EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  2438  37
Все про:Зюганов (90) протест (4315) Россия (70534)

 "Хватит терпеть произвол власти!!!" - сторонники Зюганова по всей России протестуют против пенсионной реформы

В Москве на заявленный "Социальный марш миллионов" собрались около 3 тысяч человек.

В Москве на проспекте Сахарова в субботу, 22 сентября, прошла согласованная с властями акция протеста "Социальный марш миллионов". Она приурочена к предстоящему рассмотрению Госдумой России во втором чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Заявителями и организаторами протестных мероприятий являются КПРФ, "Левый фронт", "Народно-патриотический союз России", а также различные общественные движения и профсоюзные организации.

По словам организаторов, в акции приняли участие 10 000 человек. Полиция насчитала всего 3 000.

Акции против повышения пенсионного возраста проходят в эту субботу и в других городах России, а также в оккупированном Крыму. В большинстве случаев они организованы КПРФ и профсоюзами. В них также участвуют представители леворадикальных политических движений.

Напомним, 19 июля Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает, что женщины в России смогут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что избежать повышения пенсионного возраста невозможно в связи с "безопасностью страны".

Источник: https://censor.net.ua/n3087553
 
 
 Топ комментарии
 
Мне пох кто будет в крембляди труба шатать, хоть камуняки, хоть Навальный, хоть чечены. Чем больше напряга в Мордере, тем всем более лутшы, гы.
 показать весь комментарий
 
Т.е. небольшое поголовье баранов по сей день верящее в светлое коммунистическое будущее на бойне протестует против законопроекта одного козла которого КПСС и вырастило. И чувство деструктивного диссонанса их, баранов, не охватывает. "Досить терпіти свавілля влади!!!". Прихильники Зюганова по всій Росії протестують проти пенсійної реформи - Цензор.НЕТ 2853
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Москве на заявленный "Социальный марш миллионов" собрались около 3 тысяч человек.
)))
 показать весь комментарий
 
 
А в Украине схавали молча, а чё там свободолюбивый народ.....
 показать весь комментарий
 
 
І нас таксама, паходу нагнулі ўсіх !
Нагінаюць таго, хто гнецца, а калі так:"Досить терпіти свавілля влади!!!". Прихильники Зюганова по всій Росії протестують проти пенсійної реформи - Цензор.НЕТ 1843
 показать весь комментарий
 
 
Мне пох кто будет в крембляди труба шатать, хоть камуняки, хоть Навальный, хоть чечены. Чем больше напряга в Мордере, тем всем более лутшы, гы.
 показать весь комментарий
 
 
Як заўсёды. Хоць магу і памыляцца, часам. ))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Он там в роли Гапона. Помогает х-лу выявлять протестный контингент
 показать весь комментарий
 
 
Зюзе урезали место у кормушки и оно решило за счет быдломассы старых рабов отвоевать свою пайку.
Лучше всего Зюзе поступить, как единосос, который облил себя бензином и поджег. "...Горіла вата, палала... !!! "
 показать весь комментарий
 
 
Вы не знаете Паниковского зюганова. Паниковский Зюганов вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
 показать весь комментарий
 
 
Красножопый проститут решил набить цену, только его развальцованый раструб с каждым годом менее привлекатен
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. небольшое поголовье баранов по сей день верящее в светлое коммунистическое будущее на бойне протестует против законопроекта одного козла которого КПСС и вырастило. И чувство деструктивного диссонанса их, баранов, не охватывает. "Досить терпіти свавілля влади!!!". Прихильники Зюганова по всій Росії протестують проти пенсійної реформи - Цензор.НЕТ 2853
 показать весь комментарий
 
 
Настоятельно прошу поддержать эту петицию на сайте ВР https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060. От вас требуется всего один раз «нажать на спусковой крюч@к» в контр информационной войне, которую ведёт Украина с российским агрессором!

Текст петиции.

Держава Україна перебуває в умовах "гібридної війни" та агресії Росії проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. В умовах окупації української території, нищення тисяч українських воїнів, нівечення мільйонів родин, породження нескінченної кількості сиріт і безбатченків. В таких обставинах народні депутати України не можуть закривати очі та потурати поширенню дезінформації, ворожої пропаганди через інформаційні активи Кремля в Україні, зокрема на телеканалах "112 Україна" та NewsOne, які активно транслюють інформаційнійну політику "руского міра" в Україні та перебувають під управління кума Путіна - Медведчука (https://goo.gl/HTBT56) та регіонала Мураєва, який виступає проти декомунізації та називав Олега Сенцова терористом.

В ефірах згаданих телеканалів все частіше знаходять притулок політичні діячі, які, майже не ховаючись, при повному потуранні ведучих, поширюють брехню про ЗСУ, використовують прийоми воєнної пропаганди проти України та українців. Пересмикування і маніпуляції фактами, напівправда, що згодом перетворюється у відверту брехню, заклики щодо примирення з Росією - державою, що вже п'ятий рік веде війну проти України, вбиваючи наших побратимів, ворогом, який розірвав навпіл нашу територію і понівечив мільйони життів.

На сході щодня гинуть найкращі сини українського народу, а ми дозволяємо Росії вільно брехати з телеефірів і ганьбити їхню світлу пам'ять. Народні депутати України повинні виступити єдиним фронтом і обрубати ворогу всі можливості вкладати в голови українців ворожу пропаганду, аби вберегти нашу землю, наш народ і самих себе.

Окрім цього, телеканал "112 Україна" має низку порушень ліцензійних умов та попереджень від Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення (https://goo.gl/M7Lpxt)

У зв'язку з цим, вимагаємо вжиття всіх необхідних заходів в межах повноважень та в рамках чинного законодавства, щоб у найкоротший термін припинити ліцензійну діяльність телеканалів "112 Україна" та NewsOne

-------------------------------------
Инструкция как подписать.
*******************
1. Заходим на сайт. https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060 Чтобы подписать петицию, вам нужно зарегистрироваться. (Да, это сайт Верховной Рады, а не игра в цветные шарики). Нажимаем кнопку «реєстрація».
2. Заполняем простую как угол дома форму. Фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон, город, улица и так далее. Нажимаем кнопку внизу страницы «створити обліковий запис».
3. Открываем ящик своей электронной почты. Находим там письмо с адреса services_autoreplay@v.rada.gov.ua, о подтверждении регистрации и тыцкаем в надпись «підтвердити створення облікового запису».
4. Снова возвращаемся на сайт где размещена петиция и нажимаем кнопку «увійти». Программа попросит заполнить аж ДВА поля. "Ваш ID" и «пароль».
5. ID - это ваш адрес электронной почты, (или фамилия и имя). Пароль - находится в том письме, которое пришло с сайта ВР. Его просто копируете, вставляете в нужное поле и нажимаете кнопку «увійти».
6. После того, как оказались на странице петиции, нажимаете кнопку «підписати». После этого, возвращаетесь в свой электронный ящик, находите НОВОЕ письмо с того же адреса, открываете его и нажимаете синию надпись «Підтвердити підпис петиції»
7. ВСЬО!!!
 показать весь комментарий
 
 
Брехню про ЗСУ поширюють, чи критикують півтори сотні реформ рехформаторами? Якщо про ЗСУ - то звичайно потрібно дати по губам, а якщо критикують потужні рехформи, то закривати канали критики - це підготовка до всідання на черговий термін на державне крісло при розвалі еконміки країні та тотальному безправ'ї простого українця.
 показать весь комментарий
 
почему кацапы не на коленях и без цаков?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
українці - народ більш толерантний: нам пенсійний стаж підняли - проковтнули, нам комунавальні щороку ціни піднімають - ковтаємо ще й дякуємо, нам на скарги цидульки штопають аби тільки вчасно відповідь дати - мовчимо ще й руки цілуємо....
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А украинцы между прочим терпят ради Европы. Когда есть цель, терпеть легче.
 показать весь комментарий
 
Терпит йулина вата, а Украинцы зарабатываю и живут нормально.
 показать весь комментарий
 
Зюганов: Вы Ленину все скоро будете пятки лизать. "Досить терпіти свавілля влади!!!". Прихильники Зюганова по всій Росії протестують проти пенсійної реформи - Цензор.НЕТ 785
 показать весь комментарий
 
 
Как челобитную хуйлу подают ? Холопы краснопузые.
 показать весь комментарий
 
 
"Сталина на вас нет!" "Досить терпіти свавілля влади!!!". Прихильники Зюганова по всій Росії протестують проти пенсійної реформи - Цензор.НЕТ 6515 этих, старых придурков, усатый, уже бы, давно, сгноил бы, где-то под Воркутой или на Колыме.
 показать весь комментарий
 
бидло москальське лише відсутність закуски примушує включати мізки
 показать весь комментарий
 
Совковый биомусор протестует и требует меньше ударов плетью в час и больше граммов хлеба, но сейчас ОМОН, бойцы Кадырова и кизяки ликвидируют этот "бунт" и посадят их на бутылки где им собственно и место
 показать весь комментарий
 
Соціальний марш мільйонів зібрав біля трьох тисяч... Афігеть...А нахера воно оце нам потрібно?От якби вони там повиздихали всі,тоді б булатема для розмови...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Хватит терпеть произвол власти!!!" - сторонники Зюганова по всей России протестуют против пенсионной реформы
 
 
 
 
 
 вверх