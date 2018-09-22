 Великобритания отправит в Украину Королевскую морскую пехоту и флот, чтобы остановить "холодную войну"

Великобритания собирается отправить в Украину Королевскую морскую пехоту и патрули Королевского флота, существенно расширив военное присутствие в стране. Об этом пишет The Daily Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, до конца года Великобритания направит в страну силы Королевской морской пехоты, а уже в 2019 году расширит присутствие в Чёрном море.

"Мы будем расширять наши усилия по обучению и поддержке при помощи Королевского флота и морской пехоты, следя за тем, чтобы украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять этим растущим угрозам", – отметил министр.

"Наша приверженность остается непоколебимой, – добавил Уильямсон. – До тех пор, пока существует опасность, мы будем оказывать вам поддержку. Чем безопаснее вы здесь, тем безопаснее мы в Великобритании".

При этом Уильямсон отметил: он не сомневается в том, что ответственность лежит напрямую на президенте РФ Владимире Путине.

"Владимир Путин и его окружение хотят злоупотреблять своей властью. Это не то поведение, которое мы ждём от любого государства, особенно от постоянного члена Совета Безопасности. Россия становится государством-изгоем", – полагает Уильямсон.

Вместе с тем он подчеркнул важность того, что Великобритания и Украина разделяют "общие ценности" и готовы за них бороться. В частности, речь шла об основанном на праве международном порядке, который, по мнению министра, Россия не соблюдает.

"Наблюдается последовательная картина расширения Россией границ приемлемого поведения, и нам необходимо ответить на российскую агрессию. Мы должны чётко дать понять, что за подобные действия придётся платить", – приводит издание слова Уильямсона.

Напомним, ранее стало известно, что министр Великобритании побывал на передовой в зоне ООС. Гэвина Уильямсона восхитила стойкость и храбрость украинских солдат.