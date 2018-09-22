 НАТО - единственная гарантия выживания Украины, - Порошенко

"Мы стремимся зафиксировать эту политическую цель (членство в ЕС и НАТО. – Ред.) даже в нашей Конституции. Для нас цель будущего членства в ЕС является мощной мотивацией для продолжения процесса реформ. На пути к Западу, тому Западу, с которым мы связаны", - отметил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если Россия, постоянный член СБ ООН, не соблюдает международный мирный порядок и право, то НАТО остается нашей единственной гарантией выживания", - также добавил он.
Президент напомнил, что Россия торжественно гарантировала Украине государственный суверенитет после распада СССР. "В ответ мы отказались от советского ядерного оружия, расположенного на нашей территории. На тот момент – третий по объемам арсенал в мире. И что в итоге? Путин аннексирует Крым и разжигает войну на Востоке нашей страны", - отметил он.
Президент также сообщил, что сейчас Украина тратит 6% ВВП на оборону. "И, я думаю, за счет нашего противостояния российской агрессии на восточном фланге НАТО мы уже сегодня играем важную роль. Мы боремся не только за себя, а за Европу, демократию, за Запад и его ценности", - подчеркнул Президент.
Глава государства еще раз отметил: "Это никакой не замороженный конфликт, как некоторые утверждают, а кровавая война. При этом ежедневно погибают украинские солдаты. Почти 170 погибло с начала года. Сотни получили ранения, среди жертв есть и гражданские".
Украинский народ - гарантия выживания. А НАТО - то модная нашивка на рукаве, не более...
когда нибудь до всех нас ето дойдет.
но даже они не смогли бы защитить Украину,
если бы кацапня не боялась НАТО как черт ладана...
А це багато в чому від влади залежить...
у меня вопрос - как вы относитесь к педофилам?....
(с)
з.і. з тебе ванга, як з цукерки куля.
в спам, порхосос.
Ты включи мозги, если у тебя, в голове, мозги а не вата!!!!!
КАРТИНКА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ
Да, это гарантия.
И США за вступление Украины в НАТО.
Единственная проблема в европейских "парнерах", которые постоянно блокируют вступление Украины в НАТО.
и все Помнится был здесь чуваш кук с тех же ебеней что и этот чмошник И где он делся ? Поняли пидры с минстэця что финт ушами с якобы дольнебойщиком который до безпамятсятва любит офшорника Неудался народ его тупо раскусил Ну и лишили бабок а без бабок любовь к деабетическому маланцу Очень и очень остыла
А то , что сам Порошенко и его камарилья полное говно и ни за что не отвечают , это тоже понятно .
Одно не понятно - на хрена он нужен нам и Украине ?