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 Экономика, За рубежом
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Все про:Меркель (1558) Путин (24240) санкции (6970) Северный поток (337)

 Россия обещает Германии взять на себя все финансирование "Северного потока-2"

Таким образом Москва убеждает Берлин не бояться санкций США за строительство газопровода.

Россия готова полностью профинансировать строительство газопровода "Северный поток-2", если США введут санкции против участников консорциума, реализующих этот проект.

Об этом в субботу, 22 сентября сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, Путин проинформировал об этих планах правительство ФРГ в ходе визита в Мезеберг 18 августа, где он встречался с канцлером Ангелой Меркель.

В настоящее время строительство "Северного потока-2" проводит международный консорциум, главным же инвестором выступает российский "Газпром". Среди участников консорциума - дочка немецкого концерна BASF Wintershall, Uniper и Shell.

Читайте на Цензор.НЕТ: Альтернативой проекту "Северный поток-2" может стать совместное управление украинской ГТС, - Гройсман на встрече с главой парламента Норвегии Трьоен

В июле сенатор от штата Вайоминг, республиканец Джон Баррассо внес в Конгресс США законопроект о санкциях против "Северного потока – 2". Министр энергетики США Рик Перри не исключал, что в отношении РФ примут новые ограничительные меры, которые затронут "Северный поток – 2".

Президент США Дональд Трамп резко критикует правительство Германии за то, что эта страна, по его словам, с одной стороны, поддерживает экономические санкции против России, а с другой — ежегодно покупает у "Газпрома" газ на миллиарды долларов.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп о "Северном потоке-2": То, что Германия платит миллиарды долларов России - неуместно и смехотворно

Белый дом считает "Северный поток-2" политически мотивированным проектом, реализация которого лишь увеличит энергетическую зависимость Евросоюза от России. Кроме того, Украина рискует лишиться статуса страны-транзитера газа в Европу.

"Северный поток – 2" – второй газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания – нет. Оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Реализация "Северного потока 2" - это полная зависимость от России, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3087572
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, хай беруть, чим менше у кацапні грошей, тим менше підстав для понтів. Та й Нафтогазу буде чим потішитись.
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а що яндекс-переводчик назвав роботами? Россия обещает Германии взять на себя все финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3899
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гусаром себя возомнил, скунс плешивый
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Ну, хай беруть, чим менше у кацапні грошей, тим менше підстав для понтів. Та й Нафтогазу буде чим потішитись.
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а що яндекс-переводчик назвав роботами? Россия обещает Германии взять на себя все финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3899
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а точніше, пенсійний фонд раски федераски профінансує путінську аферу
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Потік 2 це зашморг на німецькій шийці.
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Погано це. Для всього західного світу.
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Яким чином? Німці практично не отримуватимуть з нього газ, майже все піде транзитом.
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https://www.eugal.de/eugal-pipeline/

Transportkapazität/Jahr
55 Mrd. m³
Gebuchter zusätzlicher
Transportbedarf/Jahr
45,1 Mrd m³ nach Tschechien
9,9 Mrd. m³ nach Westdeutschland (NCG)

Що стосується, 10млрд м3 на рік, які виведуть з NS-2 до Німеччини, то не виключено, що й вони підуть транзитом в країни західніше - Голандія вже стала нетто-імпортером газу і там ще на кілька млрд м3 на рік планують скоротити видобуток.
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если бы вы проехались автобаном, да хоть по А3 из Нюрнберга хоть на юг хоть на север, вы бы не спрашивали. про возобновляемые источники энергии слышали? только слышать это одно, а видеть поля солнечных батарей совсем другое... а знаете что тут произошло после Фукушимы? отключили атомные станции. нет, стержни (топливо) никто не выбросил, просто тупо отключили от эл.сети. они, кстати до сих пор еще работают вхолостую, т.е. не вырабатывая эл.энергию. смешно, да? похожая история с получением биогаза из продуктов с/х. вместо того чтобы загнуться на фоне поставок природного газа, проект развивается! если честно, я и сам не знаю нафига нам столько газа. ведь всему же есть альтернатива... накосил травы, бросил в реактор и вуаля - газ и удобрения.
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"Среди участников консорциума - дочка немецкого концерна BASF Wintershall, Uniper и Shell. Источник: https://censor.net.ua/n3087572"

Пора бы уже составить список людей, которых надо убить на случай Третьей мировой. Он может пригодиться после неё, если мы выживем...
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Не переймайся. Ми не виживем. Виживе еліта.

Але, що втішає, вони почнуть гризтися просто в бункерах.
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России пообещать. что дураку с горы сбежать. Россия обещает Германии взять на себя все финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 240
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ну и пусть, за пидоРаских пенсов, радостно....
газ и нефть не вечны, а хранилища газовые есть только в Украине... Россия обещает Германии взять на себя все финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5733
и через дырочку сев.потока, путь пидоРашка попробует обеспечить потребности ЕС...)
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https://economics.unian.net/energetics/239921-krupneyshie-gazohranilischa-rossii-i-evropyi.html
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Не только в Украине есть хранилища.
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Ну так ведь пенсионный возраст не зря в паРаше подняли... деньги на сп2 опять заплатят пенсионеры.....они правда еще за крымский мост не рассчитались...то то такое...
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и лишиться 30 лярдов от экспорта авто в США ? ....... ucho od śledzia,ищи дураков Россия обещает Германии взять на себя все финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3277
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Потрібно, щоб збудували СП-2, а потім наклали санкції на тих, хто фінансує вивідний з нього - це газогін Eugal від балтійського берега до чеського кордону. Якщо кацапи хочуть "в обхід", то нехай фінансують побудову всього маршрут з Ямала до Баумгартена. Те ж стосується Турецпотока, про який навіть не заїкаються, а там прокачка росгазу в ЄС буде з нових балканських газогонів, які фінансуватиме ЄК!
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Кстати,за газопровод "Дружба" (Уренгой-Помары-Ужгород)Рейган тоже вводил санкции,
ну тогда его дружно послали,и СОИ не напугали.
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И кто скупой? Немцы?
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Там половина уже немцами профинансировано, да и санкции Трамп пообещал не вводить в обмен на постройку СПГ терминала в Германии.
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ЗПГ термінал не гарантує "Трампу" ніякого "обміну" - в світі 2 десятки держав зріджують на експорт газ й амерський тут не в найсильнішій конкурентній позиції, а враховуючи ростучий експорт ЗПГ з РФ, це більшсхоже на гру "в одні ворота".
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Хуйло - это проститутка. Росія обіцяє Німеччині взяти на себе все фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8473
"Я на все готова, только любите меня, а я за это вас "Руцькой весной" как трипаком награжу"

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За бесплатно? Как сыр в мышеловке? Как троянский конь? Как дары данайцев? Немцы решили в очередной раз можем повторить историю... деньги ведь кровью украинцев не пахнут?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРоссия обещает Германии взять на себя все финансирование "Северного потока-2"
 
 
 
 
 
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