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Все про:вооружение (3001) Китай (955) санкции (6970) США (14172)

 США ввели санкции против Китая за покупку российского вооружения

Санкции связаны с приобретением Китаем 10 боевых самолетов СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400 в 2018 году

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Китая за покупку российских истребителей и ракетных систем. По мнению Госдепа, Китай таким образом нарушил санкции против РФ за вмешательство в выборы в США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Госдепартамент США заявил, что незамедлительно наложит санкции на подразделение по разработке оборудования минобороны Китая и его руководителя Ли Шанфу за участие в "значительных сделках" с "Рособоронэкспортом".

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Санкции связаны с приобретением Китаем 10 боевых самолетов СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400 в 2018 году, говорится в сообщении Госдепартамента.

Они блокируют китайское агентство от подачи заявки на экспортные лицензии и участия в финансовой системе США. Минфин США также добавил их в список лиц, с которыми американцам запрещено заниматься бизнесом.

Китай назвал введение санкций нарушением международного права. Представитель МИД Китая Гэн Шуан отметил, что сотрудничество Китая с Россией, в том числе военно-техническое, осуществляется в соответствии с нормами международного права и не направлено против третьих стран.

Также на Цензор.НЕТ: США ввели санкции против 27 россиян за вмешательство в выборы, включая главу ГРУ Коробова

Источник: https://censor.net.ua/n3087547
 
   
 Топ комментарии
 
Торговая война между США и Китаем в разгаре, и американцы себя нормально чувствуют, а китайская економика идет в минус. Трамп четко сказал, закупаете больше американских товаров, выравниваем дисбаланс торговли - все норм, нет, то мы вводим протекцианизм рынка США от китайского говница... Аналогичные разговоры были с многими странами, результат - ЕС закупает СПГ, КСА - закупает вооружение, мы - локомотивы и уголь, Китай ответил отказом, и пожинает плоды...
Для Украины санкции против Китая за покупки рахожелеза, профит - это сигнал Индии, Турции, Азербайджану и другим, что Раха токсична и покупать вооружение у них не стоит, что приведет к диградации ВПК Снегерии, уменьшению притоку валюты, тысячи людей с заводов отправятся на улицу, а многие ниши по вооружению и модернизации счожем занять мыююю
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Треба розуміти, що санкції, накладені на Китай - це одночасно санкції проти Рашки - китайці наступного разу сто раз подумають перед тим, як купувати. І не куплять. Задорого виходить.
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Автор: Рита Новость:

Они и Крым, придурки, загребли, потому что 50 лет назад считалось, что без Севастополя нельзя получить превосходство в Черном Море. Не понимают, что сегодня, можно сравнять с землей Севастополь за час, с одного авианосца, даже не заходя в это самое Черное Море. Время действительно летит. И тем, кто его упустил, остается лишь показывать мультики, или приказывать "начните разработку превосходящих мировые образцы". Как буд-то это так просто...
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Треба розуміти, що санкції, накладені на Китай - це одночасно санкції проти Рашки - китайці наступного разу сто раз подумають перед тим, як купувати. І не куплять. Задорого виходить.
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вот это уже плохо , если Штаты с Китаезами начнут мутить ,достанется всем США ввели санкции против Китая за покупку российского вооружения - Цензор.НЕТ 3979
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Торговая война между США и Китаем в разгаре, и американцы себя нормально чувствуют, а китайская економика идет в минус. Трамп четко сказал, закупаете больше американских товаров, выравниваем дисбаланс торговли - все норм, нет, то мы вводим протекцианизм рынка США от китайского говница... Аналогичные разговоры были с многими странами, результат - ЕС закупает СПГ, КСА - закупает вооружение, мы - локомотивы и уголь, Китай ответил отказом, и пожинает плоды...
Для Украины санкции против Китая за покупки рахожелеза, профит - это сигнал Индии, Турции, Азербайджану и другим, что Раха токсична и покупать вооружение у них не стоит, что приведет к диградации ВПК Снегерии, уменьшению притоку валюты, тысячи людей с заводов отправятся на улицу, а многие ниши по вооружению и модернизации счожем занять мыююю
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"а многие ниши по вооружению и модернизации счожем занять мы"

Как например?
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"вашими" такі ж достанеться - такі да! США ввели санкції проти Китаю за придбання російського озброєння - Цензор.НЕТ 7417 А люди чудово розуміють що душити=полоти треба починити ВЧАСНО!! поки не виросло

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Власть Путина закончится оттого, что все умрут от смеха
пора списать старых маразматиков....
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Китай пользовался моментом - танки по цене металлолома. И тут дядя Сем все поломал США ввели санкції проти Китаю за придбання російського озброєння - Цензор.НЕТ 3582
США ввели санкції проти Китаю за придбання російського озброєння - Цензор.НЕТ 6157 ..
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Насколько я понимаю, Китай американские санкции не остановят. Как говорится поезд ушёл лет пять назад, а после 2026 года Китай уже сам будет санкциями пугать.
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Автор: Рита Новость:

Они и Крым, придурки, загребли, потому что 50 лет назад считалось, что без Севастополя нельзя получить превосходство в Черном Море. Не понимают, что сегодня, можно сравнять с землей Севастополь за час, с одного авианосца, даже не заходя в это самое Черное Море. Время действительно летит. И тем, кто его упустил, остается лишь показывать мультики, или приказывать "начните разработку превосходящих мировые образцы". Как буд-то это так просто...
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Крым сам авианосец, печально, что Турчинов этого не знал.
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Кстати кацапчеги!поздравляем вас с правильным выбором! Хуйлоподнялстранусколенипоставилраком!хуйлолучшийутилизаторпедерации!хуйлододел
аетработумеченого! Браво кацапчеги!так держать! ИХТАМНЕБЫЛО!!!_ТЫНЦ_
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Ну перемісти його в Аталантику, бо Турчинов не знає як.
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Кто контролирует Крым, тот контролирует Чёрное море.
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Туркам расскажи, а то они дурачки на Босфоре сидят!
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Крым - "непотопляемый авианосец" без двигателей, вёсел и парусов .
Идеальная - пристрелянная отсканированная МИШЕНЬ.
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приятно заходить на рамблер и наблюдать за вашей полной деградацией.... грешен захожу иногда на эту помойную яму полную путинских баранов и полных кацапских идиотов.. раньше брезговал ... а теперь воспринимаю ее как журнал Крокодил если кто помнит такой...
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Приобщаетесь к ценностям москаляк. Смотрите разжижение мозга получите.
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Из Крыма авианосец такой же, как из Кузи - дурно воняет и большее время стоит на приколе!
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лякати ж.камуняцький китай може лише сам-себе США ввели санкції проти Китаю за придбання російського озброєння - Цензор.НЕТ 4110 бо і там БІЛЬШОСТІ ЛЮДЕЙ тупе камуняцтво ОСТОГИДЛО США ввели санкції проти Китаю за придбання російського озброєння - Цензор.НЕТ 2199
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ще одне свєрхнедорозуміння допригалось США ввели санкції проти Китаю за придбання російського озброєння - Цензор.НЕТ 5078
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10 су-35 погоды не делают...зато у китайцев есть расходный материал для изучения оружия потенциальной жертвы (на всякий случай).и для дальнейшего сначала плагиата,а потом и доведения до ума кацапского полуфабриката США ввели санкції проти Китаю за придбання російського озброєння - Цензор.НЕТ 8512.как уже было сделано с су-27 и миг-29.
а санкции потом снимут-некритично.достаточно купить у сша чего нить дорогостоящее
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і вони так там марять... а воно ж ніяк не виходить США ввели санкції проти Китаю за придбання російського озброєння - Цензор.НЕТ 6069
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хто марить?кацапи?кітайці?американці? США ввели санкції проти Китаю за придбання російського озброєння - Цензор.НЕТ 4608
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Китай скоро сам введет санкции против США.
Китаю,да и России тоже до сраки эти санкции
С такими териториями можно жить припеваючи,если б не
это пархатое правительство.
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Можна, але не живуть. Чомусь. І жити не будуть.
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Росія вже 300 років має велику територію і урядів змінилось багатенько, але до здорового тіла потрібен розум....., тому і живуть в багнюці.
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Китай повернув собі Байкал та Іртиш, тепер справа за офіційним визнанням Сибіру китайскою, на Таймирі китайці винищують всі біологічні зразки, рибу, оленів, а мокші радісно хлопають в долоні що китайці сваряться з американцями, вони ж бувшу росію і ділять зараз.
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Думаю, от Су-35 ни Китаю, ни параше ни холодно, ни жарко. Всё равно рождённые ползать летать не могут. А вот от С-400 польза будет, как и недавно в Сирии. Главное, чтобы парашных Ил-20 рядом побольше летало. США ввели санкції проти Китаю за придбання російського озброєння - Цензор.НЕТ 9390
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Я так понимаю Китай купил 10 су35 на распил, чтобы свой аналог создать!
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Поднебесная может биться головой о великую стену.
Как ужезайеббали эти рожи вокруг.
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Слава Big Bang, есть в мире страна которая не прогибается перед ханьцами, более того , щемит камуняк как и когда считает нужным. Одних торговых пошлин при Трампе ввели на 200 млрд , на что "товарищи из КПК" ответили только 35-ю .Пиндосам слава! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША ввели санкции против Китая за покупку российского вооружения
 
 
 
 
 
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