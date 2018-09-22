 Россия уже активно вмешивается в украинские выборы, - Порошенко

"Это больше, чем просто обеспокоенность, что Россия будет активно вмешиваться. С помощью пропаганды и дезинформации, они это уже сегодня делают. Ежедневно", - сказал П. Порошенко, которого цитирует его пресс-служба, передает Цензор.НЕТ.
"Война на Донбассе уносит жизни и приносит разрушение. Но эта, другая война по меньшей мере столь же опасна, поскольку имеет целью раскол моего государства. И не только моей, но и Вашей. Ведь на протяжении последних 4,5 лет Германия всегда четко стояла на стороне Украины. И не только в вопросе конфликта с Россией, но и в процессе модернизации Украины ", - добавил глава государства.
Президент подчеркнул, что в последние годы Украине удалось осуществить больше реформ, чем было сделано за 20 лет до этого. И это во время войны. "Для этого нам была нужна поддержка со стороны наших друзей в Европе, и мы ее получили. В значительной степени это заслуга Ангелы Меркель, которая доказала, что является не только успешным федеральным канцлером, но и крупным европейским лидером. Мы никогда не забудем об этой помощи с ее стороны и со стороны немецкого народа", - сказал П.Порошенко.
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
да и у кого еще занимать деньги, как не у кацапов, другие уже или не дают, или дают под такой процэнт, шо проще повеситься...все буде хорошо...
агрессором, растёт...
Тарифы на электроэнергию для украинцев нужно повысить в два раза - НКРЭКУ
11:19, 20 сентября 2018
В Украине тариф для населения на сегодня покрывает только 50% стоимости электроэнергии. Об этом заявил член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко, сообщает "Укринформ".
Та же самая реакция у сепаров и зрадой...ов )
Надо видимо на второй срок двигать Петю... )))
как вмешательство Росии?
Ющ 2.0??
Той теж акцептував завзято свої манжети "моя нація"..
Забирався б Хряк до кума на пасіку - то для нього найкращий варіант. Після Хайфи.