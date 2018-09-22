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Все про:Лукашенко (1630) переговоры (3525) Путин (24240)

 Лукашенко и Путин обсудили Украину: разговор прошел "в позитивном ключе"

"Последний диктатор Европы" и "собиратель земель русских" общались один на один шесть часов без перерыва.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Сочи 21 сентября обсуждали политическое взаимодействие и украинскую тематику. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются обоих государств. Прежде всего – Украина. В очень позитивном ключе был диалог", – сообщил Лукашенко в совещании в субботу в Минске.

Лидер Беларуси уточнил, что в формате "один на один" обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Белоруссии в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства союзного государства.

Лукашенко также заявил, что с российской стороны не было отказа о предоставлении госкредита на $1 млрд.

"Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь тоже отторжения не было никакого", – заявил глава государства.

Напомним, ранее Александр Лукашенко жаловался, что Россия относится к его государству, как к вассалу и ведет себя "по-варварски". А также обвинял Москву в нарушении нефтегазовых договоренностей с Минском.

Источник: https://censor.net.ua/n3087554
 
 
 Топ комментарии
 
"Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются обоих государств. Прежде всего - Украина..."

Хотелось бы спросить у усатого мчудака, каким образом Украина имеет отношение к СНГ? Причем там Украина? Вы там как то сами "эсэнгейтесь"!
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Краткое изложение 6-часовых переговоров:
- Дай миллиард.
- Денег нет, но вы держитесь.
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Угу. Заодно и посрали друг другу в штанци...
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Шэсць часоў пуцін пераконваў "бацьку",што ён зараз у расеі не на першым месцы.Па-першае
трэба падтрымліваць сірыйскага асада,потым венесуэльскага маДуру,апяць жа петрова з
башыравым.Што тычыцца "саюзнай дзяржавы",то яны абодва паклалі па кірпіче ў гэты буды-
нак.А трэба яшчэ некалькі мільёнаў.І трэба было пацець шэсьць гадзін ?!Няшчасныя людзі,
не ведаюць,што твораць...
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У тым і бяда, ведаюць і ўсё роўна твораць! Пачвары!
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Таки да! Жыве Хёндэ! Беларусь таксама - Жыве ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Не! Два дебила это - тупой!, ещё тупее!
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Alexei Skibo - а на це, шо скажеш ? Шо хуйло, шо кадиров - один хер, як і лукашенко. ІМХО

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Йёёёёёёёёё, как это развидеть, кровь из глаз ! Тьфу! Пересадить левому бороду, правому усы и плешь! Выблядки.
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и дальнейшего строительства союзного государства.

Невже нарешті через двадцять років створять єдину валюту?
А хто голова цього утворення?
Источник: https://censor.net.ua/n3087554
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Угу. Заодно и посрали друг другу в штанци...
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Настоятельно прошу поддержать эту петицию на сайте ВР https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060. От вас требуется всего один раз «нажать на спусковой крюч@к» в контр информационной войне, которую ведёт Украина с российским агрессором!

Текст петиции.

Держава Україна перебуває в умовах "гібридної війни" та агресії Росії проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. В умовах окупації української території, нищення тисяч українських воїнів, нівечення мільйонів родин, породження нескінченної кількості сиріт і безбатченків. В таких обставинах народні депутати України не можуть закривати очі та потурати поширенню дезінформації, ворожої пропаганди через інформаційні активи Кремля в Україні, зокрема на телеканалах "112 Україна" та NewsOne, які активно транслюють інформаційнійну політику "руского міра" в Україні та перебувають під управління кума Путіна - Медведчука (https://goo.gl/HTBT56) та регіонала Мураєва, який виступає проти декомунізації та називав Олега Сенцова терористом.

В ефірах згаданих телеканалів все частіше знаходять притулок політичні діячі, які, майже не ховаючись, при повному потуранні ведучих, поширюють брехню про ЗСУ, використовують прийоми воєнної пропаганди проти України та українців. Пересмикування і маніпуляції фактами, напівправда, що згодом перетворюється у відверту брехню, заклики щодо примирення з Росією - державою, що вже п'ятий рік веде війну проти України, вбиваючи наших побратимів, ворогом, який розірвав навпіл нашу територію і понівечив мільйони життів.

На сході щодня гинуть найкращі сини українського народу, а ми дозволяємо Росії вільно брехати з телеефірів і ганьбити їхню світлу пам'ять. Народні депутати України повинні виступити єдиним фронтом і обрубати ворогу всі можливості вкладати в голови українців ворожу пропаганду, аби вберегти нашу землю, наш народ і самих себе.

Окрім цього, телеканал "112 Україна" має низку порушень ліцензійних умов та попереджень від Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення (https://goo.gl/M7Lpxt)

У зв'язку з цим, вимагаємо вжиття всіх необхідних заходів в межах повноважень та в рамках чинного законодавства, щоб у найкоротший термін припинити ліцензійну діяльність телеканалів "112 Україна" та NewsOne

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Инструкция как подписать.
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1. Заходим на сайт. https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060 Чтобы подписать петицию, вам нужно зарегистрироваться. (Да, это сайт Верховной Рады, а не игра в цветные шарики). Нажимаем кнопку «реєстрація».
2. Заполняем простую как угол дома форму. Фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон, город, улица и так далее. Нажимаем кнопку внизу страницы «створити обліковий запис».
3. Открываем ящик своей электронной почты. Находим там письмо с адреса services_autoreplay@v.rada.gov.ua, о подтверждении регистрации и тыцкаем в надпись «підтвердити створення облікового запису».
4. Снова возвращаемся на сайт где размещена петиция и нажимаем кнопку «увійти». Программа попросит заполнить аж ДВА поля. "Ваш ID" и «пароль».
5. ID - это ваш адрес электронной почты, (или фамилия и имя). Пароль - находится в том письме, которое пришло с сайта ВР. Его просто копируете, вставляете в нужное поле и нажимаете кнопку «увійти».
6. После того, как оказались на странице петиции, нажимаете кнопку «підписати». После этого, возвращаетесь в свой электронный ящик, находите НОВОЕ письмо с того же адреса, открываете его и нажимаете синию надпись «Підтвердити підпис петиції»
7. ВСЬО!!!
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Краткое изложение 6-часовых переговоров:
- Дай миллиард.
- Денег нет, но вы держитесь.
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Он даже его не дал, а просто отложил возврат.
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А за отложенный возврат один раз в рот и шесть часов без перерыва в зад
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когда собираются два позитива, на свет божий достается позитивный ключ.
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У меня в голове ни одной приличной мысли.
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у меня тоже.
собрались 2 оптимиста и 6 часов друга позитивили без перерыва...
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Рыбников - замечательный сатирик и циник хоть куда
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если честно, ету его статью еще не читал - не люблю отвлекаться когда его читаю,
а тут одним глазом на работе подрабатываю...
вкусное на третье....
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Я тоже не могу уловить хоть какую - то каплю позитива для Украины от этого шестичасового сеанса голубого спиритизма
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та им обоим, походу, скучно стало вот и встретились на пропозитивить друг друга.
а с понедельника обоим на работу, странАми руководить,
направлять, поучать и брови морщить...
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"Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются обоих государств. Прежде всего - Украина..."

Хотелось бы спросить у усатого мчудака, каким образом Украина имеет отношение к СНГ? Причем там Украина? Вы там как то сами "эсэнгейтесь"!
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рыгорович, к себе не примем. Будешь прятаться в Сибири.
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Всякие козлы обсуждают Украину, а гибридный шоколадный пахан сидит в Киеве и сопли жует..б
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Сябры, прювет Лукашенко і Путін обговорили Україну: розмова відбулася "в позитивному ключі" - Цензор.НЕТ 8146 Лукашенко і Путін обговорили Україну: розмова відбулася "в позитивному ключі" - Цензор.НЕТ 8146 Лукашенко і Путін обговорили Україну: розмова відбулася "в позитивному ключі" - Цензор.НЕТ 8146
Российские империалисты провели съезд в Гродно и популяризируют объединение страны с Россией.Первый съезд организации "Союз" состоялся в июле в приграничном с Россией Витебске. Тогда в нем приняли участие даже представители православного духовенства.Руководитель организации - известный российский шовинист Сергей Бабурин. Теперь инициаторы объединения Беларуси с Россией провели свое мероприятие в Гродно, на западе страны
Белорусские государственные СМИ проигнорировали это событие. А пропагандистское агентство "Спутник" пригласило Бабурина в студию, и тот заявил, что съезд был проведен 17 сентября специально, чтобы подчеркнуть - в 1939 году произошло объединение Беларуси.
На съезде шла речь о "двух братских народах и их объединении".
Отмечается, что это также стали постоянно подчеркивать российские СМИ и "тролли" в соцсетях.Президент Беларуси Александр Лукашенко в свое время сам хотел создать совместный парламент, валюту и объединить правовые системы, говорится в материале. Тогда говорили даже о совместном флаге с двумя желтыми звездами на красном фоне.
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Прювет (ХЗ что это значит?) друже. Остынь, у нас на этих фриков-звездаболов никто внимания не обращает, за 25 лет надоело! Если бы наша йобана власть увидела угрозу в этих сборищах - все бы уже получили лет по 5 на душу населения. Куйня это всё. Главнвя угроза для страны это вусатая пачвара и пуйло.
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Вот честно!, ждал через сколько минут ты меня в эти фотки тыкать начнёшь . Мы уже 25 лет живём при режиме внутренней оккупации, ситёвина у вас и у нас абсолютно разная. Не хочу затевать дискуссию, это бесконечная тема. Слава Украине! Жыве Беларусь!
Хай здохне той, хто нас не любіць!
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В Минске патриоты отметелили лугандонского ватника
http://zip.adverman.com/zrada-and-peremoga/v-minske-patrioty-otmetelili-lugandonskogo-vatnika/


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Тогда говорили даже о совместном флаге с двумя желтыми звездами на красном фоне.
а,шо ж звёзд только две?)ну,да одна звЯзда это лукашенко,а вторая звЯзда это путлер)))
а,почему жёлтые звёзды?)могли и золотые замастырить)
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Как вы говорите? Колхозный бухгалтер и КГБщный провокатор - просиратель земель сруских? ..... Лукашенко і Путін обговорили Україну: розмова відбулася "в позитивному ключі" - Цензор.НЕТ 9084
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Якщо справді позитивно, то, мабуть розділили Україну на двох без образ і зайвих суперечок.
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какое тебе, дело, до Украины, мудак усатый? Обсудило оно...Хоть, пуйла, в живот-то, поцеловал?
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Поцеловал...но не в живот...а в сраку..как обычно....
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Закінчився ефект віагри. І нацюцюрники теж закінчилися.
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Картоха, Украина до твоего снд никакого отношения не имеет. Украинцам похер, какие вопросы ты там с 150 сантиметровым, кремлевским опарышем обсуждает. И вообще,Цензор, ну нахрена такую порнографию освещаешь. Ведь есть много насущных для Украины вопросов.
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В ООН будет поставлен вопрос о миротворцах и общей ситуации. Вернее уже голосовали. За---63 страны, против 13. Против голосовали---Беларусь, Армения и Казахстан. Уходя---уходи. Мы вышли из СНГ. Нам эти новости ни к чему. А вот кто есть кто? Хрен в ратиновом пальто!
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он бояру не употребляет Лукашенко і Путін обговорили Україну: розмова відбулася "в позитивному ключі" - Цензор.НЕТ 3937.сказал же,что от таких собутыльников надо держаться подальше
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Лукашенко і Путін обговорили Україну: розмова відбулася "в позитивному ключі" - Цензор.НЕТ 990
Тётя Роза‏ @Anakoyher 3 ч.3 часа назад

Еще

Пока Россия размахивает Искандерами можно спать спокойно.
Это фейк для своих.
Но когда начинаются стенания о братском народе, здесь уже не до смеха.
Сейчас опять начали угрожать братством беларусам.
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и дальнейшего строительства союзного государства. Источник: https://censor.net.ua/n3087554

Законодательного закрепление за БССР статуса губернии паРаши...??
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В связи с катастрофической девальвацией денежной единицы России - рубля, некоторые финансисты Российской Федерации выступили с предложением о введении новой национальной валюты, под иным названием.
Есть варианты:
1. «Новорубль». (По ассоциации с «Новороссией»). Однако, тривиально немного…Да и ассоциация опасная - «Новороссия» «накрылась «медным тазом». Та же судьба и «новорубль» может постигнуть…
2. «Путинталлер» (По ассоциации с «иоахимсталлером», чеканившимся в Средние века на территории «Священной Римской империи германского народа». Путин ведь много лет в Германии служил… Тем более, что «иоахимсталлеры» имели хождение в Московском царстве под наименованием «ефимки»).
3. «Новоалтын»… Московии, как потомку Золотой орды, а ранее, ее многовековому даннику, пристали бы золотоордынские «алтыны» («золотые»)… Они тоже ходили в Московии, вплоть до ХVIII века…
(Правда, «гривня» все равно на несколько веков старше, поэтому «Великой России», гордящейся своей «древностью» и «родовитостью», не гоже к такому событию «с кондачка» подходить).
4. «Дукат», или «Новодукат» - тоже нельзя - их чеканили многовековые «враги России» - венгры и поляки, а также Нидерланды. Теперь они все - члены НАТО. («Российский дукат» - слишком тяжеловесно, даже если с «иоахимсталлером» сравнивать.
Да и корни исторические слабоваты, «древности», «родовитости» нет…).
Стало быть, нужно «погрузиться в глубины «несколькотысячелетней», доисторической России, и остановиться на наименовании валюты - «скара» («шкура», древнеслав.). В те времена вся территория Московии лесной была, торговля с иными народами велась лишь меновая - шкуры, кожи, мед, воск. Если будет принята такая валютная единица, то на ее основе можно также развернуть целую денежную систему, в зависимости от номинала монеты или купюры - «бели» (белки), «куны» (куницы), «выдры», «бобры», «лисы», «норки», «горностаи», и т.д. (Жаль, скунс - зверь американский, а то самую крупную банкноту можно было бы его именем назвать… Однако, «хорем» заменить можно - воняет не хуже…).
А на самом деле, завтрашней валютой «Великой Рассеи», скоро, по-видимому, станет «юань»… По крайней мере, он уже таковым в Сибири и на Дальнем Востоке, становится… Придется «рассеянам», все-таки, чему-нибудь чужому, научиться - китайские иероглифы изучить, например, чтобы в денежных купюрах не путаться… Да и не грех у китайцев чему-то поучиться - все-таки, китайской государственности, уже, как минимум, пять тысяч лет... И с соседями почти не воевали - Великие Китайские оборонительные стены не строятся для агрессии…
(Маленькое дополнение: Через три недели после написания этого юмористического очерка, по Интернету скользнуло высказывание одного из ведущих финансистов России о том, что они действительно планируют ввести новую валюту, как альтернативу валюте ЕС - «евро». Это, якобы, будет общая валюта ЕАзеС или ТС. То есть, на нее перейдут, кроме России, Казахстан и Белоруссия. А потом и Армения.
А называться она будет … «АЛТЫН»…(Не-е-е… «Юань», все-таки, надежнее…).
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6 часов - это серьезно. Смех смехом, но что-то они там серьезное обсуждали... Лукашенко і Путін обговорили Україну: розмова відбулася "в позитивному ключі" - Цензор.НЕТ 1795
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Погоджували стратегічні напрямки вторгнення в Україну новоявлених "ковпаків, медвєдєвих і кузнєцових". Це не жарти.
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Ааа, так про мільярд треба було одразу писати, згаяв час дарма...
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Украину они обсудили . . .

Своё трагическое будущее обсуждайте, нелюди . . .
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Янукодло за три ярда продалось хуйлу....а усатое чмо за один ярд....дешевка картофельная..... Лукашенко і Путін обговорили Україну: розмова відбулася "в позитивному ключі" - Цензор.НЕТ 1305
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Лукашенко і Путін обговорили Україну: розмова відбулася "в позитивному ключі"
два дыбила это - сила)))
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Хуйло фасталось пабедами в Сірії. Одні барани човна потопили, другі барани літак.
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"Обсуждение по-российски" (В смысле, "по-путински") - "Я тебе говорю, а ты слушай... И делай, то что я говорю...".
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1. "-Что там за шум? - Импотенты дерутся с проститутками! - И как там наши?"
Холодницкий открыл шесть производств после инцидента между работниками НАБУ и САП. Было бы не так смешно, если бы не правда. Пока мы гнали на Арсенборисыча, другой хуесос по фамилии Ссытник умудрился приватизировать целое силовое ведомство с спецназом, бронивичками, ГОшками и прессой.
Возомнил себя пупом земли, сидит всем дули тыкает. Этот спектакль смахивает на дешевое порно. Куда блт идут мои налоги?
Может ГПУ, СБУ пора ускорить процесс следствия, а комитету ВР принимать решение о проф. непригодности порно актера?

2. Точно подмечено.
"Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что референдум по вступлению Украины в Европейский союз и НАТО начался еще на Майдане, и ежедневно продолжается на Донбассе".
Йулиным адептам в рамочку и на предкроватную тумбочку, каждое утро встречать.

3. Леди, выходящая из авто, резко увеличивает его скорость. Кравчук упрекнул Порошенко в избирательном отношении к Конституционной комиссии и вышел из ее состава.

4. На Московии не хотят, чтобы украинцы интересовались их позором и обсуждали вопросы агонии запоребрика.
Ольгинцы разгоняют методички типа "Мне не интересны новости России!".
Считаю, что подобные комментарии не случайны. Их бесит наша осведомленность их безнадежными делами.
О враге нужно знать все! Как он живет, чем он дышит, что у него в голове! Как можно не интересоваться тем, кто идет тебя убивать с удовольствием ??? Равнодушие к убийцам твоего народа? Как это? Я не понимаю.

5. Помните, сколько шума подняли УкрСМИ, когда писали о то, что Порошенко, якобы заплатил за встречу с Трампом?
Сейчас - гробовая тишина о том, что Порох подал на ВВС в суд за клевету.
Экспердов тоже не слыхать.
Прав был ПП, что УкрСМИ оккупированы.
Украинцы собирают подписи за остановку трансляции вражеских ТВ каналов 112 і NewsOne.
Подпиши петицию, избавь Украину от оккупанта: https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/4060

6. Рота украинских десантников, которая участвует в учениях Saber Junction-2018, захватила полевой штаб батальона 173-й десантной бригады США и группу итальянских спецназовцев. Инициативы наших десантников уже заставляют американских военных задумчиво чесать затылки. Слишком дерзкими они кажутся для союзников.
Но дерзость и напор - фишка нашей десантуры.
Этот результат говорит о том, что наша армия находиться в тонусе, работает, как хорошо отлаженный механизм, постоянно в движении, учения за учениями. Воздушные силы США примут участие в военных учениях в Украине «Чистое небо».
США планируют направить на обучение около 450 военных из баз в США и в Европе. К учениям будут привлечены американские самолеты F-15D с 48-го боевого подразделения RAF Lakenheath, Англия. В течение учений планируется осуществить около 330 самолето-вылетов. Общее количество военнослужащих, которое будет задействовано в учениях, - до 800 человек. От Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в учениях будет задействовано 5 подразделений тактической авиации и около 350 военнослужащих..
Будут учится взаимодействовать, как лучше сбивать мокшанские МИГи, а здесь поступает информация, что Королевский флот намерен защищать Одессу от мокшанской блокады.
Вот вам и база НАТО - Украина сплошная база НАТО.
Переиграли?!
Похоже, на пути фраера из питерской подворотни появляется силуэт хорошо тренированного атлета, готового разобрать задиру на молекулы.

Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!

І.Лютий
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Снова 1 млрд!!!
Интересно, сколько уже таких мильярдов Бацька (Белоруссия) должен Путину (московии)?
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Какого хрена два мудака обсуждали Украину?
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"Злив" Лука Україну.А ми йому торгові преференції...Кордон-на замок,пільги відмінити.Сателіт є сателіт,як і Вірменія з її революціями.
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Украине насрать на лукашенко и путло .
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Кто еще не обсудил Украину? Пока, наше будущее будут обсуждать какие-то левые ушлепки, мы так и будем болтыхаться, как ... в проруби...
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С другой стороны, не обсуждают тех, кто из себя ничего не представляет.
Зачем тратить время и усилия на ничто?
Интерес к Украине есть, и у многих.
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"... не было отказа о предоставлении госкредита на $1 млрд. " Есть такая страна Беларусь ?
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Когда руSSко-фашистские каратели войдут в Минск, баЦько вспомнит о "братском" народе?!
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В скором времени ждем полное всасывание БССР в Шишкостан .хотя они и так уже там одной ногой
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Кратко об итогах встречи : Лукашенко всех сдал и вылизал ..опу Пукину.... Лукашенко і Путін обговорили Україну: розмова відбулася "в позитивному ключі" - Цензор.НЕТ 1776
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лукашенка, готовся к маленькому дамбацу у себя на границе с %уйлом.
Все начнется, как тебе перечислят из масковии $3млд. денег
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Беларусь -меньше Украины, хватит и одного миллиарда.
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34 страны подтвердили участие в "Евровидении", среди не подтвердивших - Россия и Беларусь




Лукашенко і Путін обговорили Україну: розмова відбулася "в позитивному ключі" - Цензор.НЕТ 8299

Организационный комитет по проведению конкурса "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, сообщил, что свое участие в конкурсе подтвердили 34 государства.
В последние дни были получены соответствующие заявки от Испании, Португалии, Исландии, Греции, Австрии, Великобритании, Македонии, Грузии, Румынии и Албании.
Из стран, регулярно участвующих в конкурсе, до сих пор не получены заявки от России, Беларуси, Молдавии, Армении, Черногории, Венгрии, Италии и Австралии.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛукашенко и Путин обсудили Украину: разговор прошел "в позитивном ключе"
 
 
 
 
 
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