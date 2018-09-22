 Военная прокуратура Киевщины разоблачила братьев, продававших в Россию краденные запчасти к ракетным системам

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины разоблачила преступную группу организаторов канала поставки в Российской Федерации запчастей и комплектующих к ракетных систем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о системах управления реактивными снарядами, системах навигации и связи, которые были похищены непосредственно со складов воинских частей, где они хранились или сняты с боевой техники.

Из двух братьев – организаторов группы – был задержан один. Задержание произошло под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2014-2018 годов указанные граждане Украины через курьеров передавали в РФ указанное оборудование для дальнейшего производства продукции военного назначения и оружия на территории страны-агрессора. Также установлено, что среди изъятого во время передачи в РФ оборудования – диоды типа 2Д922А, которые используются при изготовлении командно-измерительной системы "Компарус", производителем которой является ракетно-космический завод "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева "(г.. Москва, РФ), и диоды типа 2Д922АВ, которые устанавливаются в маркерных, курсовом и глиссадных модулях в составе бортовой навигационно-посадочной аппаратуры" КУРС-93-М".

По оперативной информации, изъятое оборудование в течение 20 последних лет похищалось со складов воинских частей и снималось с боевой техники.

Изготовленное с установлением комплектующих украинского производства оружие предназначалось для дальнейшего использования ее против украинских военных формирований и государственных силовых структур во время проведения операции объединенных сил на востоке Украины. Таким образом, предатели Украины действовали с целью содействия деятельности террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", отмечает пресс-служба.

Во время санкционированных судом обысков, в ходе проведения следственных действий в местах работы и жительства фигурантов дела, правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, электронную переписка с заказчиками из Российской Федерации, а также и значительное количество указанных элементов и комплектующих военного назначения и двойного назначения, в том числе четыре специальные комплексы автоматизированных средств отображения (элемент управления воздушным движением) "Топаз-2000".

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Второго организатора преступной группы объявлены в розыск.

Досудебное расследование продолжается.

Ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, "Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой".