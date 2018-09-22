 Прилепин и Захарченко собирались создать еще один батальон боевиков

Захар Прилепин, одиозный российский писатель и бывший замполит батальона боевиков на оккупированной территории Донецкой области, рассказал о последних планах лидера террористов Александра Захарченко. По его словам, они собирались создать еще одно незаконное вооруженное формирование – так называемый "батальон" боевиков.

Об этом Прилепин написал у себя в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Перед самой смертью Захарченко я предложил ему создать еще один батальон. Он был за. Такой был разговор, и свидетели разговора есть," – написал Прилепин.

Напомним, Захар Прилепин с июля 2016 по июль 2018 года был заместителем командира группировки боевиков – так называемого 16-го батальона спецназа "ДНР". Время, проведенное на оккупированной части Донецкой области, писатель называл самым счастливым в своей жизни. В июле 2018 года он покинул территорию ОРДЛО и вернулся в Москву. Причиной такого решения писатель-террорист называл отсутствие у боевиков планов активных боевых действий.

В феврале 2017 года СБУ открыла уголовное производство против гражданина России Захара Прилепина. Досудебное расследование было начато по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".