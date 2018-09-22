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Все про:вооружение (3001) Военная прокуратура (649)

 Военная прокуратура Киевщины разоблачила братьев, продававших в Россию краденные запчасти к ракетным системам

Братья крали запчасти последние 20 лет. Одно из них задержали, второй находится в бегах.

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины разоблачила преступную группу организаторов канала поставки в Российской Федерации запчастей и комплектующих к ракетных систем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о системах управления реактивными снарядами, системах навигации и связи, которые были похищены непосредственно со складов воинских частей, где они хранились или сняты с боевой техники.

Из двух братьев – организаторов группы – был задержан один. Задержание произошло под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2014-2018 годов указанные граждане Украины через курьеров передавали в РФ указанное оборудование для дальнейшего производства продукции военного назначения и оружия на территории страны-агрессора. Также установлено, что среди изъятого во время передачи в РФ оборудования – диоды типа 2Д922А, которые используются при изготовлении командно-измерительной системы "Компарус", производителем которой является ракетно-космический завод "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева "(г.. Москва, РФ), и диоды типа 2Д922АВ, которые устанавливаются в маркерных, курсовом и глиссадных модулях в составе бортовой навигационно-посадочной аппаратуры" КУРС-93-М".

По оперативной информации, изъятое оборудование в течение 20 последних лет похищалось со складов воинских частей и снималось с боевой техники.

Изготовленное с установлением комплектующих украинского производства оружие предназначалось для дальнейшего использования ее против украинских военных формирований и государственных силовых структур во время проведения операции объединенных сил на востоке Украины. Таким образом, предатели Украины действовали с целью содействия деятельности террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", отмечает пресс-служба.

Во время санкционированных судом обысков, в ходе проведения следственных действий в местах работы и жительства фигурантов дела, правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, электронную переписка с заказчиками из Российской Федерации, а также и значительное количество указанных элементов и комплектующих военного назначения и двойного назначения, в том числе четыре специальные комплексы автоматизированных средств отображения (элемент управления воздушным движением) "Топаз-2000".

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Второго организатора преступной группы объявлены в розыск.

Досудебное расследование продолжается.

Ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, "Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой".

Источник: https://censor.net.ua/n3087564
 
   
 Топ комментарии
 
Диоды типа 2Д922А - это конечно шедевр. В этой прокуратуре все идиоты, или через одного?
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В рашке этих диодов, как грязи, но наши "прокуроры" интернетом пользоваться видимо не умеют. https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=1044
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Диоды типа 2Д922А - это конечно шедевр. В этой прокуратуре все идиоты, или через одного?
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Концентрация идиотов на квадратный метр в прокуратуре зашкаливает. Полупроводники производства совка это ТРЭШ. Псюки их и даром не взяли бы...
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Хотя возможно там есть драгметаллы....
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Содержание драгоценных металлов в одном диоде:
золото 0,0000041751 г.
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Диоды типа 2Д922А и зтавливаются в Украине.
Применяются в технике военного назначения.
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E-mail: radiant@ranet.ruИ ничего воровать не надо, сами в россию поставляют. Военная прокуратура Киевщины разоблачила братьев, продававших в Россию краденные запчасти к ракетным системам - Цензор.НЕТ 2186
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То, что российская барыжная контора внесла в список своих поставщиков украинское предприятие, ещё не означает, что поставляет им продукцию военного назначения.
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І де це вони в Україні виробляються , тим більше з прийомкою "5", тобто ПЗ ? Скоріше за все десь в Щолково , або Томіліно .
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Так чому ж вони пруться за цими діодами в Україну, а не в Щьолково чи Томіліно?

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Диод не простой и абы каким не заменишь. Там кроме тех диодов много другого...
https://vppnr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=237255

Никто даже на роисе не хочет брать на себя ответственность приобетая детали сомнительного происхождения для военной техники...
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Диод
Николай Зенин
Меня все люди знают.
Тружусь, как идиот.
Что надо-выпрямляю.
Зовут меня - ДИОД.

Я в схемы не впускаю
Всё переменное.
Конструкция простая
И современная.

Катод туда, где «-»,
Анод туда, где «+».
Я переменный вирус
Нисколько не боюсь.

Могу гасить броски я,
Срезая пол волны.
По форме я не броский,
Смотря со стороны.

Полупроводниковый,
Как все мои друзья.
На вид я пустяковый,
Но без меня нельзя.

Что в умных книгах сказано,
То в «сердце» я ношу.
И если мне приказано:
«Гасить!», то я гашу.

Могу стабилитроном
«Напругу» я держать.
Через себя фотоны
Свободно пропускать.

Ведь все хотят прорваться
Туда или сюда.
Мне с ними разбираться...
Чуть проморгал-беда.

Я схемы защищаю.
Поставили- стою.
И чётко выполняю
Задачу я свою.

Могу я спереди впустить,
А сзади ни, ни, ни.
Могу контакты сохранить,
Когда искрят они.

Зарядный ток в устройстве
Через меня течёт.
Моё такое свойство
Мне делает почёт.

И даже дешифратор
Создать способен я.
Я -СВЧ сумматор.
Детектор-тоже я.

Светить различным цветом;
Светодиодом быть.
Быть фотоэлементом-
Лучи собой ловить.

А если же в решётке
Частицы ускорять,
Могу диодом Шоттки
Я, если нужно, стать.

Могу диодом Ганна,
Могу туннельным быть.
До полу-килограмма
По весу доходить.

Упрятан я в стеклянный,
Или стальной баллон.
И всяческих названий
Имею миллион.

Ломаюсь очень редко.
И этим я горжусь.
Ведь это-моё кредо.
И на анод мне «+» !

Как проклятый стараюсь.
Хватает мне забот.
Не зря я называюсь
Не вентиль, а Д И О Д.(с)
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В рашке этих диодов, как грязи, но наши "прокуроры" интернетом пользоваться видимо не умеют. https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=1044
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Да в рашке и газотурбинных установок для корблей, и движков для вертолетов, как "грязи"...
А вот корабли индийцам сдать не могут....

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Повесить их нужно! Или как минимум руки отрубить!
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Да что вы так кипятитесь? Идиоты, придурки, прокурорские олигофрены и т.д.))))
Ребятишек взяли совсем с другим оборудованием и совсем с другими комплектующими. Кроме всего взяли их и за соучастие.
А обывателю просто написали про диоды.
Диоды херня, а вот статья - совсем не простая. Там и не одна статья и не только про диоды))))
Так что узбогойтесь)))))
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установлено,что среди изъятого во время передачи в РФ оборудования- диоды типа 2Д922А Військова прокуратура Київщини викрила братів, які продавали в Росію крадені запчастини до ракетних систем - Цензор.НЕТ 5233
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Что интересно: Я сейчас ввожу в поисковик название 2Д922А, и мне выдаётся с десяток ссылок с предложениями купить их в РФ. Цена - от 400 с чем то рублей. При том не выпаянных - а прямо в упаковке. Как по одному - так и подобранными по параметрам парами - четвёрками.

На 2Д922АВ выдаются ссылки купить в Минске.

А РФ их что - реально нельзя достать не крадя у Украины???
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Про діоди, звичайно, дурня. Це не совок. І писати про це непотрібно було, не ганьбитися.
Ці діоди Шотткі можна замінити аналогами. Але якщо крали з військових складів і спіймані на гарячому, то в клітку паскуд без розмов.
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Нравится читать комментарии всяких диванных умников, которые в
прикладной электронике разбираются примерно, как в балете.. Во первых
диоды не обычные, а ВЧ с неплохими характеристиками и стойкостью к
механическим перегрузкам. Для систем управления сверхзвуковых ракет и
снарядов самое оно. На цену за штуку хотя-бы посмотрите, один диод стоит
дороже многих китайских бытовых приборчиков. Во-вторых, схему
управления для серийных ракет разработали уже довольно давно и небось на
нашем "Хартроне". Изобретать новую в россии некому, на и не с чего.
Вспомните видео с разборкой "черного ящика" сбитой турками русской
птички. Ржал долго, до слез. Это и есть уровень русской оборонки -
рукожопость, китайские дешевые детальки и уровень поделок кружка в СЮТе.
В третьих, вы очень удивитесь, но в Украине производят очень много из
элементной базы со спецтребованиями для военки: те-же стойкие к
сверхвысоким нагрузкам чипы в керамике
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Смешно читать Ваш комент. У меня их 8шт, єто криминал?
Я радиолюбитель, меня растрелять?
Как там про вас всех говорил лавров?
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диод кремниевьій планарньій, с барьером Шотки, производитель раша.
продается свободно.
В чем криминал?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенная прокуратура Киевщины разоблачила братьев, продававших в Россию краденные запчасти к ракетным системам
 
 
 
 
 
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