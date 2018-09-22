 "Хватит терпеть произвол власти!!!" - сторонники Зюганова по всей России протестуют против пенсионной реформы

В Москве на проспекте Сахарова в субботу, 22 сентября, прошла согласованная с властями акция протеста "Социальный марш миллионов". Она приурочена к предстоящему рассмотрению Госдумой России во втором чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Заявителями и организаторами протестных мероприятий являются КПРФ, "Левый фронт", "Народно-патриотический союз России", а также различные общественные движения и профсоюзные организации.

По словам организаторов, в акции приняли участие 10 000 человек. Полиция насчитала всего 3 000.

Акции против повышения пенсионного возраста проходят в эту субботу и в других городах России, а также в оккупированном Крыму. В большинстве случаев они организованы КПРФ и профсоюзами. В них также участвуют представители леворадикальных политических движений.

Напомним, 19 июля Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает, что женщины в России смогут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что избежать повышения пенсионного возраста невозможно в связи с "безопасностью страны".