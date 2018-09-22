 В Крыму жалуются на нехватку чистой питьевой воды

Население Крыма нуждается в необходимом объеме качественной питьевой воды, утверждает оккупационный "вице-премьер" КрымаЮрий Гоцанюк. Об этом он заявил на заседании рабочей группы по разработке плана мероприятий по установке станций доочистки воды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В настоящее время, в условиях прекращения подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу водоснабжение городов и сельских населенных пунктов Крыма осуществляется из местных источников. Все подземные воды Крыма используются в системе централизованного питьевого водоснабжения без предварительной очистки. Наша задача – определить наиболее проблемные населенные пункты, население которых пользуется некачественной питьевой водой для обеспечения выполнения мероприятий по установке станций доочистки воды", – сказал Гоцанюк.

Чиновник отметил, что численность населения, пользующегося услугами централизованного питьевого водоснабжения, составляет 88% населения Крыма.

Как сообщается, в ходе рабочего заседания были внесены предложения по техническим решениям водоподготовки подземной воды. Участники заседания также обсудили построение процесса опреснения морской воды и санитарно-гигиенические требования к опресненной воде.

Напомним, 10 сентября постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что до тех пор, пока Крым остается под властью оккупантов, никакого возобновления поставок воды не будет.