 Великобритания отправит в Украину Королевскую морскую пехоту и флот, чтобы остановить "холодную войну"

Великобритания собирается отправить в Украину Королевскую морскую пехоту и патрули Королевского флота, существенно расширив военное присутствие в стране. Об этом пишет The Daily Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, до конца года Великобритания направит в страну силы Королевской морской пехоты, а уже в 2019 году расширит присутствие в Чёрном море.
"Мы будем расширять наши усилия по обучению и поддержке при помощи Королевского флота и морской пехоты, следя за тем, чтобы украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять этим растущим угрозам", – отметил министр.
"Наша приверженность остается непоколебимой, – добавил Уильямсон. – До тех пор, пока существует опасность, мы будем оказывать вам поддержку. Чем безопаснее вы здесь, тем безопаснее мы в Великобритании".
При этом Уильямсон отметил: он не сомневается в том, что ответственность лежит напрямую на президенте РФ Владимире Путине.
"Владимир Путин и его окружение хотят злоупотреблять своей властью. Это не то поведение, которое мы ждём от любого государства, особенно от постоянного члена Совета Безопасности. Россия становится государством-изгоем", – полагает Уильямсон.
Вместе с тем он подчеркнул важность того, что Великобритания и Украина разделяют "общие ценности" и готовы за них бороться. В частности, речь шла об основанном на праве международном порядке, который, по мнению министра, Россия не соблюдает.
"Наблюдается последовательная картина расширения Россией границ приемлемого поведения, и нам необходимо ответить на российскую агрессию. Мы должны чётко дать понять, что за подобные действия придётся платить", – приводит издание слова Уильямсона.
Напомним, ранее стало известно, что министр Великобритании побывал на передовой в зоне ООС. Гэвина Уильямсона восхитила стойкость и храбрость украинских солдат.
и это не они должны делать
у Израиля счет 0 : -1
посмотрим какой счет будет у англичан
1. Welcome, guys!
2. Да здравствует Её Величество Королева!
3. Горіла вата, палала...
И это ближайшие соседи, а там чем дальше в лес, тем больше дров.
Чето мне здается, что Украине еще прийдется их перевоспитывать или разгонять мух из их головы, ну или плюнуть как Англия.
Никто за тебя воевать не будет, подсобить да.
Зачем им воевать за "туземцев"?
Сильные уважают сильных.
Если сами станем "зубатыми", союзники будут охотно с нами водиться.
Как всегда "Царь хороший, а бояре х...вые".
Рабский менталитет...
Поки хлопці коні запрягали, генералісімус Захарченко який збирався Лондон брати, вже ласти склеїв.
Учи историю итало
Могут повторить?