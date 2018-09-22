 Чехия может упростить получение гражданства для жителей Закарпатья

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на пресс-службу правительства Чехии.

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Если закон вступит в силу, претенденты на чешское гражданство могут его получить на основании документа, подтверждающего утрату чешского или чехословацкого гражданства одним из родителей, либо дедушкой или бабушкой. Однако закон исключает этот вариант, например, для граждан Словакии.

Это позволит многим закарпатцам претендовать на гражданство Чехии, поскольку Закарпатье под названием Подкарпатская Русь входила в состав Чехословакии с 1919 по 1938 годы.

Издание отмечает, что шесть лет назад подобные изменения в законодательство уже рассматривались. Но нижняя Палата депутатов изъяла эту поправку из законопроекта. Их аргумент заключался в том, что речь идет о гражданах, которые даже не владеют чешским языком и даже никогда не жили на территории Чехии.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".