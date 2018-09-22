 США ввели санкции против Китая за покупку российского вооружения

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Китая за покупку российских истребителей и ракетных систем. По мнению Госдепа, Китай таким образом нарушил санкции против РФ за вмешательство в выборы в США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Госдепартамент США заявил, что незамедлительно наложит санкции на подразделение по разработке оборудования минобороны Китая и его руководителя Ли Шанфу за участие в "значительных сделках" с "Рособоронэкспортом".
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Санкции связаны с приобретением Китаем 10 боевых самолетов СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400 в 2018 году, говорится в сообщении Госдепартамента.
Они блокируют китайское агентство от подачи заявки на экспортные лицензии и участия в финансовой системе США. Минфин США также добавил их в список лиц, с которыми американцам запрещено заниматься бизнесом.
Китай назвал введение санкций нарушением международного права. Представитель МИД Китая Гэн Шуан отметил, что сотрудничество Китая с Россией, в том числе военно-техническое, осуществляется в соответствии с нормами международного права и не направлено против третьих стран.
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https://www.youtube.com/watch?v=81-0Cy4U-0Y
Для Украины санкции против Китая за покупки рахожелеза, профит - это сигнал Индии, Турции, Азербайджану и другим, что Раха токсична и покупать вооружение у них не стоит, что приведет к диградации ВПК Снегерии, уменьшению притоку валюты, тысячи людей с заводов отправятся на улицу, а многие ниши по вооружению и модернизации счожем занять мыююю
Как например?
пора списать старых маразматиков....
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Они и Крым, придурки, загребли, потому что 50 лет назад считалось, что без Севастополя нельзя получить превосходство в Черном Море. Не понимают, что сегодня, можно сравнять с землей Севастополь за час, с одного авианосца, даже не заходя в это самое Черное Море. Время действительно летит. И тем, кто его упустил, остается лишь показывать мультики, или приказывать "начните разработку превосходящих мировые образцы". Как буд-то это так просто...
аетработумеченого! Браво кацапчеги!так держать! ИХТАМНЕБЫЛО!!!_ТЫНЦ_
Идеальная - пристрелянная отсканированная МИШЕНЬ.
а санкции потом снимут-некритично.достаточно купить у сша чего нить дорогостоящее
Китаю,да и России тоже до сраки эти санкции
С такими териториями можно жить припеваючи,если б не
это пархатое правительство.
Как ужезайеббали эти рожи вокруг.