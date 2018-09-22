 Около 50 человек доставлены в участок после столкновения на стройке в районе Осокорков: это и активисты, и охранники, - полиция

В Киеве из-за застройки на Осокорках произошли столкновения между полицией и молодыми людьми спортивной внешности, в результате чего были задержаны около 50 человек. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции Дарницкого района Киева Инна Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Дарницкого управления полиции обеспечили общественный порядок на территории строительства, которое расположено на проспекте Григоренко, 40. Группа активистов сломала забор на территории охраняемой стройплощадки", - рассказала она.

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Пресс-секретарь Нацполиции подчеркнула, что на данный момент ситуация на месте инцидента находится под пристальным контролем правоохранителей.

"Примерно 50 человек, которые грубо нарушали общественный порядок и совершали хулиганские действия, доставлены в территориальное управление полиции, где будут установлены их анкетные данные. Это и активисты, и охранники стройки. В свою очередь следователи дадут правовую квалификацию действиям правонарушителей… Пострадавших нет", - сообщила она.

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По предварительным выводам правоохранителей происшествие будет квалифицировано как хулиганство.