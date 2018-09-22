 Трампа хотели признать недееспособным и сместить с должности, – The New York Times

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн планировал записать разговоры главы государства Дональда Трампа на диктофон, чтобы доказать его недееспособность. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным издания, записывать разговоры президента Розенштейн собирался весной 2017 года. К тому времени он занимал должность заместителя генпрокурора всего 2 недели. Пойти на такой отчаянный шаг Розенштейна заставило то, что Трамп уволил его непосредственного начальника – генерального прокурора США Джеймса Коми.

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Розенштейн планировал на основании записей доказать, что Дональд Трамп недееспособен. В таком случае его можно было бы лишить полномочий, и роль главы государства временно исполнял бы вице-президент. Такой ход событий предусматривает 25-я поправка к Конституции США.

О желании тайно записать Дональда Трампа и применить 25-ю поправку Род Розенштейн несколько раз говорил на встречах с сотрудниками Минюста США и ФБР. Газета отмечает, что "по всей видимости" ни один из замыслов Розенштейна не был реализован.

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Род Розенштейн отверг сделанные газетой заявления, назвав статью некорректной и фактически неверной.

Род Розенштейн занимает должность заместителя генерального прокурора США с апреля 2017 года. В мае 2017 года он назначил спецпрокурора Роберта Мюллера ответственным за расследование якобы вмешательства России в выборы в США. Именно Розенштейн курирует ход работы Мюллера.