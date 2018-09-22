 Лукашенко и Путин обсудили Украину: разговор прошел "в позитивном ключе"

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Сочи 21 сентября обсуждали политическое взаимодействие и украинскую тематику. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются обоих государств. Прежде всего – Украина. В очень позитивном ключе был диалог", – сообщил Лукашенко в совещании в субботу в Минске.

Лидер Беларуси уточнил, что в формате "один на один" обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Белоруссии в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства союзного государства.

Лукашенко также заявил, что с российской стороны не было отказа о предоставлении госкредита на $1 млрд.

"Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь тоже отторжения не было никакого", – заявил глава государства.

Напомним, ранее Александр Лукашенко жаловался, что Россия относится к его государству, как к вассалу и ведет себя "по-варварски". А также обвинял Москву в нарушении нефтегазовых договоренностей с Минском.