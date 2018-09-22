 Россия обещает Германии взять на себя все финансирование "Северного потока-2"

Россия готова полностью профинансировать строительство газопровода "Северный поток-2", если США введут санкции против участников консорциума, реализующих этот проект.

Об этом в субботу, 22 сентября сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, Путин проинформировал об этих планах правительство ФРГ в ходе визита в Мезеберг 18 августа, где он встречался с канцлером Ангелой Меркель.

В настоящее время строительство "Северного потока-2" проводит международный консорциум, главным же инвестором выступает российский "Газпром". Среди участников консорциума - дочка немецкого концерна BASF Wintershall, Uniper и Shell.

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В июле сенатор от штата Вайоминг, республиканец Джон Баррассо внес в Конгресс США законопроект о санкциях против "Северного потока – 2". Министр энергетики США Рик Перри не исключал, что в отношении РФ примут новые ограничительные меры, которые затронут "Северный поток – 2".

Президент США Дональд Трамп резко критикует правительство Германии за то, что эта страна, по его словам, с одной стороны, поддерживает экономические санкции против России, а с другой — ежегодно покупает у "Газпрома" газ на миллиарды долларов.

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Белый дом считает "Северный поток-2" политически мотивированным проектом, реализация которого лишь увеличит энергетическую зависимость Евросоюза от России. Кроме того, Украина рискует лишиться статуса страны-транзитера газа в Европу.

"Северный поток – 2" – второй газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания – нет. Оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.