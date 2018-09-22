 Оккупационные власти Армянска хотят отменить режим чрезвычайной ситуации 23 сентября

Режим чрезвычайной ситуации в Армянске, введенный вследствие выбросов химических веществ на заводе "Крымский титан", планируется отменить в воскресенье, 23 сентября. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Василий Телиженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Если ситуация не изменится и все показатели останутся в норме, планируем завтра (23 сентября – ред.) отменить режим ЧС", – заявил Телиженко.
По его словам, в понедельник-вторник из санаториев будут возвращаться дети, и, скорее всего, в среду уже возобновится учебный процесс. Телиженко также отметил, что ситуация в городе остается стабильной, показатели химических веществ в воздухе находятся в пределах нормы.
Накануне подконтрольный России оперативный штаб по ситуации с выбросами вредных веществ в Армянске рекомендовал оккупационным властям города отменить режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода "Крымский Титан" из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.
14 сентября в Армянске был введен режим чрезвычайной ситуации.
"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.
Текст петиции.
Держава Україна перебуває в умовах "гібридної війни" та агресії Росії проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. В умовах окупації української території, нищення тисяч українських воїнів, нівечення мільйонів родин, породження нескінченної кількості сиріт і безбатченків. В таких обставинах народні депутати України не можуть закривати очі та потурати поширенню дезінформації, ворожої пропаганди через інформаційні активи Кремля в Україні, зокрема на телеканалах "112 Україна" та NewsOne, які активно транслюють інформаційнійну політику "руского міра" в Україні та перебувають під управління кума Путіна - Медведчука (https://goo.gl/HTBT56) та регіонала Мураєва, який виступає проти декомунізації та називав Олега Сенцова терористом.
В ефірах згаданих телеканалів все частіше знаходять притулок політичні діячі, які, майже не ховаючись, при повному потуранні ведучих, поширюють брехню про ЗСУ, використовують прийоми воєнної пропаганди проти України та українців. Пересмикування і маніпуляції фактами, напівправда, що згодом перетворюється у відверту брехню, заклики щодо примирення з Росією - державою, що вже п'ятий рік веде війну проти України, вбиваючи наших побратимів, ворогом, який розірвав навпіл нашу територію і понівечив мільйони життів.
На сході щодня гинуть найкращі сини українського народу, а ми дозволяємо Росії вільно брехати з телеефірів і ганьбити їхню світлу пам'ять. Народні депутати України повинні виступити єдиним фронтом і обрубати ворогу всі можливості вкладати в голови українців ворожу пропаганду, аби вберегти нашу землю, наш народ і самих себе.
Окрім цього, телеканал "112 Україна" має низку порушень ліцензійних умов та попереджень від Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення (https://goo.gl/M7Lpxt)
У зв'язку з цим, вимагаємо вжиття всіх необхідних заходів в межах повноважень та в рамках чинного законодавства, щоб у найкоротший термін припинити ліцензійну діяльність телеканалів "112 Україна" та NewsOne
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Инструкция как подписать.
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1. Заходим на сайт. https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060 Чтобы подписать петицию, вам нужно зарегистрироваться. (Да, это сайт Верховной Рады, а не игра в цветные шарики). Нажимаем кнопку «реєстрація».
2. Заполняем простую как угол дома форму. Фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон, город, улица и так далее. Нажимаем кнопку внизу страницы «створити обліковий запис».
3. Открываем ящик своей электронной почты. Находим там письмо с адреса services_autoreplay@v.rada.gov.ua, о подтверждении регистрации и тыцкаем в надпись «підтвердити створення облікового запису».
4. Снова возвращаемся на сайт где размещена петиция и нажимаем кнопку «увійти». Программа попросит заполнить аж ДВА поля. "Ваш ID" и «пароль».
5. ID - это ваш адрес электронной почты, (или фамилия и имя). Пароль - находится в том письме, которое пришло с сайта ВР. Его просто копируете, вставляете в нужное поле и нажимаете кнопку «увійти».
6. После того, как оказались на странице петиции, нажимаете кнопку «підписати». После этого, возвращаетесь в свой электронный ящик, находите НОВОЕ письмо с того же адреса, открываете его и нажимаете синию надпись «Підтвердити підпис петиції»
7. ВСЬО!!