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 Россия уже активно вмешивается в украинские выборы, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post, что Россия не прекращает прилагать усилия для вмешательства во внутренние дела в Украине, в частности влияет и на политические силы и вмешивается в предстоящие выборы.

"Это больше, чем просто обеспокоенность, что Россия будет активно вмешиваться. С помощью пропаганды и дезинформации, они это уже сегодня делают. Ежедневно", - сказал П. Порошенко, которого цитирует его пресс-служба, передает Цензор.НЕТ.

"Война на Донбассе уносит жизни и приносит разрушение. Но эта, другая война по меньшей мере столь же опасна, поскольку имеет целью раскол моего государства. И не только моей, но и Вашей. Ведь на протяжении последних 4,5 лет Германия всегда четко стояла на стороне Украины. И не только в вопросе конфликта с Россией, но и в процессе модернизации Украины ", - добавил глава государства.

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Президент подчеркнул, что в последние годы Украине удалось осуществить больше реформ, чем было сделано за 20 лет до этого. И это во время войны. "Для этого нам была нужна поддержка со стороны наших друзей в Европе, и мы ее получили. В значительной степени это заслуга Ангелы Меркель, которая доказала, что является не только успешным федеральным канцлером, но и крупным европейским лидером. Мы никогда не забудем об этой помощи с ее стороны и со стороны немецкого народа", - сказал П.Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3087568
 
   
 Топ комментарии
 
Так в этом и мастерство, воруешь и называешь данный процесс реформами.))
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Президент подчеркнул, что в последние годы Украине удалось осуществить больше реформ, чем было сделано за 20 лет до этого. Пэпа, а почему простому народу от твоих рахвормов становится всё хуже и хуже?
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Меркель пляшет под дудочку Хуйла, а барыга кукарекает о ее заслугах
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режим проїдає країну до яєчної шкаралупи...
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Поддерживают Оффшоренко, делая из него оппонента?...
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам на государственном уровне о якобы борьбе с
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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Пособники кремля тоже хотят быть президентами Украины, ну не подонки?!
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Кто против Пети -- агенты кремля,шатуны,юляботы,рыги ,красножопые и не панамские патриоты.......................
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Ну так так, а хто проти х@йла і його ставленників, той значить барига і офшорник? Так?
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да все нормально будет...изберется Тимошенка, а она крутая...Порошенку на нары, штыки в землю, а каждому ребенку по коробке реквизированных конфет предыдущего вождя...
да и у кого еще занимать деньги, как не у кацапов, другие уже или не дают, или дают под такой процэнт, шо проще повеситься...все буде хорошо...
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Так багато тут мріє. Цікаво лише потім після того, як вони з'їдять ті цукерки🤣
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Товарооборот с Россией, которую, помнится, признали
агрессором, растёт...
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Вот, опять москали нагадили!
Тарифы на электроэнергию для украинцев нужно повысить в два раза - НКРЭКУ
11:19, 20 сентября 2018
В Украине тариф для населения на сегодня покрывает только 50% стоимости электроэнергии. Об этом заявил член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко, сообщает "Укринформ".
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Яныку пора писать книгу " Как я украл 70 млрд не проводя реформы и не поднимая тарифов при курсе 8 "
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Он як! Тепер зрозуміло кого проштовхують!
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Ти шо, дійсно думаєш шо президент може вплинути на курс валюти???
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Всё мои знакомые россияне, причем неважно, ватники, либералы или просто пофигисты, при упоминании Порошенко сцут кипятком просто от злости. Не пойму почему? Видимо очень переживают за то, как страдает от него народ Украины ))
Та же самая реакция у сепаров и зрадой...ов )
Надо видимо на второй срок двигать Петю... )))
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Про пєтю не знаю, а от настрої зрадоботів і кацапів дійсно співпадають!
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Мои родственники и знакомые из роиси- смеются при упоминании мальдивца, хвалят конфеты Рошен и удивляются, как можно воевать и торговать одновременно.
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Ватники твои родственники,как и ты.
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Мне тоже Порошенко смешон.
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А мне нет. Мне жаль потерянных 5 лет, откат на все 20... а мы не молодеем.
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Тут выбора нет, нужно уезжать. У Украины просто нет ни резервов, ни потенциала для роста.
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ПОРОШЕНКО ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ И УКРАИНЦИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБЕРУТ,ЕГО ПРЕЗИДЕНТОМ ВО ВТОРОЙ РАЗ.
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Так никто и не спорит, что он лучший. Народу просто хреновастенько. Как оказалось, сейчас эти вещи между собой не связаны. Путин вот тоже лучший, а в России жопа...Так что давайте отделять лучших президентов за всю историю Украины, от лучшей жизни, за всю ту же историю.)
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Шо, ударился? Головой? Об стенку? Так посмокчи рошенку, попустит.
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Кому как не Петру Лексеевичу знать об этом - ведь судя по некоторым источникам российские власти на предстоящих выборах решили поддержать именно кондитера! Ведь никто не знает как будут обстоять дела на Донбассе при смене власти в Украине. А Петр Лексеевич видимо полностью устраивает российскую власть. Помимо востока шоколадный активно борется с украинскими пенсионерами, малоимущими и просто гражданами Украины. В этом вопросе у Кремля и кондитера одинаковые задачи и цели.
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Новую установку видали? Так троль гебнявий? А ну давай детальніше як його підтримують в козломордії... деже цікаво знати
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Ага а всі мої знайомі українці сцять окропом при згадці про офшоренка Це ж треба так з*єднатися в думці з кацапоїдами Але в кацапів нема підстав ненавидіти цього обрізаного діабетика а в українців є це воно зробило українцям газ по 7 грн світло по 1.70 хліб по 13 грн і плавленій сирок по 24 грн НЕ кажучи про те що сховало вбивць Хлопців на Майдані
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Совковатні - сцяти вам не пересцяти, ще аж до 2024 року.

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То є так..Саме кацапські шпигуни намалювали важдю 3%..а в нього всі 90%.. Головне шоб ножиці тримав в лівій кишені!!!
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с разрешения барыги ,рабсея ежедневно вмешивается...
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ПОРОШЕНКО ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ И УКРАИНЦИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБЕРУТ,ЕГО ПРЕЗИДЕНТОМ ВО ВТОРОЙ РАЗ.
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Вот если например я Пецю пошлю на три буквы,это будет щитаться
как вмешательство Росии?
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Жюлька когда имитировала бурную деятельность премьера то обвалила гривну с 5 до 8, и тогда ни войны не было, ни окупации части територии, ни потери бизнеса\производства на окупированной земле, и армию Жюлька вообще не финансировала никак, и всё равно Жюля обвалила гривну с 5 до 8. Это единственное "достижение" которое я хорошо запомнил..Больше перемог косатой я что то не припомню..Хотя постойте наверно она просто не успела, бо её с треском попёрли с кресла премьера за полный экономический провал...бо кроме обвала гривни с 5 до 8, точно помню как тогда на фоне обвала инфляция пёпёрла..Жаль только что юлеботы эти факты не записывают в список достижений который они гордо называют " При Юле"...
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"раскол моего государства."

Ющ 2.0??
Той теж акцептував завзято свої манжети "моя нація"..
Забирався б Хряк до кума на пасіку - то для нього найкращий варіант. Після Хайфи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия уже активно вмешивается в украинские выборы, - Порошенко
 
 
 
 
 
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