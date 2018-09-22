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Все про:США (14172) Трамп (2057) Мюллер (26)

 Трампа хотели признать недееспособным и сместить с должности, – The New York Times

Заместитель генпрокурора собирался тайком записывать разговоры президента на диктофон, чтобы доказать, что тот не в своем уме.

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн планировал записать разговоры главы государства Дональда Трампа на диктофон, чтобы доказать его недееспособность. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным издания, записывать разговоры президента Розенштейн собирался весной 2017 года. К тому времени он занимал должность заместителя генпрокурора всего 2 недели. Пойти на такой отчаянный шаг Розенштейна заставило то, что Трамп уволил его непосредственного начальника – генерального прокурора США Джеймса Коми.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп подписал новый указ о санкциях против России

Розенштейн планировал на основании записей доказать, что Дональд Трамп недееспособен. В таком случае его можно было бы лишить полномочий, и роль главы государства временно исполнял бы вице-президент. Такой ход событий предусматривает 25-я поправка к Конституции США.

О желании тайно записать Дональда Трампа и применить 25-ю поправку Род Розенштейн несколько раз говорил на встречах с сотрудниками Минюста США и ФБР. Газета отмечает, что "по всей видимости" ни один из замыслов Розенштейна не был реализован.

Также на Цензор.НЕТ: Расследование, проводимое спецпрокурором Мюллером, незаконно, - Трамп

Род Розенштейн отверг сделанные газетой заявления, назвав статью некорректной и фактически неверной.

Род Розенштейн занимает должность заместителя генерального прокурора США с апреля 2017 года. В мае 2017 года он назначил спецпрокурора Роберта Мюллера ответственным за расследование якобы вмешательства России в выборы в США. Именно Розенштейн курирует ход работы Мюллера.

Источник: https://censor.net.ua/n3087545
 
   
 Топ комментарии
 
крысм не обамка отдал а пластер шланг с кулявлобной шайкой просрали. и в этом им очень сильно помогла воровка на доверии капительман.
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Зачем записывать? Трапм сам иногда выдает такое журналистам, что доказывет его недееспосность.
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Зачем записывать? Трапм сам иногда выдает такое журналистам, что доказывет его недееспосность.
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А Обама был в своем уме, когда Крым отдал?
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крысм не обамка отдал а пластер шланг с кулявлобной шайкой просрали. и в этом им очень сильно помогла воровка на доверии капительман.
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Невменяемость комментатора ↑ доказана.
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вы иногда удивляете, воровка вроде по другим делам ?
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Порнозвезда рассказала про "мухомор" Трампа
но "не катастрофически маленький...
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Прослушав запись, Розенштейн понял, могут признать не дееспособным его самого.
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Для этого сначала нужно было бы повернуть общественное мнение американцев против Трампа. Потому как сейчас его рейтинг (45-46%) довольно высок (примерно такой же рейтинг одобрения был у Обамы, Рейгана, Картера). И если группа сенаторов и чиновников во главе с вице-президентом заявит о его недееспособности, а он с этим не согласится - это чревато как минимум острым политическим кризисом, который неминуемо выльется на улицы. На радость рашке, естественно
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слабаки. У нас Кучму записывали на "Юпитер-202" и ничего...
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США не педераска, а президент не сцарь.
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Если Трамп даун . тогда путен имбицил Трампа хотіли визнати недієздатним і змістити з посади, - The New York Times - Цензор.НЕТ 527.
Трампа хотіли визнати недієздатним і змістити з посади, - The New York Times - Цензор.НЕТ 7661
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"Цензор. нет" не веришь?. Фейк говоришь? Ну тогда держи, ватница, любимую Лента.ру
https://lenta.ru/news/2018/09/21/nedeesposoben/
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это уж точно фейк или ты веришь кацапам ?????????????????????
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Сейчас Трампа поддерживает практически столько же граждан, сколько выбрало его президентом. Трамп набрал голосов меньше Клинтон и меньше 50%. Вполне приличная поддержка.
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у тебе прапорець відклеївся))), ти хуйла з вільною демократією не рівняй! Трампа хотіли визнати недієздатним і змістити з посади, - The New York Times - Цензор.НЕТ 289
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Вижу хуйла для тебя бох раз с ним демократию равняешь.
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оце)) так))), а наші, ті шо писали - майор і коневод)) - тільки про корупцію та замовні убивства))), а про не діє-здатність ніхто не допер - от що Захід,
і тут вони Україну обскакали! Трампа хотіли визнати недієздатним і змістити з посади, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9787
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Трамп, як популіст а ля Лє Пен має досить високий рейтинг. Проте популізм ЗАВЖДИ призводив до поганих наслідків.
Просто треба почекати.
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а зачем его менять?мне кажется,под давлением импичмента трампуша принесет больше пользы и для сша и для мирового сообщества
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Перекликается с плёнками Мельниченко. Если докажут ,что таки записывал,то это будет
просто скандал или криминал ?
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А что, мало анализа публичных выступлений, сделанных не по бумажке ?
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Пойти на такой отчаянный шаг Розенштейна заставило то, что Трамп уволил его непосредственного начальника - генерального прокурора США Джеймса Коми.

Вообще то Коми возглавлял ФБР и какое он имеет отношение к прокурорским застало меня врасплох
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрампа хотели признать недееспособным и сместить с должности, – The New York Times
 
 
 
 
 
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