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 Общество, За рубежом
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Все про:Закарпатье (1416) паспорт (624) Чехия (806)

 Чехия может упростить получение гражданства для жителей Закарпатья

Правительство Чехии рассматривает поправку в закон, которая позволяет потомкам чехословацких мигрантов получить чешское гражданство по упрощенной процедуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на пресс-службу правительства Чехии.

Смотрите также: Жителей Закарпатья с венгерским гражданством начали заносить в базу "Миротворца". ФОТО

Если закон вступит в силу, претенденты на чешское гражданство могут его получить на основании документа, подтверждающего утрату чешского или чехословацкого гражданства одним из родителей, либо дедушкой или бабушкой. Однако закон исключает этот вариант, например, для граждан Словакии.

Это позволит многим закарпатцам претендовать на гражданство Чехии, поскольку Закарпатье под названием Подкарпатская Русь входила в состав Чехословакии с 1919 по 1938 годы.

Издание отмечает, что шесть лет назад подобные изменения в законодательство уже рассматривались. Но нижняя Палата депутатов изъяла эту поправку из законопроекта. Их аргумент заключался в том, что речь идет о гражданах, которые даже не владеют чешским языком и даже никогда не жили на территории Чехии.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

Источник: https://censor.net.ua/n3087552
 
 
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Правильно сделает. Порошенко скоро наделает много чехов из украинцев. Если мы его не остановим на выборах конечно.
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Так а чем оно плохо для пересичных украинцев? Лучше в Чехии чем в Сомали, тем более с гражданством.
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Абсолютно ничем. Намного лучше. Сейчас всем нормальным людям надо валить из Украины, где Порошенко раскрывает рот шире своего желудка.
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надеюсь Польша не забудет жителей полтавской области,
у нас ведь унитарное государство ?
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Думаю до этого дело не дойдет. Нам надо провести законный референдум и по его итогам влиться в состав США и Канады на правах новых штатов. А Крым мы отдадим в долгосрочную аренду Израилю.
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красавцы! браво! пора депутатам повышать уровень жизни народа а не покупать себе лексусы и обдирать народ до нитки!
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им тоже пачпорт дали бы, но у них с избытком
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Посипалось. Педро, зменшуй апетити, бо народ розбігається.
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Он не может,попробуй не покорми годованого хряка,так он и сарай развалит))
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Від такої "картинки" скоро дійсно всі по розбігаються!!!
Чехія може спростити отримання громадянства для жителів Закарпаття - Цензор.НЕТ 2809
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Европа стала в очередь за Украинцами,только евреям Украинцв мешают,на Украинской земле.Как то так))
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Правительство Чехии рассматривает поправку в закон, которая позволяет потомкам чехословацких мигрантов получить чешское гражданство по упрощенной процедуре. Источник: https://censor.net.ua/n3087552
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Конечно потомки жили в отдельном сарае и размножались между собой,инцестники,правда?
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Вопрос о лишении украинского гражданства при приобретении другого уже перезрел.
Тварь барыжная ждет, чтобы нас соседи разорвали на куски?
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Венгры, чехи... Наперебой. Вот тут нам и попёрло.. Чехия может упростить получение гражданства для жителей Закарпатья - Цензор.НЕТ 744
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Это кстати плюс, чехи ненавидят кацапов и их прихвостней, так что разбавят сепарскиих мадьяр!
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А Чехія знає що подвійне громадянство у нас заборонене?
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Расскажи это Вальцману и его друзьям,Труханову и прочим Рабиновичам))
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вальцман..это погоняло придуманное расиянами..
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Конечно придуманное,а обрезание ему сделали нечаянно,во время удаления аппендикса))
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так ты свечку держал или за перец держался? Чехія може спростити отримання громадянства для жителів Закарпаття - Цензор.НЕТ 9075
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Ну ты смокчешь,тебе поверю,так обрезной или нет?
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а погоняло лалита он себе сам придумал ?
а сынуля футболку просто так напялил ?
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Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так.
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Двойное гражданство, согласно Конституции, не запрещено. Оно просто не признается. Это огромная разница
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Европа стала в чергу за територією України, а не українцями. Досить дурню молоть.
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А может жителей закарпатья отправить нахуй в.... на хуй короче!
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вот таких комментов и ждут!!как в закарпатье а в кацапии ещё больше!!на чью мельницу воду льёш??(хотя и так понятно) Чехія може спростити отримання громадянства для жителів Закарпаття - Цензор.НЕТ 8143
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Шось поляки ше не роздуплились.... Але то справа часу....

Чехи, венгри, румуни вже роздуплились...
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Карта паляка? Не, не чуў ! Палякі роздуплились раней за ўсіх. Пару гадоў і ёсць грамадзянства.
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Поступили гуманнее чем при голодоморе, дали возможность удрать из страні!
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Если венграм можно, то чехи тоже не дураки.
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как бы поляки за всем этим и не стоят!!(у пол украины как минимум уже ,,карта поляка" на руках)а вы продолжайте верить что вам кто то хочет ,,хорошо" когда вы сами всю эту херь подогреваете и поддерживаете(если не прямо то косвенно что даже этот форум подтверждает) Чехія може спростити отримання громадянства для жителів Закарпаття - Цензор.НЕТ 3181 Чехія може спростити отримання громадянства для жителів Закарпаття - Цензор.НЕТ 7570
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Если подобное сделают на Украине, то все сразу ломанутся за гражданством лучшей европейской сторонки
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Сколько ж вас, уродов, там сидит на фабрике троллей?! теперь ясно, как решили проблему занятости в Пидораше.
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Уявляєте, якщо Польща ще роздасть паспорти так як Венгри....

Галичани зразу всі візьмуть польке громадянство ! Короче, піZда Україні приходить з такими керовніками !
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Думаю, что уж лучше чехи, чем мадяры. Объясню почему: чехи на Закарпатье не претендуют в отличие от мадяр, и лучшим доказательством этому является то, что к (бывшим) граждан Словакии эти льготы не относятся. Да и Чехия с Закарпатьем не граничит.
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Я поясню Климкину, что идет тихая оккупация Украины, при молчаливом согласии власти!
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Вангую, що поляки скоро теж роздупляться і роздадуть паспорти... Тоді Галичина і Волинь з легкістю бере польський паспорт, так як в кожній родині в архівах поляк 100% є десь затесаний по документах до 39 року...
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Это соответствует положению страны в мире, никто с ней не считается
А сказки про восстановленную сильнейшую в Европе армию и невероятный рост экономики можно засунуть в задницу.
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Проблема не получении гражданства, а выходе из него. Уполномоченные лица украинской власти делают все, чтобы гражданин Украины не смог быстро получить гражданство другого государства, например, президент в годичный срок не принимает указ про выход из гражданства, а в украинских посольствах по истечению годичного срока вешают людям лапшу, что у них неправильно заполнена анкета. При власти пока что преступники, которые используют неправовое национальное законодательство и постоянно генерируют его.
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Просто народ Украины сломлен. Сначала коммунистами.Затем бандитами. Запуган и уничтожен. И когда кто-то маломальски приличный открывает для них дверь - ничего зазорного нет в том,чтобы в эту дверь войти. С болью в сердце,что земля принадлежащая им,украдена и поругана кучкой инородцев мимикрировавшихся под украинцев.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧехия может упростить получение гражданства для жителей Закарпатья
 
 
 
 
 
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