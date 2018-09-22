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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2476) Омелян (532) Сытник (598) Холодницкий (557) САП (881)

 Сытник и Омелян четыре раза разговаривали накануне обыска у министра, - Холодницкий

САП подозревает директора НАБУ в разглашении данных досудебного расследования.

Сообщение об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура разместила на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Материалы уголовного производства... содержат данные о наличии телефонных соединений между Омеляном В.В. и абонентом, записанным как "Артем Сытник", накануне проведения обыска, в частности, в 8:00, 11:32, 19:09, 23:42 2.11.2017 года", - утверждает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, накануне стало известно, что САП зарегистрировала уголовное производство по факту возможного разглашения данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником. Материалы уголовного производства САП направит генпрокурору Юрию Луценко для определения органа досудебного следствия.

Артем Сытник утверждает, что не предупреждал Омеляна об обысках. "Если говорить дословно, то был вопрос со стороны министра, потому что с ним часто общались по поводу Укрзалізниці. Был вопрос: "может ли у меня быть обыск?". И был ответ: "Ну как можно это исключать?", – сказал Сытник в эфире "1+1".

Напомним, 13 сентября детективы НАБУ сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Следствие считает, что Омелян с 2000 года получил 2,17 млн грн законного дохода, а его расходы только в период с 2008 по весну 2015 года составили не менее 3,45 млн грн. Министр опроверг выдвинутые против него обвинения и заявил, что на него давят в НАБУ.

20 сентября Омелян рассказал журналистам, что о готовящемся обыске его предупредил лично директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Источник: https://censor.net.ua/n3087562
 
 
 Топ комментарии
 
у холодка совсем крышу рвет - какой идиот будет по ТЕЛЕФОНУ такие вещи болтать. этот румяный юноша, обделался по самые уши, а уйти с должности достойно не может - кишка тонка!
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создание антикорупционных органов для перманентных войн между собой, преследует две цели ,(прикрытие корупции в Украине ,и создание имиджа Украины,как страны,которая не в состоянии одолеть рошеновские корупционные методы правления страной...эти перманентные войны ,все то же пособничество рашистскому окупанту...
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ситнік наче такий чесний
а корупціонера попередив...
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Вовремя предать, это не предать, а предвидеть!
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у сытника лицо голубого воришки из 12 стульев
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Так наш Інкогніто під час війни постійно розмовляє з фюрером ху?ло . і нікого це "не колишить".
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Надо было в 2014-м всех к ебеням собачьим разогнать .
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Кремлівські «голуби миру» почали атакувати Україну Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/gtuka/kremlivski-golubi-miru-pochali-atakuvati-ukrajinu-529201.html\
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Манипуляция - это некая техника, которой можно воздействовать на человека.
Результат манипуляции: человек меняет своей мнение, меняет свое поведение или выполняет желаемые действия человека-манипулятора.

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Грантовые предали Украинского Народа выполняют поставленные им задачи
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у холодка совсем крышу рвет - какой идиот будет по ТЕЛЕФОНУ такие вещи болтать. этот румяный юноша, обделался по самые уши, а уйти с должности достойно не может - кишка тонка!
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Жрите друг-дружку дебили. А Попрошенко балдеет. С вами все ясно. После виборов обое нахрен.
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Вообще то такое "предупреждение" воспринимается как угроза и давление.
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создание антикорупционных органов для перманентных войн между собой, преследует две цели ,(прикрытие корупции в Украине ,и создание имиджа Украины,как страны,которая не в состоянии одолеть рошеновские корупционные методы правления страной...эти перманентные войны ,все то же пособничество рашистскому окупанту...
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Так звані антикорупціонери воюють за звання кращого захисника корупцірнерів
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Кто же тебе колобок после того как ты слил рюкзаки и др. поверит?
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Зїдять бариги сап а ситник неадекватний презіка чмирь
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А это официальная позиция "Батькивщини", или ваша личная?
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Холодрыщ не понимает, как можно беседовать с подозреваемым, и не сдать ему расклад волосы на жопе выщипал но так и не понял...да, страшный чел Сытник он к тебе как к другу, а завтра предъявит обвинение...никакого доверия, разве эт по нашему?

Сам то гнида забыл как обрабатывал клиента перед допросом!
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складывается такое впечатление, что сап и набу созданы только для того, чтобы следить друг за другом(((
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Не так. Их просто столкнули лобешниками, чтобы им было чем заняться, а не искать коррупцию
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да... способности манипулировать и имитировать нашим "реформаторам" не занимать((
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Ну і мудаки ви троє, якби на вашому місці були рабінович-шлагбаум-рейсфейдер вони б по тихому домовились і винниим би виявився заступник рейсфедера, Іваненко який хотів їх підставити своїми "корупційними" діями. А Іваненкові пообіцяяли,якщо не буде відпиратись то через 3 місяці все затихне, а через рік його поновлять на посаді з конпенсацією. А ви вуйки сварку затіяли, а рабінович-шлагбаум-рейсфейдер тим часом гешефт роблять.
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Дубневича і Синютку зловили за руку

Тендер на ремонт школи в Оброшине оголосили заднім числом

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Я побачу чи така оперативність правоохоронних органів буде в цій бадязі ?! Ситник та Омелян чотири рази розмовляли напередодні обшуку в Омеляна, - Холодницький - Цензор.НЕТ 9588
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник и Омелян четыре раза разговаривали накануне обыска у министра, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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