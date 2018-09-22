 Сытник и Омелян четыре раза разговаривали накануне обыска у Омеляна, - Холодницкий

Сытник и Омелян четырежды разговаривали в день, предшествующий обыску у министра инфраструктуры. Сообщение об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура разместила на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Материалы уголовного производства... содержат данные о наличии телефонных соединений между Омеляном В.В. и абонентом, записанным как "Артем Сытник", накануне проведения обыска, в частности, в 8:00, 11:32, 19:09, 23:42 2.11.2017 года", утверждает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, накануне стало известно, что САП зарегистрировала уголовное производство по факту возможного разглашения данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником. Материалы уголовного производства САП направит генпрокурору Юрию Луценко для определения органа досудебного следствия.

Артем Сытник утверждает, что не предупреждал Омеляна об обысках. "Если говорить дословно, то был вопрос со стороны министра, потому что с ним часто общались по поводу Укрзалізниці. Был вопрос: "может ли у меня быть обыск?". И был ответ: "Ну как можно это исключать?", – сказал Сытник в эфире "1+1".

Напомним, 13 сентября детективы НАБУ сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Следствие считает, что Омелян с 2000 года получил 2,17 млн грн законного дохода, а его расходы только в период с 2008 по весну 2015 года составили не менее 3,45 млн грн. Министр опроверг выдвинутые против него обвинения и заявил, что на него давят в НАБУ.

20 сентября Омелян рассказал журналистам, что о готовящемся обыске его предупредил лично директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.