 Военная прокуратура Киевщины разоблачила братьев, продававших в Россию краденные запчасти к ракетным системам

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины разоблачила преступную группу организаторов канала поставки в Российской Федерации запчастей и комплектующих к ракетных систем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Речь идет о системах управления реактивными снарядами, системах навигации и связи, которые были похищены непосредственно со складов воинских частей, где они хранились или сняты с боевой техники.
Из двух братьев – организаторов группы – был задержан один. Задержание произошло под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины.
В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2014-2018 годов указанные граждане Украины через курьеров передавали в РФ указанное оборудование для дальнейшего производства продукции военного назначения и оружия на территории страны-агрессора. Также установлено, что среди изъятого во время передачи в РФ оборудования – диоды типа 2Д922А, которые используются при изготовлении командно-измерительной системы "Компарус", производителем которой является ракетно-космический завод "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева "(г.. Москва, РФ), и диоды типа 2Д922АВ, которые устанавливаются в маркерных, курсовом и глиссадных модулях в составе бортовой навигационно-посадочной аппаратуры" КУРС-93-М".
По оперативной информации, изъятое оборудование в течение 20 последних лет похищалось со складов воинских частей и снималось с боевой техники.
Изготовленное с установлением комплектующих украинского производства оружие предназначалось для дальнейшего использования ее против украинских военных формирований и государственных силовых структур во время проведения операции объединенных сил на востоке Украины. Таким образом, предатели Украины действовали с целью содействия деятельности террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", отмечает пресс-служба.
Во время санкционированных судом обысков, в ходе проведения следственных действий в местах работы и жительства фигурантов дела, правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, электронную переписка с заказчиками из Российской Федерации, а также и значительное количество указанных элементов и комплектующих военного назначения и двойного назначения, в том числе четыре специальные комплексы автоматизированных средств отображения (элемент управления воздушным движением) "Топаз-2000".
В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Второго организатора преступной группы объявлены в розыск.
Досудебное расследование продолжается.
Ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, "Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой".
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Никто даже на роисе не хочет брать на себя ответственность приобетая детали сомнительного происхождения для военной техники...
Николай Зенин
Меня все люди знают.
Тружусь, как идиот.
Что надо-выпрямляю.
Зовут меня - ДИОД.
Я в схемы не впускаю
Всё переменное.
Конструкция простая
И современная.
Катод туда, где «-»,
Анод туда, где «+».
Я переменный вирус
Нисколько не боюсь.
Могу гасить броски я,
Срезая пол волны.
По форме я не броский,
Смотря со стороны.
Полупроводниковый,
Как все мои друзья.
На вид я пустяковый,
Но без меня нельзя.
Что в умных книгах сказано,
То в «сердце» я ношу.
И если мне приказано:
«Гасить!», то я гашу.
Могу стабилитроном
«Напругу» я держать.
Через себя фотоны
Свободно пропускать.
Ведь все хотят прорваться
Туда или сюда.
Мне с ними разбираться...
Чуть проморгал-беда.
Я схемы защищаю.
Поставили- стою.
И чётко выполняю
Задачу я свою.
Могу я спереди впустить,
А сзади ни, ни, ни.
Могу контакты сохранить,
Когда искрят они.
Зарядный ток в устройстве
Через меня течёт.
Моё такое свойство
Мне делает почёт.
И даже дешифратор
Создать способен я.
Я -СВЧ сумматор.
Детектор-тоже я.
Светить различным цветом;
Светодиодом быть.
Быть фотоэлементом-
Лучи собой ловить.
А если же в решётке
Частицы ускорять,
Могу диодом Шоттки
Я, если нужно, стать.
Могу диодом Ганна,
Могу туннельным быть.
До полу-килограмма
По весу доходить.
Упрятан я в стеклянный,
Или стальной баллон.
И всяческих названий
Имею миллион.
Ломаюсь очень редко.
И этим я горжусь.
Ведь это-моё кредо.
И на анод мне «+» !
Как проклятый стараюсь.
Хватает мне забот.
Не зря я называюсь
Не вентиль, а Д И О Д.(с)
А вот корабли индийцам сдать не могут....
Ребятишек взяли совсем с другим оборудованием и совсем с другими комплектующими. Кроме всего взяли их и за соучастие.
А обывателю просто написали про диоды.
Диоды херня, а вот статья - совсем не простая. Там и не одна статья и не только про диоды))))
Так что узбогойтесь)))))
На 2Д922АВ выдаются ссылки купить в Минске.
А РФ их что - реально нельзя достать не крадя у Украины???
Ці діоди Шотткі можна замінити аналогами. Але якщо крали з військових складів і спіймані на гарячому, то в клітку паскуд без розмов.
прикладной электронике разбираются примерно, как в балете.. Во первых
диоды не обычные, а ВЧ с неплохими характеристиками и стойкостью к
механическим перегрузкам. Для систем управления сверхзвуковых ракет и
снарядов самое оно. На цену за штуку хотя-бы посмотрите, один диод стоит
дороже многих китайских бытовых приборчиков. Во-вторых, схему
управления для серийных ракет разработали уже довольно давно и небось на
нашем "Хартроне". Изобретать новую в россии некому, на и не с чего.
Вспомните видео с разборкой "черного ящика" сбитой турками русской
птички. Ржал долго, до слез. Это и есть уровень русской оборонки -
рукожопость, китайские дешевые детальки и уровень поделок кружка в СЮТе.
В третьих, вы очень удивитесь, но в Украине производят очень много из
элементной базы со спецтребованиями для военки: те-же стойкие к
сверхвысоким нагрузкам чипы в керамике
Я радиолюбитель, меня растрелять?
Как там про вас всех говорил лавров?
продается свободно.
В чем криминал?