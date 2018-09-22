 Лукашенко и Путин обсудили Украину: разговор прошел "в позитивном ключе"

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Сочи 21 сентября обсуждали политическое взаимодействие и украинскую тематику. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются обоих государств. Прежде всего – Украина. В очень позитивном ключе был диалог", – сообщил Лукашенко в совещании в субботу в Минске.
Лидер Беларуси уточнил, что в формате "один на один" обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Белоруссии в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства союзного государства.
Лукашенко также заявил, что с российской стороны не было отказа о предоставлении госкредита на $1 млрд.
"Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь тоже отторжения не было никакого", – заявил глава государства.
Напомним, ранее Александр Лукашенко жаловался, что Россия относится к его государству, как к вассалу и ведет себя "по-варварски". А также обвинял Москву в нарушении нефтегазовых договоренностей с Минском.
трэба падтрымліваць сірыйскага асада,потым венесуэльскага маДуру,апяць жа петрова з
башыравым.Што тычыцца "саюзнай дзяржавы",то яны абодва паклалі па кірпіче ў гэты буды-
нак.А трэба яшчэ некалькі мільёнаў.І трэба было пацець шэсьць гадзін ?!Няшчасныя людзі,
не ведаюць,што твораць...
Невже нарешті через двадцять років створять єдину валюту?
А хто голова цього утворення?
Источник: https://censor.net.ua/n3087554
Текст петиции.
Держава Україна перебуває в умовах "гібридної війни" та агресії Росії проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. В умовах окупації української території, нищення тисяч українських воїнів, нівечення мільйонів родин, породження нескінченної кількості сиріт і безбатченків. В таких обставинах народні депутати України не можуть закривати очі та потурати поширенню дезінформації, ворожої пропаганди через інформаційні активи Кремля в Україні, зокрема на телеканалах "112 Україна" та NewsOne, які активно транслюють інформаційнійну політику "руского міра" в Україні та перебувають під управління кума Путіна - Медведчука (https://goo.gl/HTBT56) та регіонала Мураєва, який виступає проти декомунізації та називав Олега Сенцова терористом.
В ефірах згаданих телеканалів все частіше знаходять притулок політичні діячі, які, майже не ховаючись, при повному потуранні ведучих, поширюють брехню про ЗСУ, використовують прийоми воєнної пропаганди проти України та українців. Пересмикування і маніпуляції фактами, напівправда, що згодом перетворюється у відверту брехню, заклики щодо примирення з Росією - державою, що вже п'ятий рік веде війну проти України, вбиваючи наших побратимів, ворогом, який розірвав навпіл нашу територію і понівечив мільйони життів.
На сході щодня гинуть найкращі сини українського народу, а ми дозволяємо Росії вільно брехати з телеефірів і ганьбити їхню світлу пам'ять. Народні депутати України повинні виступити єдиним фронтом і обрубати ворогу всі можливості вкладати в голови українців ворожу пропаганду, аби вберегти нашу землю, наш народ і самих себе.
Окрім цього, телеканал "112 Україна" має низку порушень ліцензійних умов та попереджень від Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення (https://goo.gl/M7Lpxt)
У зв'язку з цим, вимагаємо вжиття всіх необхідних заходів в межах повноважень та в рамках чинного законодавства, щоб у найкоротший термін припинити ліцензійну діяльність телеканалів "112 Україна" та NewsOne
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Инструкция как подписать.
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1. Заходим на сайт. https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060 Чтобы подписать петицию, вам нужно зарегистрироваться. (Да, это сайт Верховной Рады, а не игра в цветные шарики). Нажимаем кнопку «реєстрація».
2. Заполняем простую как угол дома форму. Фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон, город, улица и так далее. Нажимаем кнопку внизу страницы «створити обліковий запис».
3. Открываем ящик своей электронной почты. Находим там письмо с адреса services_autoreplay@v.rada.gov.ua, о подтверждении регистрации и тыцкаем в надпись «підтвердити створення облікового запису».
4. Снова возвращаемся на сайт где размещена петиция и нажимаем кнопку «увійти». Программа попросит заполнить аж ДВА поля. "Ваш ID" и «пароль».
5. ID - это ваш адрес электронной почты, (или фамилия и имя). Пароль - находится в том письме, которое пришло с сайта ВР. Его просто копируете, вставляете в нужное поле и нажимаете кнопку «увійти».
6. После того, как оказались на странице петиции, нажимаете кнопку «підписати». После этого, возвращаетесь в свой электронный ящик, находите НОВОЕ письмо с того же адреса, открываете его и нажимаете синию надпись «Підтвердити підпис петиції»
7. ВСЬО!!!
- Дай миллиард.
- Денег нет, но вы держитесь.
собрались 2 оптимиста и 6 часов друга позитивили без перерыва...
а тут одним глазом на работе подрабатываю...
вкусное на третье....
а с понедельника обоим на работу, странАми руководить,
направлять, поучать и брови морщить...
Хотелось бы спросить у усатого
мчудака, каким образом Украина имеет отношение к СНГ? Причем там Украина? Вы там как то сами "эсэнгейтесь"!
Российские империалисты провели съезд в Гродно и популяризируют объединение страны с Россией.Первый съезд организации "Союз" состоялся в июле в приграничном с Россией Витебске. Тогда в нем приняли участие даже представители православного духовенства.Руководитель организации - известный российский шовинист Сергей Бабурин. Теперь инициаторы объединения Беларуси с Россией провели свое мероприятие в Гродно, на западе страны
Белорусские государственные СМИ проигнорировали это событие. А пропагандистское агентство "Спутник" пригласило Бабурина в студию, и тот заявил, что съезд был проведен 17 сентября специально, чтобы подчеркнуть - в 1939 году произошло объединение Беларуси.
На съезде шла речь о "двух братских народах и их объединении".
Отмечается, что это также стали постоянно подчеркивать российские СМИ и "тролли" в соцсетях.Президент Беларуси Александр Лукашенко в свое время сам хотел создать совместный парламент, валюту и объединить правовые системы, говорится в материале. Тогда говорили даже о совместном флаге с двумя желтыми звездами на красном фоне.
Хай здохне той, хто нас не любіць!
http://zip.adverman.com/zrada-and-peremoga/v-minske-patrioty-otmetelili-lugandonskogo-vatnika/
а,шо ж звёзд только две?)ну,да одна звЯзда это лукашенко,а вторая звЯзда это путлер)))
а,почему жёлтые звёзды?)могли и золотые замастырить)
Тётя Роза @Anakoyher 3 ч.3 часа назад
Еще
Пока Россия размахивает Искандерами можно спать спокойно.
Это фейк для своих.
Но когда начинаются стенания о братском народе, здесь уже не до смеха.
Сейчас опять начали угрожать братством беларусам.
Законодательного закрепление за БССР статуса губернии паРаши...??
Есть варианты:
1. «Новорубль». (По ассоциации с «Новороссией»). Однако, тривиально немного…Да и ассоциация опасная - «Новороссия» «накрылась «медным тазом». Та же судьба и «новорубль» может постигнуть…
2. «Путинталлер» (По ассоциации с «иоахимсталлером», чеканившимся в Средние века на территории «Священной Римской империи германского народа». Путин ведь много лет в Германии служил… Тем более, что «иоахимсталлеры» имели хождение в Московском царстве под наименованием «ефимки»).
3. «Новоалтын»… Московии, как потомку Золотой орды, а ранее, ее многовековому даннику, пристали бы золотоордынские «алтыны» («золотые»)… Они тоже ходили в Московии, вплоть до ХVIII века…
(Правда, «гривня» все равно на несколько веков старше, поэтому «Великой России», гордящейся своей «древностью» и «родовитостью», не гоже к такому событию «с кондачка» подходить).
4. «Дукат», или «Новодукат» - тоже нельзя - их чеканили многовековые «враги России» - венгры и поляки, а также Нидерланды. Теперь они все - члены НАТО. («Российский дукат» - слишком тяжеловесно, даже если с «иоахимсталлером» сравнивать.
Да и корни исторические слабоваты, «древности», «родовитости» нет…).
Стало быть, нужно «погрузиться в глубины «несколькотысячелетней», доисторической России, и остановиться на наименовании валюты - «скара» («шкура», древнеслав.). В те времена вся территория Московии лесной была, торговля с иными народами велась лишь меновая - шкуры, кожи, мед, воск. Если будет принята такая валютная единица, то на ее основе можно также развернуть целую денежную систему, в зависимости от номинала монеты или купюры - «бели» (белки), «куны» (куницы), «выдры», «бобры», «лисы», «норки», «горностаи», и т.д. (Жаль, скунс - зверь американский, а то самую крупную банкноту можно было бы его именем назвать… Однако, «хорем» заменить можно - воняет не хуже…).
А на самом деле, завтрашней валютой «Великой Рассеи», скоро, по-видимому, станет «юань»… По крайней мере, он уже таковым в Сибири и на Дальнем Востоке, становится… Придется «рассеянам», все-таки, чему-нибудь чужому, научиться - китайские иероглифы изучить, например, чтобы в денежных купюрах не путаться… Да и не грех у китайцев чему-то поучиться - все-таки, китайской государственности, уже, как минимум, пять тысяч лет... И с соседями почти не воевали - Великие Китайские оборонительные стены не строятся для агрессии…
(Маленькое дополнение: Через три недели после написания этого юмористического очерка, по Интернету скользнуло высказывание одного из ведущих финансистов России о том, что они действительно планируют ввести новую валюту, как альтернативу валюте ЕС - «евро». Это, якобы, будет общая валюта ЕАзеС или ТС. То есть, на нее перейдут, кроме России, Казахстан и Белоруссия. А потом и Армения.
А называться она будет … «АЛТЫН»…(Не-е-е… «Юань», все-таки, надежнее…).
Своё трагическое будущее обсуждайте, нелюди . . .
два дыбила это - сила)))
Холодницкий открыл шесть производств после инцидента между работниками НАБУ и САП. Было бы не так смешно, если бы не правда. Пока мы гнали на Арсенборисыча, другой хуесос по фамилии Ссытник умудрился приватизировать целое силовое ведомство с спецназом, бронивичками, ГОшками и прессой.
Возомнил себя пупом земли, сидит всем дули тыкает. Этот спектакль смахивает на дешевое порно. Куда блт идут мои налоги?
Может ГПУ, СБУ пора ускорить процесс следствия, а комитету ВР принимать решение о проф. непригодности порно актера?
2. Точно подмечено.
"Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что референдум по вступлению Украины в Европейский союз и НАТО начался еще на Майдане, и ежедневно продолжается на Донбассе".
Йулиным адептам в рамочку и на предкроватную тумбочку, каждое утро встречать.
3. Леди, выходящая из авто, резко увеличивает его скорость. Кравчук упрекнул Порошенко в избирательном отношении к Конституционной комиссии и вышел из ее состава.
4. На Московии не хотят, чтобы украинцы интересовались их позором и обсуждали вопросы агонии запоребрика.
Ольгинцы разгоняют методички типа "Мне не интересны новости России!".
Считаю, что подобные комментарии не случайны. Их бесит наша осведомленность их безнадежными делами.
О враге нужно знать все! Как он живет, чем он дышит, что у него в голове! Как можно не интересоваться тем, кто идет тебя убивать с удовольствием ??? Равнодушие к убийцам твоего народа? Как это? Я не понимаю.
5. Помните, сколько шума подняли УкрСМИ, когда писали о то, что Порошенко, якобы заплатил за встречу с Трампом?
Сейчас - гробовая тишина о том, что Порох подал на ВВС в суд за клевету.
Экспердов тоже не слыхать.
Прав был ПП, что УкрСМИ оккупированы.
Украинцы собирают подписи за остановку трансляции вражеских ТВ каналов 112 і NewsOne.
Подпиши петицию, избавь Украину от оккупанта: https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/4060
6. Рота украинских десантников, которая участвует в учениях Saber Junction-2018, захватила полевой штаб батальона 173-й десантной бригады США и группу итальянских спецназовцев. Инициативы наших десантников уже заставляют американских военных задумчиво чесать затылки. Слишком дерзкими они кажутся для союзников.
Но дерзость и напор - фишка нашей десантуры.
Этот результат говорит о том, что наша армия находиться в тонусе, работает, как хорошо отлаженный механизм, постоянно в движении, учения за учениями. Воздушные силы США примут участие в военных учениях в Украине «Чистое небо».
США планируют направить на обучение около 450 военных из баз в США и в Европе. К учениям будут привлечены американские самолеты F-15D с 48-го боевого подразделения RAF Lakenheath, Англия. В течение учений планируется осуществить около 330 самолето-вылетов. Общее количество военнослужащих, которое будет задействовано в учениях, - до 800 человек. От Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в учениях будет задействовано 5 подразделений тактической авиации и около 350 военнослужащих..
Будут учится взаимодействовать, как лучше сбивать мокшанские МИГи, а здесь поступает информация, что Королевский флот намерен защищать Одессу от мокшанской блокады.
Вот вам и база НАТО - Украина сплошная база НАТО.
Переиграли?!
Похоже, на пути фраера из питерской подворотни появляется силуэт хорошо тренированного атлета, готового разобрать задиру на молекулы.
Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
І.Лютий
Интересно, сколько уже таких мильярдов Бацька (Белоруссия) должен Путину (московии)?
Зачем тратить время и усилия на ничто?
Интерес к Украине есть, и у многих.
Все начнется, как тебе перечислят из масковии $3млд. денег
Организационный комитет по проведению конкурса "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, сообщил, что свое участие в конкурсе подтвердили 34 государства.
В последние дни были получены соответствующие заявки от Испании, Португалии, Исландии, Греции, Австрии, Великобритании, Македонии, Грузии, Румынии и Албании.
Из стран, регулярно участвующих в конкурсе, до сих пор не получены заявки от России, Беларуси, Молдавии, Армении, Черногории, Венгрии, Италии и Австралии.