 Украина должна по максимуму донести до Генассамблеи ООН факты нарушения прав человека в ОРДЛО и в Крыму, - Ирина Геращенко

Украинская делегация на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке должна максимально донести до участников заседания информацию об угрозах, которые несет с собой оккупация Россией части территории Украины.
Такое мнение у себя в Facebook высказала первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Должны по максимуму использовать высокую международную площадку для донесения информации о ежедневных нарушениях прав человека на оккупированных РФ территориях, об угрозах безопасности и экологических угрозах", – написала депутат.
Геращенко также назвала важным решение внести в повестку дня сессии Генассамблеи ООН вопрос относительно ситуации на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Кроме того, она напомнила, что согласно указу президента, вместе с другими коллегами включена в делегацию Украины для участия в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН.
Напомним, ранее стало известно, что в повестку дня Генассамблеи ООН включен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". За включение этого пункта в повестку проголосовали 68 стран, против – 13.
NB. Ругайте дядюшку Трампа и дальше, утверждая, что весь антироссийский депозитарий создаётся вопреки, а не благодаря его воли. Но интуиция подсказывает мне, что Рыжая бестия не так проста, а история всё расставит по своим местам.
Что касается разведки России... Собранная по частям информация из страны агрессора заставляет меня утверждать, что в ближайшее время грядёт великий шмон во всех шпионских гнёздах недоимперии. Дело в том, что Пыня решил за провалы последних месяцев (Солсбери, Томос, Сирия, высылка российских "дипломатов" etc) повесить всех собак именно на разведорганы. Предвидя это, сын, невестка и внуки директора СВР Нарышкина уже обратились за получением вида на жительство в Венгрию, а генералитет ГРУ МО сидит на чемоданах в готовности отбыть в разведточки Забайкалья и Дальнего Востока.
- Сбегай, посмотри - нет ли там американских шпионов?
- О`кей, сэр!
2. Украина готовится усилить оборону Азовского моря.
NB. Вопрос встал настолько остро, что к его решению будут привлечены западные партнёры. Мы знаем о помощи США при построении базы морской пехоты в Очакове, а потому Пентагон уже дал понять, что окажет аналогичное содействие и сейчас.
Ожидается, что с помощью дядюшки Сэма на Азове будет оборудована военно-морская база, приспособленная под ракетные комплексы "Нептун", способные поражать цели на расстоянии 250-300 км. Плюс размещение на прибрежном плацдарме подразделений ССО, подготовка противодесантных операций - в том числе с обустройством участков противоминных заграждений. Плюс наши катера и постоянное нахождение в акватории Чёрного моря одного из эсминцев Шестого флота США. Все мероприятия можно провести до весны следующего года, после чего следует ожидать уменьшения прыти пиратского флота Эрэфии.
Тонет российский Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные всё еще слушают речь капитана о том, что украинско-американские айсберги титаникам на пользу.
3. Заканчивая тему Залесья: россиянцы заявили на высшем уровне, что готовятся покинуть Совет Европы - мол их там не понимают, а также модернизировать свои ракеты в Сирии - мол, там сбивают их самолёты.
NB. По первому пункту: воздух чище будет. По второму: теперь свои же самолёты будут сбивать более новыми ракетами - эксцесс (рукожопость) исполнителя никто не отменял.
4. Тимошенко: Олигархи никогда меня не поддерживали, а я всю жизнь боролась с системой.
NB. Серьёзно? Сделать политическую карьеру на деньги мэтра украинской криминальной олигархии того времени Лазаренко недостаточно? В ближайшее время сделаю подробный анализ её связей с нынешними олигархами.
Серый Кардинал:
- С кем бы ты сравнил Юлию Тимошенко?
- С Робином Гудом.
- Соглашусь с тем, что она забирает деньги у богатых, так как её реклама лезет из каждого утюга. Но где ты видел, чтобы она отдавала деньги бедным?
- Ты её декларацию о доходах видел? Скажи после этого, что она не отдает эти деньги бедным.
5. Нацсовет начал проверку NewsOne на возможное распространение языка вражды и "клише российской пропаганды".
NB. Не буду ходить вокруг да около - для начала прошу подписать петицию о прекращении антиукраинской деятельности канала: https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/4060 Дальше будем смотреть по ситуации, но молча наблюдать, как портновы-мураевы-медведчуки открыто готовят пророссийский реванш, преступно.
5. Цифры:
* Чистые международные резервы Украины в 2018 году возрастут на 32,4% - до 136,404 млрд грн.
* Госстат улучшил показатель роста ВВП Украины во II кв. 2018 года до 3,8%. Номинальный ВВП составил 807,3 млрд гривен, а ВВП в расчете на человека - 19 074 гривен.
* Согласно прогнозу МВФ, в ближайшие 5 лет ВВП на душу населения в Украине вырастет на 50%.
6. И в заключение о послании Президента Раде. Его уже обсудили со всех сторон, поэтому буду краток. Глядя, как сегодня пылает у всех оппо-тимошенко-самонемощей, а также зрадофилов помельче, понял, что Порох в очередной раз попал в десятку. Были и те, кого послание просто взбесило. Знаете почему? Потому, что ПАП зачастую говорит, ведёт себя и действует как глава успешной державы, а не как Президент всё ещё небогатой Украины. Вот если бы он ныл как они, был косноязычен как они, нерешителен как они... А ещё обещал бы доллар по 8, низкие тарифы, победу над коррупцией за месяц и не имел бы ничего за душой, тогда бы его полюбили. Может быть...
Но доллара по 8 и низких тарифов уже не будет, ибо это цена нашей независимости. Не будет и мира с Россией на её условиях. А что будет?
До конца следующего года будет восстановление уровня жизни до показателей 2013 года (это хороший темп с учётом потери 22% промышленного потенциала и огромных трат на оборону), ежегодный рост ВВП на уровне 3-4%, снижение инфляции, постепенное увеличение пенсий и зарплат, укрепление обороноспособности, поступательное движение к евроатлантическим структурам, своя церковь, создание новых рабочих мест и борьба с коррупцией.
Последнее - самое проблематичное. Не говорите только, что в том вселенском сраче, который развели между собой антикоррупционные структуры, тоже виноват Порошенко. А если это и так, то грош им цена - раз ими так легко манипулирует один человек.
Короче, если в комментах кто напишет, что некто другой лучше чем ПАП справится со стоящими перед страной задачами, прошу назвать его ФАМИЛИЮ, а также каким образом он это сделает. Иначе - бла-бла...
Сегодня верующие почитают память Пресвятой Богородицы, с чем их и поздравляю. Сам же я атеист и согласен с Олдосом Хаксли, который утверждал, что человек поддерживает религию до тех пор, пока не побывает в по-настоящему религиозной стране. После чего он начинает поддерживать канализацию, машины и минимальную заработную плату. Но я верую в Киевский патриархат, нашу независимость и силу духа, а потому после получения Томоса обязательно помолюсь за нашу Украину во Владимирском соборе и Киевской синагоге - Бог, если он есть, един и простит меня за это.
Всем друзьям веры в разум и оптимизма, ибо оптимисту - жить нравится, а пессимисту... приходится.
А нам тим часом своє робити.
Шануймося!
Helgi Sharp