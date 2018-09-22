 Оккупационные власти Армянска хотят отменить режим чрезвычайной ситуации 23 сентября

Режим чрезвычайной ситуации в Армянске, введенный вследствие выбросов химических веществ на заводе "Крымский титан", планируется отменить в воскресенье, 23 сентября. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Василий Телиженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Если ситуация не изменится и все показатели останутся в норме, планируем завтра (23 сентября – ред.) отменить режим ЧС", – заявил Телиженко.

По его словам, в понедельник-вторник из санаториев будут возвращаться дети, и, скорее всего, в среду уже возобновится учебный процесс. Телиженко также отметил, что ситуация в городе остается стабильной, показатели химических веществ в воздухе находятся в пределах нормы.

Накануне подконтрольный России оперативный штаб по ситуации с выбросами вредных веществ в Армянске рекомендовал оккупационным властям города отменить режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода "Крымский Титан" из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

14 сентября в Армянске был введен режим чрезвычайной ситуации.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.