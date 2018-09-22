 "Никакого автоматического продления, нужна дискуссия", - глава МИД Венгрии Сийярто об антироссийских санкциях ЕС

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому каналу RT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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"Мы четко обозначили необходимость честного диалога, поскольку мы ненавидим обманывать друг друга. Нужно честное и прямое обсуждение, достигли ли санкции успеха? Давайте проанализируем факты, помогли ли санкции европейской экономике или российской экономике, или, наоборот, помогли оказать давление на российскую экономику, помогли ли они выполнить Минские соглашения. Ответив искренне на эти вопросы, мы должны принимать решения о нашем будущем", - отметил Сийярто.

В то же время, по его словам, Венгрия никогда не пойдет на нарушение единства ЕС в этом вопросе.

"Нынешнее итальянское правительство, кажется, разделяет нашу позицию – никакого автоматического продления санкций, нужна дискуссия. А поскольку это страна, входящая в G7, менее крупной стране будет легче представить эту позицию с большей страной", - заявил Сийярто.

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Как известно, Италия хочет обсудить вопрос ослабления санкций против России на саммите ЕС 18-19 октября.

Новое правительство Италии не скрывает, что стремится снять санкции ЕС с России и говорит, что страны уже вернулись к хорошим отношениям в сфере культуры, торговли, промышленности и безопасности.