания", - также добавил он.

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Президент напомнил, что Россия торжественно гарантировала Украине государственный суверенитет после распада СССР. "В ответ мы отказались от советского ядерного оружия, расположенного на нашей территории. На тот момент – третий по объемам арсенал в мире. И что в итоге? Путин аннексирует Крым и разжигает войну на Востоке нашей страны", - отметил он.

Президент также сообщил, что сейчас Украина тратит 6% ВВП на оборону. "И, я думаю, за счет нашего противостояния российской агрессии на восточном фланге НАТО мы уже сегодня играем важную роль. Мы боремся не только за себя, а за Европу, демократию, за Запад и его ценности", - подчеркнул Президент.

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Глава государства еще раз отметил: "Это никакой не замороженный конфликт, как некоторые утверждают, а кровавая война. При этом ежедневно погибают украинские солдаты. Почти 170 погибло с начала года. Сотни получили ранения, среди жертв есть и гражданские".