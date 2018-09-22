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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (675) Россия (70534) санкции (6970) Евросоюз (12071)

 "Никакого автоматического продления, нужна дискуссия", - глава МИД Венгрии Сийярто об антироссийских санкциях ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС обсуждать санкции против России, а не продлевать их автоматически.

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому каналу RT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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"Мы четко обозначили необходимость честного диалога, поскольку мы ненавидим обманывать друг друга. Нужно честное и прямое обсуждение, достигли ли санкции успеха? Давайте проанализируем факты, помогли ли санкции европейской экономике или российской экономике, или, наоборот, помогли оказать давление на российскую экономику, помогли ли они выполнить Минские соглашения. Ответив искренне на эти вопросы, мы должны принимать решения о нашем будущем", - отметил Сийярто.

В то же время, по его словам, Венгрия никогда не пойдет на нарушение единства ЕС в этом вопросе.

"Нынешнее итальянское правительство, кажется, разделяет нашу позицию – никакого автоматического продления санкций, нужна дискуссия. А поскольку это страна, входящая в G7, менее крупной стране будет легче представить эту позицию с большей страной", - заявил Сийярто.

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Как известно, Италия хочет обсудить вопрос ослабления санкций против России на саммите ЕС 18-19 октября.

Новое правительство Италии не скрывает, что стремится снять санкции ЕС с России и говорит, что страны уже вернулись к хорошим отношениям в сфере культуры, торговли, промышленности и безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3087549
 
 
 Топ комментарии
 
Вспомним кто и какие страны 70 лет назад подлизывали Гитлеру и все вопросы отпадают.
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Союзники Гітлера об'єднуються проти України.
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Та он враг парашки.парашке санкции на пользу. Так и путька вякал, и коняка старая.
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И долго Украина будет продавать электроэнергию Венгрии?
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Доки кацапи не побудують там ЄС, після цього її будуть нам продавати шляхом підняття цін.
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поки в йобіків долари не закінчаться
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Пока будут платить. Венгрия - член ЕС, и одной нехотелки мало, что-бы прекратить подачу электроэнергии.
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ПРедлагаю всех заключенных выпустить из тюрем и отправить в Венгрию. ВСе равно они в тюрьме не исправились.
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видать мало по вам пи..м совок танками катался - забылось
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Это потомок тех, кто танки с цветами встречал.
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Вспомним кто и какие страны 70 лет назад подлизывали Гитлеру и все вопросы отпадают.
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Словакия, Болгария, Хорватия, Финляндия, Эстония, Латвия, Румыния, Венгрия - и что? Эти страны решали свои проблемы, используя 2 мировую.
Венгрия - одна из самых бедных стран Европы на сегодня, хотя в начале 90х все было неплохо. Йоббики разыгрывают береговскую карту для своих избирателей, так как в экономике ничего путного сделать не могут.
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Союзники Гітлера об'єднуються проти України.
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Мы четко обозначили необходимость честного диалога, поскольку мы ненавидим обманывать друг друга. Источник: https://censor.net.ua/n3087549
А в Украине выдавать в тихаря паспорта,это как назвать? Венгры нарываются, а укранскому МИДу желательно быть более требовательными и больше показывать везде и всюду сущность московии и венгров!
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Мадяры пусть снимают санкции с параши (от себя). Поставляют им консервы и гусей, которые в параше успешно давят тракторами. Тем скорре ЕС введёт санкции против самих мадяр.
"Жодного автоматичного продовження, потрібна дискусія", - глава МЗС Угорщини Сійярто про антиросійські санкції ЄС - Цензор.НЕТ 1289
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А вы думали Венгрия так против Украины за язык борется? Нет. Скорее венгерские власти получили акции Газпрома и стали вассалами кремля и отстаивают интерсы Раска Педераски в Европе. Пройдет языковой кризин, мадьяры найдут другой повод типо границ и территории и венгерский властей на закарматье. Главное мадьярам не уступать ни на шах иначе поезд двинется и придется задковать назад без остановок.
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Думаю лавров взял его на полставки на службу.....
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так пацієнт больной, то ж не варто від цієї моськи чекати адеватних заяв "Жодного автоматичного продовження, потрібна дискусія", - глава МЗС Угорщини Сійярто про антиросійські санкції ЄС - Цензор.НЕТ 8682
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Думаю лавров взял его на полставки на службу.....
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А если бы санкции были введены генеральной ассамблеей ООН Сиярты бы так себя не вели.
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Мудила,ЙОБИКнутое, звездюлей тебе выписать по самые гланды, считай это за дискуссию. Венгрия 1956 то ли местный чекист, то ли пришлый танкист :Память у йобка короткая. Тьфу, мразота!
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Пора, постепенно начинать вводить санкции против мадъярских )(уйобиков.
1. Выслать провинившихся дипломатов.
2. На ответку от )(уйобиков закрыть Закарпатское Консульство.
3. На ответку от )(уйобиков, потребовать открытие украинских школ на мадьярщине, при невыполнении начать закрытие мадьярских в Украине.
Далее. Торговля, пересечение границы. И т.д. Одним словом каждый )(уйобик должен понять что гайки мадьярам Украина может закручивать до тех пор, пока мадъяры не вынесут )(уйобиков из правительства вместе со своим притрушенным под)(уйловным президентом. Причем амеры, в этот процесс встревать не будут и европа вписываться за мадьяр тоже не станет, они им сами порядком надоели, к тому же в союзники с этими НЕЗАКОННО разделенными сиамскими -кацапскими одиннародами, можно подключить румын, славаков, может быть и чехов. В общем есть на ком Украине оттачивать лезвие своей внешней политики. Украина становится сильным игроком и правила игры пора задавать свои, тем более по отношению к такой блохе, как Венгрия.
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Думаете депутаты, и не только ,от Закарпатья ,и не только, думают про страну , а не про свои контрабасные махинации с сигаретами , бурштином и т.д.? Пока не просрут (извините) страну где они воруют безнаказанно, не остановятся! Думаю что дипломатам бьют по рукам "смотрящие" при попытках защитить интересы Украины! Пока бизнес и политика вместе , толку не будет и угроза продажи страны сохранится!
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Боже скільки вже можна робити шкоду та ненавидіти українців. Останнім часом мені стало зрозумілим та прийнятним таке поняття як вічність... шановний...
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ну заработал пару копеек на интервью каналу RT "Жодного автоматичного продовження, потрібна дискусія", - глава МЗС Угорщини Сійярто про антиросійські санкції ЄС - Цензор.НЕТ 2230.чего тут обсуждать то?все равно от єтого мадяра,дальнего родственника мокшей ничего не зависит.
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Щось забагато на себе брать став в останній час цей чмошник.Забув кацапські танки в Буданешті? Так кацапи могутпавтаріть.
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Чуешь ..(Об)Сiярто , ти хоча б на хвилинку витягнув свого язика з дупи Хуйла вiн же до WC iнколи хоче
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Может Европе стоит обсудить присутствие венгрии и выбросить ее из союза?
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Фанат хуйла-путина сиярто никто, Венгрия не имеет вообще никакого значения и влияния на ЕС
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Выйдите йобики из ЕС, а затем сколь поганой душе заблагорассудится ведите диалог с засрашью. А то как бабло и прочие льготы из ЕС тягать, так первые, а общим нормам подчиняться, так мы ж особенные, мы же йобики
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У мадьяр ни армии ни экономики,ни влияния,ни технологий ни производств нет, но халявнго путинского бабла ой как хочется.
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да и обсуждать нечего - ни в коем случае, а то петруня сразу стакан проглотит, пашка джинсы обрежет,длюня ширинку застегнет, а пастор рот до ушей раззявит, думать надо о людях, чтобы с ними апоплексического удару не произошло
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Никакого автоматического продления, нужна дискуссия", - глава МИД Венгрии Сийярто об антироссийских санкциях ЕС
 
 
 
 
 
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