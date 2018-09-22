 "Никакого автоматического продления, нужна дискуссия", - глава МИД Венгрии Сийярто об антироссийских санкциях ЕС

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому каналу RT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Мы четко обозначили необходимость честного диалога, поскольку мы ненавидим обманывать друг друга. Нужно честное и прямое обсуждение, достигли ли санкции успеха? Давайте проанализируем факты, помогли ли санкции европейской экономике или российской экономике, или, наоборот, помогли оказать давление на российскую экономику, помогли ли они выполнить Минские соглашения. Ответив искренне на эти вопросы, мы должны принимать решения о нашем будущем", - отметил Сийярто.
В то же время, по его словам, Венгрия никогда не пойдет на нарушение единства ЕС в этом вопросе.
"Нынешнее итальянское правительство, кажется, разделяет нашу позицию – никакого автоматического продления санкций, нужна дискуссия. А поскольку это страна, входящая в G7, менее крупной стране будет легче представить эту позицию с большей страной", - заявил Сийярто.
Как известно, Италия хочет обсудить вопрос ослабления санкций против России на саммите ЕС 18-19 октября.
Новое правительство Италии не скрывает, что стремится снять санкции ЕС с России и говорит, что страны уже вернулись к хорошим отношениям в сфере культуры, торговли, промышленности и безопасности.
Венгрия - одна из самых бедных стран Европы на сегодня, хотя в начале 90х все было неплохо. Йоббики разыгрывают береговскую карту для своих избирателей, так как в экономике ничего путного сделать не могут.
А в Украине выдавать в тихаря паспорта,это как назвать? Венгры нарываются, а укранскому МИДу желательно быть более требовательными и больше показывать везде и всюду сущность московии и венгров!
1. Выслать провинившихся дипломатов.
2. На ответку от )(уйобиков закрыть Закарпатское Консульство.
3. На ответку от )(уйобиков, потребовать открытие украинских школ на мадьярщине, при невыполнении начать закрытие мадьярских в Украине.
Далее. Торговля, пересечение границы. И т.д. Одним словом каждый )(уйобик должен понять что гайки мадьярам Украина может закручивать до тех пор, пока мадъяры не вынесут )(уйобиков из правительства вместе со своим притрушенным под)(уйловным президентом. Причем амеры, в этот процесс встревать не будут и европа вписываться за мадьяр тоже не станет, они им сами порядком надоели, к тому же в союзники с этими НЕЗАКОННО разделенными сиамскими -кацапскими одиннародами, можно подключить румын, славаков, может быть и чехов. В общем есть на ком Украине оттачивать лезвие своей внешней политики. Украина становится сильным игроком и правила игры пора задавать свои, тем более по отношению к такой блохе, как Венгрия.