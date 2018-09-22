 Авария произошла на газопроводе в Сумах. Найден обгоревший труп мужчины, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, в полиции сообщили, что в доме недалеко от места инцидента нашли обгоревшее тело мужчины. Им оказался 73-летний пенсионер. В прошлом мужчина работал газосварщиком.

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Правоохранители также обнаружили повреждения засова газовой трубы, ее пытались срезать с помощью инструментов.

"Исходя из собранных материалов, у нас есть все основания считать, что вмешательство в работу газопровода совершил именно погибший. В результате чего получил смертельные ожоги", - сказал начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

По данному факту начато уголовное производство по ст.115 Умышленное убийство (с отметкой Несчастный случай) и ст. 292. ч.1 (Повреждение или разрушение магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов, что привело к нарушению нормальной работы указанных трубопроводов или создало опасность для жизни людей) УК Украины.