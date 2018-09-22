EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  2553  24
Материалы по теме:
Все про:Захарченко (739) Прилепин (22)

 Прилепин и Захарченко собирались создать еще один батальон боевиков

Разговор об этом состоялся в кафе "Сепар" накануне ликвидации Захарченко, утверждает Прилепин

Захар Прилепин, одиозный российский писатель и бывший замполит батальона боевиков на оккупированной территории Донецкой области, рассказал о последних планах лидера террористов Александра Захарченко. По его словам, они собирались создать еще одно незаконное вооруженное формирование – так называемый "батальон" боевиков.

Об этом Прилепин написал у себя в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Прилепин и Захарченко собирались создать еще один батальон боевиков 01

"Перед самой смертью Захарченко я предложил ему создать еще один батальон. Он был за. Такой был разговор, и свидетели разговора есть," – написал Прилепин.

Напомним, Захар Прилепин с июля 2016 по июль 2018 года был заместителем командира группировки боевиков – так называемого 16-го батальона спецназа "ДНР". Время, проведенное на оккупированной части Донецкой области, писатель называл самым счастливым в своей жизни. В июле 2018 года он покинул территорию ОРДЛО и вернулся в Москву. Причиной такого решения писатель-террорист называл отсутствие у боевиков планов активных боевых действий.

В феврале 2017 года СБУ открыла уголовное производство против гражданина России Захара Прилепина. Досудебное расследование было начато по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3087543
 
 
 Топ комментарии
 
Голосуем Прилєпін і Захарченко збиралися створити ще один батальйон бойовиків - Цензор.НЕТ 6810 - Кто следующий" ?
1. Пушилин
2. Прилепин
3. Другой вариант
Результаты предыдущих розыгрышей
Прилєпін і Захарченко збиралися створити ще один батальйон бойовиків - Цензор.НЕТ 9377
 показать весь комментарий
 
таки удалось этому залупину и захеру мазоху и кабздону создать не батальон а цельный полк под названием дамбасский зажмур. только вот залупин падла пока из него дизертировал
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как назвать Пашиняна?

Держави, які голосували ПРОТИ включення до порядку денного ГА #ООН пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України»:
1. Вірменія 2. Білорусь 3. Бурунді 4. Куба 5. Іран 6. Казахстан 7. М'янма 8. Нікарагуа 9. Філіппіни 10. Росія 11. Судан 12. Сирія 13. Венесуела
 показать весь комментарий
 
 
Пашинян лавирует меж струйками дощу.Особисто я, ему це голосування пробачив Прилєпін і Захарченко збиралися створити ще один батальйон бойовиків - Цензор.НЕТ 7084
 показать весь комментарий
 
это список наших торговых партнёров. Хотя относительно Бурундии и Ирана я не совсем уверен, а с остальными у нас торговые отношения.
 показать весь комментарий
 
Я так погляжу- им с буковкой "С" не везет. Главарей "Спарты", "Сомали" -тавой, Захара, в "Сепаре"- туда же. Стало интересно- как этот Прилепин очередной батальон назвать собирался? Кстати, в том же самом "Сепаре". А он ничего не бздит? А зря. Магия букв: он ведь Захар...
 показать весь комментарий
 
 
таки удалось этому залупину и захеру мазоху и кабздону создать не батальон а цельный полк под названием дамбасский зажмур. только вот залупин падла пока из него дизертировал
 показать весь комментарий
 
 
''Усе забрали!'' У ''ДНР'' "прозріли" через свавілля терористів

У "ДНР" усвідомили наслідки нововведень терористів. Зокрема, після так званої націоналізації ринку власники торгових місць залишилися безправними.
За словами продавців, після приходу бойовиків, стало все тільки гірше. Відео з коментарями показало так зване "Міністерство інформації "ДНР".
"Ми будували на ринку за свої гроші кіоски. Все це забрали!.. Все націоналізували, нічого не віддають! Не хочеш торгувати - йди. Комусь іншому віддають... Раніше такого не було", - говорить один із власників, у якого відібрали місце торгівлі.За його словами, відібрали не лише місце торгівлі, а й усі холодильники та обігрівачі.https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/use-zabrali-u-dnr-prozrili-cherez-svavillya-teroristiv.htm
 показать весь комментарий
 
Ну не экономику ж создавать?!Батальон оно поскрепней буде
 показать весь комментарий
 
 
приліпалі недовго чекати на зустріч с захеркіним та кабздоном....
 показать весь комментарий
 
 
Голосуем Прилєпін і Захарченко збиралися створити ще один батальйон бойовиків - Цензор.НЕТ 6810 - Кто следующий" ?
1. Пушилин
2. Прилепин
3. Другой вариант
Результаты предыдущих розыгрышей
Прилєпін і Захарченко збиралися створити ще один батальйон бойовиків - Цензор.НЕТ 9377
 показать весь комментарий
 
 
Ходаковський або Бородай, інші це сміття .
 показать весь комментарий
 
 
Скоро в одном батальоне-бульоне послужит вместе с захарченко, моторолой, гиви и прочими отрыжками человечества.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрилепин и Захарченко собирались создать еще один батальон боевиков
 
 
 
 
 
 вверх