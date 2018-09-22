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 Великобритания отправит в Украину Королевскую морскую пехоту и флот, чтобы остановить "холодную войну"

Соединенное Королевство расширит свое военное присутствие в Украине

Великобритания собирается отправить в Украину Королевскую морскую пехоту и патрули Королевского флота, существенно расширив военное присутствие в стране. Об этом пишет The Daily Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, до конца года Великобритания направит в страну силы Королевской морской пехоты, а уже в 2019 году расширит присутствие в Чёрном море.

"Мы будем расширять наши усилия по обучению и поддержке при помощи Королевского флота и морской пехоты, следя за тем, чтобы украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять этим растущим угрозам", – отметил министр.

"Наша приверженность остается непоколебимой, – добавил Уильямсон. – До тех пор, пока существует опасность, мы будем оказывать вам поддержку. Чем безопаснее вы здесь, тем безопаснее мы в Великобритании".

При этом Уильямсон отметил: он не сомневается в том, что ответственность лежит напрямую на президенте РФ Владимире Путине.

"Владимир Путин и его окружение хотят злоупотреблять своей властью. Это не то поведение, которое мы ждём от любого государства, особенно от постоянного члена Совета Безопасности. Россия становится государством-изгоем", – полагает Уильямсон.

Вместе с тем он подчеркнул важность того, что Великобритания и Украина разделяют "общие ценности" и готовы за них бороться. В частности, речь шла об основанном на праве международном порядке, который, по мнению министра, Россия не соблюдает.

"Наблюдается последовательная картина расширения Россией границ приемлемого поведения, и нам необходимо ответить на российскую агрессию. Мы должны чётко дать понять, что за подобные действия придётся платить", – приводит издание слова Уильямсона.

Напомним, ранее стало известно, что министр Великобритании побывал на передовой в зоне ООС. Гэвина Уильямсона восхитила стойкость и храбрость украинских солдат.

Источник: https://censor.net.ua/n3087550
 
   
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1. Welcome, guys!
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3. Горіла вата, палала...
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Раздраконил пуйло британского льва знатно :Велика Британія направить в Україну Королівську морську піхоту і флот, щоб зупинити "холодну війну" - Цензор.НЕТ 3577
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Супер новость! Наконец-то! Так надо было это делать еще в 2014 году и британцам и американцам, подписантам Будапештского меморандума. Но, лучше поздно...
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Пусть охраняют корабли, зашедшие в Азовское и Черное море к берегам Украины.
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надо убивать русских и топить их корабли,
и это не они должны делать
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Вата просто самовозгорится сегодня!
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Якщо ті рембо будуть на таких малесеньких човнах з такими малесенькими протикорабельними ракетами - то майже нічого
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У Штатов с армадой рашки счет 600 : 0
у Израиля счет 0 : -1
посмотрим какой счет будет у англичан Велика Британія направить в Україну Королівську морську піхоту і флот, щоб зупинити "холодну війну" - Цензор.НЕТ 7133
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Ну что тут сказать?

1. Welcome, guys!
2. Да здравствует Её Величество Королева!
3. Горіла вата, палала...
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Вот тольок это в том чесле его заслуга. Ну ниче Вона прийдет порядок наведет!
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О! Мой комент уже выдалылы. Значит ваш на смену заступил. Слава Петру Порошенке и Пжыттю по-новому!Бувайте, покращенные
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игого заслуга - льоша в парламинти
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Ну ЛондОну не слід так лякатись, бо Захер вже в пеклі, а допомогу приймемо.
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Гуд ньюс! Слава Україні, Год сейв зе Квин!
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мне вот интересно вам из англии по англиски, религия не позволяет написать ?)
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для мене реально немає різниці якою писати чи спілкуватися і я не парюся такими речами в неофиційному спілкуванні. реально було б недоречно якби я з англії залишав на ценсорі усі свої коментарі виключно правильною дуже добротною діловою англійською.. ви ж прочитав написане, зрозумів, чи ви бажаєте свою англійську підтягнути?
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технологічно флот Великобританії, та авіація, на сторіччя попереду імперських постсовкових армій.. якщо у когось сумніви, просто зайдіть на сайт BAE Systems і просто перегляньте під "What we do" чим займаються хлопці..
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А кто сказал, что данный комментатор из Англии?
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Вот у меня тоже флажок Великобритании, а я в Украине, с помощью смартфона комментирую. Vodafon знаете ли, в данном вопросе ещё тот фантазёр.
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я на Водафоні десь років 10 був. але їхній сервіс мене доконав вкінець і останніх пару років я на 3G .. але зараз пишу з домашнього компа. в моєму випадку я таки в Лондоні, якщо точніше в південно східній його частині..
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так скажем розділення десь 50/50. тв я не дивлюся у мене його немає, а так в офісі, розділення майже рівне, можливо більша частина таки проти зараз. під час референдума наше містечко проголосувало 72% за вихід з ЕС.. влада настроєна на вихід і вихід таки відбудеться 30 Березня 2019р. це офіційна дата.
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ЕС тот еще колхоз, я думаю ты уже понял по поведению Венгрии и Польши.
И это ближайшие соседи, а там чем дальше в лес, тем больше дров.
Чето мне здается, что Украине еще прийдется их перевоспитывать или разгонять мух из их головы, ну или плюнуть как Англия.
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реально відчуття є що ніхто не знає як усе буде.. моя компанія Британсько-Французька. поки що що в Лондоні що в Парижі я не відчуваю якихось переживань. усі впевнені що для бізнесу не буде драматичних змін.
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Тут сидя на домашней табуретке легко советы давать. Но охота тоже. Дятлы у нас в МИДе. Мышку не ловят второгодники, сынки коммуняк, сукретарей райкомов итд. Британия крепко злая на РФ. Выходит с ЕС. Нас туда не берут. США далеко и сложно. Ну просто козыря нам прут! Да разыграйте карты сильные. Тем более дело правое. Прямые договора, культурную программу, спорт, обмен студентами, учёба в военных заведениях Англии, предоставить пустые причалы в Николаеве, Одессе, Измаиле, Херсоне итд под временные базировки судов, ремонта, складов---да и рабочие места будут. Спецов позвать по разным темам, выпросить за дешево мед-оборудование для поликлиник---ГДР-рентгены стоят за 1978год по сей день! Этот вечно взлохмаченый Климкин как с морозу в огород поссать вышел! Петя-петя---твоя креатура---а позор страны---а страна, это мы!
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Как тебя прибомбило однако.
Никто за тебя воевать не будет, подсобить да.
Зачем им воевать за "туземцев"?
Сильные уважают сильных.
Если сами станем "зубатыми", союзники будут охотно с нами водиться.
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За роки незалежності Україна підписала багато різних договорів про співпрацю з різними країнами, в тому числі і в військовій сфері. Дістати ті договори з архіву та уважно прочитати, можливо там більш конкретні формулювання, ніж в будапештському меморандумі.
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Митинг против российской пенсионной реформы, Симферополь, 22 сентября 2018 года. Бандерівці.
Великобритания отправит в Украину Королевскую морскую пехоту и флот, чтобы остановить "холодную войну" - Цензор.НЕТ 3490
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Правительство Медведева...
Как всегда "Царь хороший, а бояре х...вые".
Рабский менталитет...
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Коммуняки походу. Так что тут классическая аксиома Эскобара.

Велика Британія направить в Україну Королівську морську піхоту і флот, щоб зупинити "холодну війну" - Цензор.НЕТ 8429
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Какие счастливые лица))) ждите камней с неба!
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Раздраконил пуйло британского льва знатно :Велика Британія направить в Україну Королівську морську піхоту і флот, щоб зупинити "холодну війну" - Цензор.НЕТ 3577
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Аналитики утверждают, что Путин крайне умен, обладает великолепной памятью и прекрасной работоспособностью (Илларионов, например). А по мне - даун дауном... с великолепной памятью.
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Чудову пам'ять часто мають шизофреники, але є різні види пам'яті і їхній зв'язок з інтелектом (котрий теж може бути різних типів) досить відносний. Ілларіонов -- відомий кремлехолуй у масці ліберала.
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Супер новость! Наконец-то! Так надо было это делать еще в 2014 году и британцам и американцам, подписантам Будапештского меморандума. Но, лучше поздно...
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Да уж...
Поки хлопці коні запрягали, генералісімус Захарченко який збирався Лондон брати, вже ласти склеїв. Велика Британія направить в Україну Королівську морську піхоту і флот, щоб зупинити "холодну війну" - Цензор.НЕТ 887
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Даёшь базу ВМФ Великобритании в Одессе, а США в Николаеве, или Херсоне!
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Просто в них є давня традиція, виганяти москалів з Севастополя.
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Не маю жодних сумнівів, " мы всех победили как всегда, но то что севастополь пришлось выкупать обратно для него темный лес"
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Вам что-то пояснять как горох об стену.
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СССР было намного позже чем битва при Балаклавле.
Учи историю итало
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Было бы не плохо и в Венгрию направить , то что-то йобики совсем нюх потеряли.
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Угорці отримали плюху від ЄС, тепер будуть дружити з союзниками Гітлера, Москвою та Римом, нова ось буде.
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Помнится как то британцы уже были в Севастополе во время Крымской войны.
Могут повторить?
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Англичане - ХРАБРЫЕ РЕБЯТА !!! помню как ОНИ оторвали от своих островов АРГЕНТИНУ за ТЫСЯЧИ миль !!!! им пофиг !!! ВЛАДЫЧИЦА МОРЕЙ !!!!
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фига се, пора лолите подпрыгивать и лапти переобувать
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Все дуже гарно сказано. Тепер все це требо гарно зробити. А головне - швидко. Ху"ло вже постукало своїм чоботом в двері ВБ у Солсбері. Отже, досить обіцянок. Треба робити спільну справу, бо ігри з Путіним можуть привести до надто дорогих і тяжких наслідків. Цю звірюку треба знищувати всім разом, у спільному плані, спільними зусиллями.
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отправили б Её величество ещё и Крейга Харрисона к нам потренироватся.
Велика Британія направить в Україну Королівську морську піхоту і флот, щоб зупинити "холодну війну" - Цензор.НЕТ 8337
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видать скоро на Днепре скоро кверху брюхом начнут всплывать атомные подводные лодки
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Классная новость! С такими странами, как Британия, США, Канада и др. дружбу водить - дорого стоит. Да, только сейчас, после 4,5 лет агрессии, но эти расеянцы-дебилы, пошедшие на Украину войной, не только для нас невероятно-невозможными казались, и мир просто не знал, как реагировать - не Венесуэла там и не Куба, а страна - член 8-ки ведущих экономик, пытающаяся тягаться с Америкой за мировое господство, а положение в ООН, а ЯО, и такое вытворила. На то путин и рассчитывал, что все просто не поверят в такую наглость. Благо, рассея из кожи эти годы лезла, доказывая,где только можно, свое реноме мирового гопника. Таки доказали! В идеале - несколько военных баз НАТО на границах с московией и плюс усиливающиеся полезные для них санкции.
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Предлагаю Украине законом сдать USA + GB военно-морскую базу Севастополя в аренду на 99 лет по цене 1 USD + 1 GBP в год. Им останется только выбить оттуда парашу или потопить всё, что там есть, с чем они справяться за сутки. Велика Британія направить в Україну Королівську морську піхоту і флот, щоб зупинити "холодну війну" - Цензор.НЕТ 5801
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВеликобритания отправит в Украину Королевскую морскую пехоту и флот, чтобы остановить "холодную войну"
 
 
 
 
 
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