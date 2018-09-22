 Санкции против России очень действенные: без них Путин не занимался бы Нормандским процессом, - Порошенко

"Санкции – единственный несиловой инструмент, который мы имеем в распоряжении, чтобы в такой ситуации оказать давление на агрессора. При этом вообще речь не идет о наказании России. Цель состоит в том, чтобы удерживать Путина за столом переговоров. И в этом смысле санкции очень действенные", - подчеркнул Президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Поверьте, без них Путин не занимался бы Нормандским процессом, призванным найти мирное решение. Сейчас Россия платит высокую экономическую цену за свою агрессивную внешнюю политику, и популярность Путина из-за этого тоже пострадала", - отметил Президент.

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Петр Порошенко добавил: "Русские уже давно избавились воинственной эйфории, которая царила в первую очередь, в результате аннексии Крыма. Сегодня многие спрашивают: а что это нам стоит?".

Президент также прокомментировал дискуссии среди европейских правительств о возможности как можно скорее отменить санкции, в частности дискуссии в правительстве Италии. "На это Путин с самого начала делал ставку: что единая позиция европейцев в этом вопросе потерпит крах. Он надеялся, что Франция после президентских выборов 2017 года под влиянием право-популистского Национального фронта сдаст позиции в вопросе санкций – зря. Затем он поставил на рост позиций АдГ в Германии (партия "Альтернатива для Германии". - Ред.) и завершения каденции Ангелы Меркель, чтобы наконец избавиться от санкций", - отметин он.

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"До этого времени расчеты Путина не срабатывали. Европа сохранила единство, и за это мы бесконечно благодарны нашим европейским друзьям", - подчеркнул Президент.