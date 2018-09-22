 "Хватит терпеть произвол власти!!!" - сторонники Зюганова по всей России протестуют против пенсионной реформы

В Москве на проспекте Сахарова в субботу, 22 сентября, прошла согласованная с властями акция протеста "Социальный марш миллионов". Она приурочена к предстоящему рассмотрению Госдумой России во втором чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Заявителями и организаторами протестных мероприятий являются КПРФ, "Левый фронт", "Народно-патриотический союз России", а также различные общественные движения и профсоюзные организации.
По словам организаторов, в акции приняли участие 10 000 человек. Полиция насчитала всего 3 000.
Акции против повышения пенсионного возраста проходят в эту субботу и в других городах России, а также в оккупированном Крыму. В большинстве случаев они организованы КПРФ и профсоюзами. В них также участвуют представители леворадикальных политических движений.
Напомним, 19 июля Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает, что женщины в России смогут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что избежать повышения пенсионного возраста невозможно в связи с "безопасностью страны".
)))
Нагінаюць таго, хто гнецца, а калі так:
Лучше всего Зюзе поступить, как единосос, который облил себя бензином и поджег. "...Горіла вата, палала... !!! "
Паниковскогозюганова. ПаниковскийЗюганов вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29500953.html
Текст петиции.
Держава Україна перебуває в умовах "гібридної війни" та агресії Росії проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. В умовах окупації української території, нищення тисяч українських воїнів, нівечення мільйонів родин, породження нескінченної кількості сиріт і безбатченків. В таких обставинах народні депутати України не можуть закривати очі та потурати поширенню дезінформації, ворожої пропаганди через інформаційні активи Кремля в Україні, зокрема на телеканалах "112 Україна" та NewsOne, які активно транслюють інформаційнійну політику "руского міра" в Україні та перебувають під управління кума Путіна - Медведчука (https://goo.gl/HTBT56) та регіонала Мураєва, який виступає проти декомунізації та називав Олега Сенцова терористом.
В ефірах згаданих телеканалів все частіше знаходять притулок політичні діячі, які, майже не ховаючись, при повному потуранні ведучих, поширюють брехню про ЗСУ, використовують прийоми воєнної пропаганди проти України та українців. Пересмикування і маніпуляції фактами, напівправда, що згодом перетворюється у відверту брехню, заклики щодо примирення з Росією - державою, що вже п'ятий рік веде війну проти України, вбиваючи наших побратимів, ворогом, який розірвав навпіл нашу територію і понівечив мільйони життів.
На сході щодня гинуть найкращі сини українського народу, а ми дозволяємо Росії вільно брехати з телеефірів і ганьбити їхню світлу пам'ять. Народні депутати України повинні виступити єдиним фронтом і обрубати ворогу всі можливості вкладати в голови українців ворожу пропаганду, аби вберегти нашу землю, наш народ і самих себе.
Окрім цього, телеканал "112 Україна" має низку порушень ліцензійних умов та попереджень від Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення (https://goo.gl/M7Lpxt)
У зв'язку з цим, вимагаємо вжиття всіх необхідних заходів в межах повноважень та в рамках чинного законодавства, щоб у найкоротший термін припинити ліцензійну діяльність телеканалів "112 Україна" та NewsOne
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Инструкция как подписать.
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1. Заходим на сайт. https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060 Чтобы подписать петицию, вам нужно зарегистрироваться. (Да, это сайт Верховной Рады, а не игра в цветные шарики). Нажимаем кнопку «реєстрація».
2. Заполняем простую как угол дома форму. Фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон, город, улица и так далее. Нажимаем кнопку внизу страницы «створити обліковий запис».
3. Открываем ящик своей электронной почты. Находим там письмо с адреса services_autoreplay@v.rada.gov.ua, о подтверждении регистрации и тыцкаем в надпись «підтвердити створення облікового запису».
4. Снова возвращаемся на сайт где размещена петиция и нажимаем кнопку «увійти». Программа попросит заполнить аж ДВА поля. "Ваш ID" и «пароль».
5. ID - это ваш адрес электронной почты, (или фамилия и имя). Пароль - находится в том письме, которое пришло с сайта ВР. Его просто копируете, вставляете в нужное поле и нажимаете кнопку «увійти».
6. После того, как оказались на странице петиции, нажимаете кнопку «підписати». После этого, возвращаетесь в свой электронный ящик, находите НОВОЕ письмо с того же адреса, открываете его и нажимаете синию надпись «Підтвердити підпис петиції»
7. ВСЬО!!!