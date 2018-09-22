 США ввели санкции против Китая за покупку российского вооружения

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Китая за покупку российских истребителей и ракетных систем. По мнению Госдепа, Китай таким образом нарушил санкции против РФ за вмешательство в выборы в США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Госдепартамент США заявил, что незамедлительно наложит санкции на подразделение по разработке оборудования минобороны Китая и его руководителя Ли Шанфу за участие в "значительных сделках" с "Рособоронэкспортом".

Читайте на Цензор.НЕТ: МИД РФ в ответ на санкции США посоветовал "ознакомиться с российской историей и не суетиться"

Санкции связаны с приобретением Китаем 10 боевых самолетов СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400 в 2018 году, говорится в сообщении Госдепартамента.

Они блокируют китайское агентство от подачи заявки на экспортные лицензии и участия в финансовой системе США. Минфин США также добавил их в список лиц, с которыми американцам запрещено заниматься бизнесом.

Китай назвал введение санкций нарушением международного права. Представитель МИД Китая Гэн Шуан отметил, что сотрудничество Китая с Россией, в том числе военно-техническое, осуществляется в соответствии с нормами международного права и не направлено против третьих стран.

Также на Цензор.НЕТ: США ввели санкции против 27 россиян за вмешательство в выборы, включая главу ГРУ Коробова