 Украина должна по максимуму донести до Генассамблеи ООН факты нарушения прав человека в ОРДЛО и в Крыму, - Ирина Геращенко

Украинская делегация на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке должна максимально донести до участников заседания информацию об угрозах, которые несет с собой оккупация Россией части территории Украины.

Такое мнение у себя в Facebook высказала первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Должны по максимуму использовать высокую международную площадку для донесения информации о ежедневных нарушениях прав человека на оккупированных РФ территориях, об угрозах безопасности и экологических угрозах", – написала депутат.

Геращенко также назвала важным решение внести в повестку дня сессии Генассамблеи ООН вопрос относительно ситуации на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Кроме того, она напомнила, что согласно указу президента, вместе с другими коллегами включена в делегацию Украины для участия в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, ранее стало известно, что в повестку дня Генассамблеи ООН включен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". За включение этого пункта в повестку проголосовали 68 стран, против – 13.