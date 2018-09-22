 Прилепин и Захарченко собирались создать еще один батальон боевиков

Захар Прилепин, одиозный российский писатель и бывший замполит батальона боевиков на оккупированной территории Донецкой области, рассказал о последних планах лидера террористов Александра Захарченко. По его словам, они собирались создать еще одно незаконное вооруженное формирование – так называемый "батальон" боевиков.
Об этом Прилепин написал у себя в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Перед самой смертью Захарченко я предложил ему создать еще один батальон. Он был за. Такой был разговор, и свидетели разговора есть," – написал Прилепин.
Напомним, Захар Прилепин с июля 2016 по июль 2018 года был заместителем командира группировки боевиков – так называемого 16-го батальона спецназа "ДНР". Время, проведенное на оккупированной части Донецкой области, писатель называл самым счастливым в своей жизни. В июле 2018 года он покинул территорию ОРДЛО и вернулся в Москву. Причиной такого решения писатель-террорист называл отсутствие у боевиков планов активных боевых действий.
В феврале 2017 года СБУ открыла уголовное производство против гражданина России Захара Прилепина. Досудебное расследование было начато по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.
31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).
В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.
МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".
Держави, які голосували ПРОТИ включення до порядку денного ГА #ООН пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України»:
1. Вірменія 2. Білорусь 3. Бурунді 4. Куба 5. Іран 6. Казахстан 7. М'янма 8. Нікарагуа 9. Філіппіни 10. Росія 11. Судан 12. Сирія 13. Венесуела
У "ДНР" усвідомили наслідки нововведень терористів. Зокрема, після так званої націоналізації ринку власники торгових місць залишилися безправними.
За словами продавців, після приходу бойовиків, стало все тільки гірше. Відео з коментарями показало так зване "Міністерство інформації "ДНР".
"Ми будували на ринку за свої гроші кіоски. Все це забрали!.. Все націоналізували, нічого не віддають! Не хочеш торгувати - йди. Комусь іншому віддають... Раніше такого не було", - говорить один із власників, у якого відібрали місце торгівлі.За його словами, відібрали не лише місце торгівлі, а й усі холодильники та обігрівачі.https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/use-zabrali-u-dnr-prozrili-cherez-svavillya-teroristiv.htm
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