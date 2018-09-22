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Все про:Порошенко (15446) Путин (24240) Россия (70534) санкции (6970)

 Санкции против России очень действенные: без них Путин не занимался бы Нормандским процессом, - Порошенко

Россия платит высокую экономическую цену за свою агрессию.

"Санкции – единственный несиловой инструмент, который мы имеем в распоряжении, чтобы в такой ситуации оказать давление на агрессора. При этом вообще речь не идет о наказании России. Цель состоит в том, чтобы удерживать Путина за столом переговоров. И в этом смысле санкции очень действенные", - подчеркнул Президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Поверьте, без них Путин не занимался бы Нормандским процессом, призванным найти мирное решение. Сейчас Россия платит высокую экономическую цену за свою агрессивную внешнюю политику, и популярность Путина из-за этого тоже пострадала", - отметил Президент.

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Петр Порошенко добавил: "Русские уже давно избавились воинственной эйфории, которая царила в первую очередь, в результате аннексии Крыма. Сегодня многие спрашивают: а что это нам стоит?".

Президент также прокомментировал дискуссии среди европейских правительств о возможности как можно скорее отменить санкции, в частности дискуссии в правительстве Италии. "На это Путин с самого начала делал ставку: что единая позиция европейцев в этом вопросе потерпит крах. Он надеялся, что Франция после президентских выборов 2017 года под влиянием право-популистского Национального фронта сдаст позиции в вопросе санкций – зря. Затем он поставил на рост позиций АдГ в Германии (партия "Альтернатива для Германии". - Ред.) и завершения каденции Ангелы Меркель, чтобы наконец избавиться от санкций", - отметин он.

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"До этого времени расчеты Путина не срабатывали. Европа сохранила единство, и за это мы бесконечно благодарны нашим европейским друзьям", - подчеркнул Президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3087571
 
   
 Топ комментарии
 
навпаки, він все робить для їх посилення.
саме тому кацапи його ненавидять.
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Даже Порошенко не удается смягчить эти санкции. Хотя он и старается.
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Так нечего было кричать - "ФАС!". Если бы не кричал, они бы подходили поодиночке и не спеша, раскладывали на "ветке" свои "кактусы"... А так набежали целой стаей, да ещё и "гавкают"...
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Даже Порошенко не удается смягчить эти санкции. Хотя он и старается.
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навпаки, він все робить для їх посилення.
саме тому кацапи його ненавидять.
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Ні, у мене з ним тривалий діалог був на іншій гілці... Це упоротий адепт Юлі, газ по гривні це основа буття, усе фігня лишень газ важливо, Юля подолає газовий геноцид і усе в такому ракурсі...
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а хіба одне виключає інше ?
вже кілька років знаю його і купу ніків.
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Тривалий діалог?А скільки газових та нафтових свердловин простоюють законсервованими ти знаєш?А знаєш що Україна забеспечувала всю кацапію юлакитним паливом до його посупу із-за Уралу? А де воно тепер?Нам втюхівають імпортне та і наш газ впихівають як імпортний.
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Ну то скорочуйте споживання, щоби не брати закордонного. Це можно тільки на ЖКХ зробити разів так у 4-6... Хто в Європі робить ставку на "викопне" паливо???
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Ваш газ, крім ваших близьких, ніхто не оцінить...
А той, що у наших надрах...як і вода у наших річках, як і хліб з наших полів і т.п.
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а ти знаєш, що в тих родовищах звідки йшов газ з України на кацапію вже нічого немає? і їх використовують як сховища, якщо ти не вкурсі, то газові сховища, це не цистерни як для бензину чи соляри.
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рыго - это твои отпиздиционеры, как и ты, ненавидящие политику украинского Президента, а меня лично тешит то, что не педофилофанаты, вас меньшинство!...))
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А кто не как вы ходили на демонстрации сексменьшинств и и вас охраняли как лучших людей нации. Санкції проти Росії дуже дієві: без них Путін не переймався б Нормандським процесом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8523
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він про юлю, лише її бачить на троні, тому буде нещадно критикувати абсолютно всіх.
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Тебе при шмандовка ригошоколадная, слова не давали! Не всовывай свое рыло, куда оно не всовывается. Санкції проти Росії дуже дієві: без них Путін не переймався б Нормандським процесом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4882
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Як там ти писав, при Гітлері українцям не потрібні були субсидії, а при Пеці вони не можуть дозволити собі газ? Ну нічого Вона прийде, буде тобі газу, я при Гітлері...
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Гитлера хвалил Парубий. О Порошенко он не сказал ни слова. Думаешь случайность, добрый человек?
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Кацап, ти у сосну ує.пався? Тільки тупе кацапське лайно, подивившись той ролік, могло прийти до висновку, що він його хвалив! Санкции против России очень действенные: без них Путин не занимался бы Нормандским процессом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5072
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И тебя тем же концом и по тому же месту, добрый человек.
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Не знаю как при фашизме но точно что Германия не просила бы от МВФ денег.Ведь они оплачивали и по сей день оплачивают бывшим узенкам хоть их никто и непринуждал.
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Гостили родственники из Питера. обычным людям эти санкции до Ж.. они как жили так и живут, ездят отдыхать как и ездили, в финансах хуже по минимуму. Если сравнить наших и их простых смертных - кажись санкции впаяли нам....
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санкции ввелись не против народа, а против друзей путлера - санкции против народа, ввел сам путлер, запретив экспорт качественных товаров...
то что москва и питер, живут так же как и жили, частично верно, что не относится ко всей россии, доллар подорожал в два раза, продукты подорожали, зарплаты не увеличились....
ну ничего, наша вата т.ж. анализировать не умеет.....
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Тупой ты как валенок! Санкции они ввели, а вы суки товарооборот увеличили в 2 раза.
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информацией не владею, но раз увеличили, вот и хорошо!...
хотите гибридной войны, а нам играть по правилам?...
хера-махера вам - как нам будет выгодно, так и сделаем - идите вешайтесь... Санкції проти Росії дуже дієві: без них Путін не переймався б Нормандським процесом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8482
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Еж ананасы, рябчики жуй, день твой последний приходит порохосос.
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та ми вкурсі, кацапка, що санкції вам на користь
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то чтокуйло,занимаясь нормандским процесом, хер на него положил ,как и на хельсинский акт и на будапештскую бумагу тоже факт .который опровергает заявления торгового партнера рашиста...
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Ігор‏ @chernobaiev 1 дн.1 день назад

Ігор Айзенберг - завідувач кафедри комп'ютерних наук, професор Манхеттенського коледжу.

Санкції проти Росії дуже дієві: без них Путін не переймався б Нормандським процесом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9507
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А как на счет заводиков в кацапии и Панамских счетах?В нормальной стране только за нарушение правил дорожного движения министры уходят в ,,отставку,, а в Украине уличенные воры качают свои права,наверное перед выборами подорожает гречка и суповые наборы.
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А у тебя и списочек тех заводиков имеется...?? Огласи...не держи в себе...а то дно вырвет.... Санкції проти Росії дуже дієві: без них Путін не переймався б Нормандським процесом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3537
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции против России очень действенные: без них Путин не занимался бы Нормандским процессом, - Порошенко
 
 
 
 
 
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