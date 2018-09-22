 Россия обещает Германии взять на себя все финансирование "Северного потока-2"

Россия готова полностью профинансировать строительство газопровода "Северный поток-2", если США введут санкции против участников консорциума, реализующих этот проект.
Об этом в субботу, 22 сентября сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
По данным издания, Путин проинформировал об этих планах правительство ФРГ в ходе визита в Мезеберг 18 августа, где он встречался с канцлером Ангелой Меркель.
В настоящее время строительство "Северного потока-2" проводит международный консорциум, главным же инвестором выступает российский "Газпром". Среди участников консорциума - дочка немецкого концерна BASF Wintershall, Uniper и Shell.
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В июле сенатор от штата Вайоминг, республиканец Джон Баррассо внес в Конгресс США законопроект о санкциях против "Северного потока – 2". Министр энергетики США Рик Перри не исключал, что в отношении РФ примут новые ограничительные меры, которые затронут "Северный поток – 2".
Президент США Дональд Трамп резко критикует правительство Германии за то, что эта страна, по его словам, с одной стороны, поддерживает экономические санкции против России, а с другой — ежегодно покупает у "Газпрома" газ на миллиарды долларов.
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Белый дом считает "Северный поток-2" политически мотивированным проектом, реализация которого лишь увеличит энергетическую зависимость Евросоюза от России. Кроме того, Украина рискует лишиться статуса страны-транзитера газа в Европу.
"Северный поток – 2" – второй газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.
Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания – нет. Оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Transportkapazität/Jahr
55 Mrd. m³
Gebuchter zusätzlicher
Transportbedarf/Jahr
45,1 Mrd m³ nach Tschechien
9,9 Mrd. m³ nach Westdeutschland (NCG)
Що стосується, 10млрд м3 на рік, які виведуть з NS-2 до Німеччини, то не виключено, що й вони підуть транзитом в країни західніше - Голандія вже стала нетто-імпортером газу і там ще на кілька млрд м3 на рік планують скоротити видобуток.
Пора бы уже составить список людей, которых надо убить на случай Третьей мировой. Он может пригодиться после неё, если мы выживем...
Але, що втішає, вони почнуть гризтися просто в бункерах.
газ и нефть не вечны, а хранилища газовые есть только в Украине...
и через дырочку сев.потока, путь пидоРашка попробует обеспечить потребности ЕС...)
ну тогда его дружно послали,и СОИ не напугали.
"Я на все готова, только любите меня, а я за это вас "Руцькой весной" как трипаком награжу"