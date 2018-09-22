 "Рівень п#@%^ца!". В винницком магазине торговали футболками с Путиным в военной форме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В винницком магазине обнаружили в продаже футболки с портретами Путина. Об этом у себя на странице в Facebook написал Сергей Мазур, координатор радикальной организации С14 в Виннице, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это Винница. Чтобы вы понимали уровень п#@%^ца. Даже не Харьков или Одесса. Тряпки свободно продавались в местном магазине", – написал Мазур.

Мазур уточнил, что магазин "Европа. Секонд-хенд", где продают футболки с Путиным, расположен на остановке Проспект Космонавтов. На одном из опубликованных фото можно увидеть, что на бирке страной-производителем указана Россия.

"С продавцами уже провели воспитательную беседу. С собственником – она впереди", – обещает Мазур.

Члены С14 сожгли футболки с Путиным. Заплатили ли они перед этим за товар – неизвестно.







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