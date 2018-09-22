 Столкновения на Ланжероне в Одессе: активисты снесли забор на стройплощадке и подрались с полицией. ВИДЕО

Сегодня в Одессе на побережье Черного моря возле дельфинария "Немо" около 200 активистов снесли забор на строительной площадке, где возводится высотное здание.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, представители ВО "Автомайдан", ВО "Свобода", партии "Национальный корпус", общественных организаций "Сокіл", "Небайдужі" и других пришли на Ланжерон, где, по их словам, вместо спасательной станции строится новый высотный отель ООО "Нерум", владеющего расположенным здесь дельфинарием "Немо".

Активисты заявили, что неоднократно обращались в соответствующие инстанции с заявлениями о незаконности стройки, но никакой реакции не последовало.

В частности, по словам представителя "Национального корпуса", заказчики строительства, в числе которых депутат Одесского горсовета Андрей Кисловский, пока многочисленные жалобы изучаются в прокуратуре, построят многоэтажный отель, и потом "уже никакое постановление прокуратуры этот незаконный отель не разрушит".

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Активист заявил, что сегодняшняя акция – форма протеста против застройки побережья.

Собравшиеся при помощи кувалд и других инструментов, а также просто вручную разобрали металлическое ограждение вокруг стройки. На строительной площадке они перевернули бетономешалку, вырвали из грунта деревянные конструкции. При этом активисты периодически скандировали: "Слава – Украине! Героям – Слава!", "Вместе и до конца!", "Один за всех и все за одного!".

На место прибыло множество полицейских, в том числе специальное подразделение, сотрудники которого были при полной экипировке.

Активисты намеревались подойти к сваям строящегося здания, чтобы обвязать их веревками и свалить, но правоохранители выстроились перед ними плотной цепью и не позволили это сделать. Тогда протестующие начали проводить демонтаж с другой стороны стройки, куда быстро перешли правоохранители.

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Кто-то со стороны активистов начал бросать в правоохранителей петарды, полицейские распылили слезоточивый газ. Между сторонами произошла стычка.

В отделе коммуникаций полиции Одесской области заявили, что правоохранители прибыли на Ланжерон, так как поступило сообщение о минировании строительной площадки у дельфинария "Немо".

"Полиция приняла меры, чтобы не было нарушений общественного порядка и столкновений между гражданами. Все конфликты, которые провоцируются группой лиц, локализованы правоохранителями на начальной стадии", – заявили в главке.

В отделе также отметили, что после получения анонимного сообщения о минировании "все граждане были эвакуированы". На месте работали специалисты взрывотехнического управления, которые каких-либо взрывных устройств не обнаружили.