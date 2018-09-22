 В Крыму жалуются на нехватку чистой питьевой воды

Население Крыма нуждается в необходимом объеме качественной питьевой воды, утверждает оккупационный "вице-премьер" КрымаЮрий Гоцанюк. Об этом он заявил на заседании рабочей группы по разработке плана мероприятий по установке станций доочистки воды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"В настоящее время, в условиях прекращения подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу водоснабжение городов и сельских населенных пунктов Крыма осуществляется из местных источников. Все подземные воды Крыма используются в системе централизованного питьевого водоснабжения без предварительной очистки. Наша задача – определить наиболее проблемные населенные пункты, население которых пользуется некачественной питьевой водой для обеспечения выполнения мероприятий по установке станций доочистки воды", – сказал Гоцанюк.
Чиновник отметил, что численность населения, пользующегося услугами централизованного питьевого водоснабжения, составляет 88% населения Крыма.
Как сообщается, в ходе рабочего заседания были внесены предложения по техническим решениям водоподготовки подземной воды. Участники заседания также обсудили построение процесса опреснения морской воды и санитарно-гигиенические требования к опресненной воде.
Напомним, 10 сентября постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что до тех пор, пока Крым остается под властью оккупантов, никакого возобновления поставок воды не будет.
КРЫМ ПОИЛ УКРАИНУ...
а на деле все навпаки...
и как это Путин все напутал ай- яя-й то! ай- яя-й то! непорядок
Горячие губы - воды бы глоток
В горячей пустыне не видно следа
Скажи, караванщик: "Когда же вода?"
============
На МКС установлена специальная аппаратура, которая конденсирует влагу из воздуха. Влага в воздухе - это естественно, она есть и в космосе и на Земле. В процессе жизнедеятельности космонавты могут выделять до 2,5 литров жидкости в сутки. Кроме этого, на МКС есть специальные фильтры, для очистки использованной воды. Но учитывая то, как моются космонавты, бытовой расход воды значительно отличается от земного. Переработка урины и твердых отходов - это новая разработка, примененная на МКС лишь с 2010-ого года.
На данный момент, для функционирования МКС требуется около 9000 литров воды в год. Это общая цифра, отражающая все расходы. Вода на МКС регенерируется примерно на 93%, поэтому объемы поставок воды на МКС существенно ниже. Но не стоит забывать, что с каждым полным циклом использования воды, ее общий объем уменьшается на 7%, что делает МКС зависимой от поставок с Земли.
С 29 мая 2009-ого количество членов экипажа возросло вдвое - с 3 до 6 человек. Вместе с этим возрос и расход воды, но современные технологии позволили увеличить численность космонавтов на МКС.
"Пьяные бомжи
Чахлая сосна-
русская весна..." (с)
"Имидж - ничто, жажда - все!" -
оправдывался братец Иванушка, нервно цокая копытцем.
А может быть, это лишь только мираж Горячее солнце. Горячий песок
Горячие губы - воды бы глоток
В горячей пустыне не видно следа
Скажи, караванщик: "Когда же вода?"
прийде і всіх хто не сховався - я не винен !, взагалі полегшить страждання крысчанам. Гы.
Оккупанты отчитались, что пресной воды хватит до конца курортного сезона. Продолжают активно качать воду из подземных источников, что приближает экологическую катастрофу. А осенью, видимо, снова устроят крестный ход, вызывая дожди http://podpricelom.com.ua/read/socia...go-sezona.html
Север Крыма атаковала азиатская саранча - в некоторых районах бедственное положение http://qha.com.ua/ru/proisshestviya/...rancha/176016/. А Севастополь страдает от нашествия крыс http://podpricelom.com.ua/read/socia...aly-krysy.html
А что там твой бацька с хуйлом 6 часов ночью делали? Они случайно не голубые?
У росСсийско-оккупационной власти в Крыму - достаточное количество пресной, отличной воды...Волга,Дон,Кубань,Лена...Енисей с Амуром, в конце-концов... снабжают оккупантов огромным количеством воды.
Нежелание доставить её в Крым - вот основная проблема Крыма!