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 В Крыму жалуются на нехватку чистой питьевой воды

Водоснабжение на оккупированном полуострове осуществляют только из местных источников.

Население Крыма нуждается в необходимом объеме качественной питьевой воды, утверждает оккупационный "вице-премьер" КрымаЮрий Гоцанюк. Об этом он заявил на заседании рабочей группы по разработке плана мероприятий по установке станций доочистки воды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В настоящее время, в условиях прекращения подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу водоснабжение городов и сельских населенных пунктов Крыма осуществляется из местных источников. Все подземные воды Крыма используются в системе централизованного питьевого водоснабжения без предварительной очистки. Наша задача – определить наиболее проблемные населенные пункты, население которых пользуется некачественной питьевой водой для обеспечения выполнения мероприятий по установке станций доочистки воды", – сказал Гоцанюк.

Чиновник отметил, что численность населения, пользующегося услугами централизованного питьевого водоснабжения, составляет 88% населения Крыма.

Как сообщается, в ходе рабочего заседания были внесены предложения по техническим решениям водоподготовки подземной воды. Участники заседания также обсудили построение процесса опреснения морской воды и санитарно-гигиенические требования к опресненной воде.

Напомним, 10 сентября постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что до тех пор, пока Крым остается под властью оккупантов, никакого возобновления поставок воды не будет.

Источник: https://censor.net.ua/n3087570
 
   
 Топ комментарии
 
Так им целый мост построили. Пусть в Краснодар ездят воду пить.
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Глупости, оккупированный Хуйлом Крым это остров, со всех сторон окруженный водой. Хочешь пей, хочешь стирайся или купайся. Крымчане просто с жиру бесятся.
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ДОНБАСС -КОРМИЛ УКРАИНЫ У Криму скаржаться на нестачу чистої питної води - Цензор.НЕТ 177
КРЫМ ПОИЛ УКРАИНУ... У Криму скаржаться на нестачу чистої питної води - Цензор.НЕТ 7972
а на деле все навпаки... У Криму скаржаться на нестачу чистої питної води - Цензор.НЕТ 7103
и как это Путин все напутал ай- яя-й то! ай- яя-й то! непорядок
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"Горячее солнце. Горячий песок
Горячие губы - воды бы глоток
В горячей пустыне не видно следа
Скажи, караванщик: "Когда же вода?"
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Когда вороватые кацапы отдадут ворованное и свалят из Крыма и Донбасса.А пока пусть убеждаются в верности поговорки - вода -это жизнь.
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Так им целый мост построили. Пусть в Краснодар ездят воду пить.
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воды нет, и скоро не будет...- но вы держитесь...
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а вот еще.. В Крыму жалуются на нехватку чистой питьевой воды - Цензор.НЕТ 1281
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На МКС установлена специальная аппаратура, которая конденсирует влагу из воздуха. Влага в воздухе - это естественно, она есть и в космосе и на Земле. В процессе жизнедеятельности космонавты могут выделять до 2,5 литров жидкости в сутки. Кроме этого, на МКС есть специальные фильтры, для очистки использованной воды. Но учитывая то, как моются космонавты, бытовой расход воды значительно отличается от земного. Переработка урины и твердых отходов - это новая разработка, примененная на МКС лишь с 2010-ого года.
На данный момент, для функционирования МКС требуется около 9000 литров воды в год. Это общая цифра, отражающая все расходы. Вода на МКС регенерируется примерно на 93%, поэтому объемы поставок воды на МКС существенно ниже. Но не стоит забывать, что с каждым полным циклом использования воды, ее общий объем уменьшается на 7%, что делает МКС зависимой от поставок с Земли.
С 29 мая 2009-ого количество членов экипажа возросло вдвое - с 3 до 6 человек. Вместе с этим возрос и расход воды, но современные технологии позволили увеличить численность космонавтов на МКС.
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Глупости, оккупированный Хуйлом Крым это остров, со всех сторон окруженный водой. Хочешь пей, хочешь стирайся или купайся. Крымчане просто с жиру бесятся.
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А в Армянске-и воздуха нет.
"Пьяные бомжи
Чахлая сосна-
русская весна..." (с)
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***
"Имидж - ничто, жажда - все!" -
оправдывался братец Иванушка, нервно цокая копытцем.
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Однажды, во время очередного обострения лужковской болезни, Кучма вроде между делом сказал: "Ну, полезете вы в Крым. А мы перекроем воду. Танкерами будете возить?".
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Вдруг дерево жизни - таинственный страж
А может быть, это лишь только мираж Горячее солнце. Горячий песок
Горячие губы - воды бы глоток
В горячей пустыне не видно следа
Скажи, караванщик: "Когда же вода?" В Крыму жалуются на нехватку чистой питьевой воды - Цензор.НЕТ 9372
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Референдум проводили? Тепер пийте мочу. (Москаль)
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Хрущев в этом плане был поумнее.После поездки в Крым и увиденного(пустырь с калючками),Сказал,что нужно передавать эту землю южным людям (Украинцам).После чего был прорыт канал и протянуто электричество.
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Не треба жалітись! Треба радіти, що немає бандерівців та ніхто не нав"язує і не гвалтує українською мовою, а вода... то таке.
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Брешут, Крым окружен водой со всех сторон В Крыму жалуются на нехватку чистой питьевой воды - Цензор.НЕТ 1947
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В Крыму жалуются на нехватку чистой питьевой водыВ Крыму жалуются на нехватку чистой питьевой воды - Цензор.НЕТ 9900Зраз Брус Вилис
прийде і всіх хто не сховався - я не винен !, взагалі полегшить страждання крысчанам. Гы.
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Вони вже і забули що таке чиста питна вода.
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нехай по кьорчинському мосту путін кине водопроводну нітку для новоіспєчьонних "россиян" В Крыму жалуются на нехватку чистой питьевой воды - Цензор.НЕТ 9967
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Ну и как тут не вспомнить песню ВИА " Ялла" - " учкудук, три колодца". Слушайте песню крысчане, и занимайтесь медитацией. А когда пойдет слюна, вы ее в баночку сливайте. Когда к вам 150 сантиметровый опарыш на военную базу подскочит, вы ему похвалитесь, что денег нет, воды нет, а на хер это нужно. Мы же в родной говени, а там жидкости дохера.
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В Феодосии воды нет. Одни ватники пишут, что это издевательство, другие - что дальше будет только хужеhttps://twitter.com/KrimRt/status/885086685775769600 (скрин). Можно было бы в Керчь поехать помыться, но там тоже нет воды. Понаехавшие спрашивают, а что это у вас происходит? А местные отвечают, что уже давно у каждого стоят бочки с запасамиhttps://twitter.com/KrimRt/status/885074188893122560 (скрин).

Оккупанты отчитались, что пресной воды хватит до конца курортного сезона. Продолжают активно качать воду из подземных источников, что приближает экологическую катастрофу. А осенью, видимо, снова устроят крестный ход, вызывая дожди http://podpricelom.com.ua/read/socia...go-sezona.html

Север Крыма атаковала азиатская саранча - в некоторых районах бедственное положение http://qha.com.ua/ru/proisshestviya/...rancha/176016/. А Севастополь страдает от нашествия крыс http://podpricelom.com.ua/read/socia...aly-krysy.html
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.....камней НАЖРАЛИСЬ теперь хотите ЗАПИТЬ украинской водичкой ????!!! а когда орали расея-расея вы очем ДУМАЛИ , живности КРЫМСКО-КРЕМЛЕВСКИЕ !!! сосите писю у ЦАРЯ по очереди , может ПОСТРОИТ трубопровод с БАЙКАЛА !!!! воши !!!
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От якби петя ще тоді перекрив електрику для військових частин окупантів і підприємств свого друга фірташа, було б зовсім весело
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Пример того, как красивыми лозунги отключили мозги, которые должны были думать о последствиях - а что дальше, как и с кем увязаны?
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Иди к бацьке! (Новое ругательство не кацапское).
А что там твой бацька с хуйлом 6 часов ночью делали? Они случайно не голубые?
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ДНИПРО на РЕФЕРЕНДУМ не ходыв !!! очень ХЛЕСТКО по рылам КРЫМСКИМ !!! крымська пустэля появится на ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ )))))
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Айяйай, а шо случилось и хто это сделал?
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крысчане , УКРАИНЦЫ еще относится к вам УРОДАМ по Божески , а вот если бы Я был у руля , вы на КАРАЧКАХ уже стояли , а остальные КИДАЛИСЬ бы с вашего грёбанного МОСТА !!!
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приходите на кпвв ЧОНГАР подарю 10 л. ВОДИЦЫ колодесной , но одно условие ЗАОРАТЬ на всю глотку путин -.....уйло !!!! ))))) ....й вам , а не ВОДИЧКИ !!!
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На часі дуже доречна, щодо води, порада Москаля(той, що Геннадій).
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Наглая ложь!!!!!
У росСсийско-оккупационной власти в Крыму - достаточное количество пресной, отличной воды...Волга,Дон,Кубань,Лена...Енисей с Амуром, в конце-концов... снабжают оккупантов огромным количеством воды.
Нежелание доставить её в Крым - вот основная проблема Крыма!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Крыму жалуются на нехватку чистой питьевой воды
 
 
 
 
 
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