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Все про:Винница (424) Путин (24240) С14 (22)

 "Рівень п#@%^ца!". В винницком магазине торговали футболками с Путиным в военной форме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Члены праворадикальной организации С14 публично сожгли футболки и обещают "провести беседу" с хозяином магазина

В винницком магазине обнаружили в продаже футболки с портретами Путина. Об этом у себя на странице в Facebook написал Сергей Мазур, координатор радикальной организации С14 в Виннице, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это Винница. Чтобы вы понимали уровень п#@%^ца. Даже не Харьков или Одесса. Тряпки свободно продавались в местном магазине", – написал Мазур.

Рівень п#@%^ца!. В винницком магазине торговали футболками с Путиным в военной форме 01

Мазур уточнил, что магазин "Европа. Секонд-хенд", где продают футболки с Путиным, расположен на остановке Проспект Космонавтов. На одном из опубликованных фото можно увидеть, что на бирке страной-производителем указана Россия.

Рівень п#@%^ца!. В винницком магазине торговали футболками с Путиным в военной форме 02

"С продавцами уже провели воспитательную беседу. С собственником – она впереди", – обещает Мазур.

Члены С14 сожгли футболки с Путиным. Заплатили ли они перед этим за товар – неизвестно.

Рівень п#@%^ца!. В винницком магазине торговали футболками с Путиным в военной форме 03
Рівень п#@%^ца!. В винницком магазине торговали футболками с Путиным в военной форме 04
Рівень п#@%^ца!. В винницком магазине торговали футболками с Путиным в военной форме 05

Читайте также на Цензор.НЕТ: Координатора С14 Мазура отправили под домашний арест на 2 месяца. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3087542
 
   
 Топ комментарии
 
Активістів вже притягнули до відповідальності?
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Активістів вже притягнули до відповідальності?
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А за что их привлекать? Они ведь сначала купили эти футболки, а потом сожгли их в уединенном месте...)))
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А де машка захарашка, соловєй, кісель. Валька стакан де???
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я бы парочку футболок взял...На швабру полы мыть. "Рівень п#@%^ця!". У вінницькому магазині торгували футболками з Путіним у військовій формі - Цензор.НЕТ 1648
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Це не на фронті воювати... Тут дійно неабиякий героїзм потрібно. І сірники. І бажано, що цю фігню в СМІ розкрутили. А ще щоб платили.
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Почему сгорели только футболки? Почему "страшные нацисты" не забросили ма-а-а-а-алю-ю-юсенькую бутылочку со смесью в этот клоповник?
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власник необхідно вивести в ліс і провести процедуру бутилювання
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Собственник мог и понятия не иметь об этом. Там магазин Секонд хенд. Пришел с Турции неликвид тюками на вес , и в нем футболки. Так , к примеру.
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Хорошо, а развешивая на тремпеля, они тоже не ведали, что творили?
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в смысле перед магазином? ну это С-14 трофеи повесили)
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Я тоже поставила лайк под комментами "молодцы ребята", а потом почитала все комменты, пересмотрела фото и надо признать, что вопросы о том, почему футолки висят не на тремпелях в магазине, а на какой-то веревке перед магазином и на двери магазина!? вполне уместны.
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Тт європейський секонд хенд 😁
Потаскане хйуло..
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Настоятельно прошу поддержать эту петицию на сайте ВР https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060. От вас требуется всего один раз «нажать на спусковой крюч@к» в контр информационной войне, которую ведёт Украина с российским агрессором!

Текст петиции.

Держава Україна перебуває в умовах "гібридної війни" та агресії Росії проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. В умовах окупації української території, нищення тисяч українських воїнів, нівечення мільйонів родин, породження нескінченної кількості сиріт і безбатченків. В таких обставинах народні депутати України не можуть закривати очі та потурати поширенню дезінформації, ворожої пропаганди через інформаційні активи Кремля в Україні, зокрема на телеканалах "112 Україна" та NewsOne, які активно транслюють інформаційнійну політику "руского міра" в Україні та перебувають під управління кума Путіна - Медведчука (https://goo.gl/HTBT56) та регіонала Мураєва, який виступає проти декомунізації та називав Олега Сенцова терористом.

В ефірах згаданих телеканалів все частіше знаходять притулок політичні діячі, які, майже не ховаючись, при повному потуранні ведучих, поширюють брехню про ЗСУ, використовують прийоми воєнної пропаганди проти України та українців. Пересмикування і маніпуляції фактами, напівправда, що згодом перетворюється у відверту брехню, заклики щодо примирення з Росією - державою, що вже п'ятий рік веде війну проти України, вбиваючи наших побратимів, ворогом, який розірвав навпіл нашу територію і понівечив мільйони життів.

На сході щодня гинуть найкращі сини українського народу, а ми дозволяємо Росії вільно брехати з телеефірів і ганьбити їхню світлу пам'ять. Народні депутати України повинні виступити єдиним фронтом і обрубати ворогу всі можливості вкладати в голови українців ворожу пропаганду, аби вберегти нашу землю, наш народ і самих себе.

Окрім цього, телеканал "112 Україна" має низку порушень ліцензійних умов та попереджень від Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення (https://goo.gl/M7Lpxt)

У зв'язку з цим, вимагаємо вжиття всіх необхідних заходів в межах повноважень та в рамках чинного законодавства, щоб у найкоротший термін припинити ліцензійну діяльність телеканалів "112 Україна" та NewsOne

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Инструкция как подписать.
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1. Заходим на сайт. https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060 Чтобы подписать петицию, вам нужно зарегистрироваться. (Да, это сайт Верховной Рады, а не игра в цветные шарики). Нажимаем кнопку «реєстрація».
2. Заполняем простую как угол дома форму. Фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон, город, улица и так далее. Нажимаем кнопку внизу страницы «створити обліковий запис».
3. Открываем ящик своей электронной почты. Находим там письмо с адреса services_autoreplay@v.rada.gov.ua, о подтверждении регистрации и тыцкаем в надпись «підтвердити створення облікового запису».
4. Снова возвращаемся на сайт где размещена петиция и нажимаем кнопку «увійти». Программа попросит заполнить аж ДВА поля. "Ваш ID" и «пароль».
5. ID - это ваш адрес электронной почты, (или фамилия и имя). Пароль - находится в том письме, которое пришло с сайта ВР. Его просто копируете, вставляете в нужное поле и нажимаете кнопку «увійти».
6. После того, как оказались на странице петиции, нажимаете кнопку «підписати». После этого, возвращаетесь в свой электронный ящик, находите НОВОЕ письмо с того же адреса, открываете его и нажимаете синию надпись «Підтвердити підпис петиції»
7. ВСЬО!!
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Пани Ксения,вы что только "проснулись"?А когда это торгаши были не уроды?Вы что не видите по состоянию всей Украины,что с ней сделали торгаши?А,вы не знаете что у нас и през и премьер торгаши?
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Нормальный человек любящий Украину будет такое продавать у себя? К гадалке не ходи - только фанаты ньюсвана, за мышебратьев, адиннарод, гражд. войну и прочую ересь могли такое гэ у себя выставить.
А небезразличным парням - респект!!
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Мало того. Тут що продаван, що власник - одного посолу. І як тільки буде нагода, без вагань будуть іти в оній ордокупі з опкончєнцАмі.
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Луценко возбудился уже ? Гвалт, малое предпринимательство ущимляют !!!!!ГПУ введи !!!!
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Ох уже ети С14 агенты кремля. Все делают для хорошей картинки для РашаТВ. Правильно я говорю соевые?
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Кстати - на картинке видны четыре футболки, развешанные вне магазина... Кто их туда поместил - явно, не хозяин магазина...
Так что пусть видео с самой покупкой в магазине выложат - иначе фейк...
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Как оказалось, активисты должны были ПЛАТИТЬ за футболки с изображением того, по чьей вине убито 11 тысяч украинцев и украдены украинские земли??? ПЛАТИТЬ за уничтожение рашистской пропаганды в страдающей от агресссии стране??? Цензор вообще берега попутал??? Этот чёрт (владелец лавки) должен быть ДУМАТЬ перед тем, как брать на реализацию ТАКИЕ товары! И материальные "потери" за эти футболки- это МИНИМУМ, чем он должен заплатить! Просто ТРЕШ какой-то в этой стране! Млять!
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Только не футболки нужно было сжигать а хозяина магазина.
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Магазин и/или хозяина сжигать стремно и сцыкотно... А так купили пару футболок (на сколько грошей не было жалко), спалили их в уединенном месте и выложили в фейсбуке... И никто не пострадал, и всем пофигу - типичная перемога...
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Мазуру надо быть осторожней,а то по запросу следкома россии Генпрокуратура екстрадирует.
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Ех, потоптались. Треба було насрати на них, або хоча б собачими какашками по портрету...
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Надо проверить и лоток с труселями на Винницком рынке, принадлежащий трудолюбивому семейству Гойсманов. Может и там образ Хуйла вышит?
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Такую футболку можно носить в Украине только если там под портретом будет подпись большими буквами "птн пнх" или "хуйло".)
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Что-то тут не то. Не верю, что сейчас кто-то в здравом рассудке будет предлагать такие футболки. Может, пацанов конкуренты наняли? "Рівень п#@%^ця!". У вінницькому магазині торгували футболками з Путіним у військовій формі - Цензор.НЕТ 3655Ходят слухи, что С14 берут бабло за подобные акции. Если нужно уничтожить конкурента, и флаг нужный подбросят, и портрет Путяры. Где-то был скриншот беседы с ними в личке насчет такого заказа. Но это может быть и неправдой. Утверждать не буду. Хотя у моего знакомого, к его огромному удивлению, активисты нашли в кабинете рашкованьский флаг, которого у него, понятное дело, не было. Зачем ему в рабочем кабинете триколор? Целовать его что ли? И вот на камеру "нашли" и отнесли запись на ТВ. А причина была вовсе не в политике, а в доносе. Одна баба-западэнка хотела продвинуться по службе и наняла этих людей. Хорошо, что коллектив все просек. "Рівень п#@%^ця!". У вінницькому магазині торгували футболками з Путіним у військовій формі - Цензор.НЕТ 8786
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Под вот этими словами- подписываюсь. Под каждым: "Что-то тут не то. Не верю, что сейчас кто-то в здравом рассудке будет предлагать такие футболки."(с)
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Кстати, да - все четыре футболки на фото повешены с внешней стороны магазина... Кто их туда повесил - хз...
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Продавцу остается только посочувствовать. Владельцу точки ничего не остается, как свалить все на продавца. "Рівень п#@%^ця!". У вінницькому магазині торгували футболками з Путіним у військовій формі - Цензор.НЕТ 9007
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Бабка западенка це як? А знайомий тоді москаль східняк?
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Просто схидняк, не москаль. И не бабка, а баба. они молодая.
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власника бомжатні треба було спочатку вдягнути у це лайно а потім вже палити
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Они сначала выкупили эти футболки, а потом сожгли их? Может быть, дешевле и доходчивее было сжечь весь магазин?
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А им бы кто-то их отдал забесплатно? С чего бы хозяин магазина таким альтруистом заделался?
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это ты хочешь сказать, что когда в мусорные баки засовывали ватных чиновников, то они сами туда просились ?
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Иначе новость на цензоре звучала бы так "Правоохранителями задержана группа грабителей, членов С14 - Нацполиция"...
Насчет мусорных баков - мало кидали...
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Не те щоб віддав, викинув би сам в смітник.
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https://m.gordonua.com/ukr/news/politics/-bjelkovskij-putin-prijnjav-rishennja-pidtrimati-poroshenka-na-viborah-354628.html Бєлковський: Путін вирішив підтримати Порошенка на виборах
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нормально...для утренней перемоги на кацапьем сгодится...знай, кацапская футболка, что здесь ты испытаешь боль... "Рівень п#@%^ця!". У вінницькому магазині торгували футболками з Путіним у військовій формі - Цензор.НЕТ 9956
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Краще б вистежували покупцiв та торбили их.А магаз на закусь,коли футболки закончились бы "Рівень п#@%^ця!". У вінницькому магазині торгували футболками з Путіним у військовій формі - Цензор.НЕТ 2389
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Типа они в Виннице разлетались. Покупателя и пол года ждать можно было. Тем более секонд хенд.
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Та фиг его знает.Спрос рождает предложение "Рівень п#@%^ця!". У вінницькому магазині торгували футболками з Путіним у військовій формі - Цензор.НЕТ 8083
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Саша, это секонд хенд. Какой там спрос? Надо было бы конечно еще вид поставки отследить. Но 80% что это тюкованый неликвид.
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Секенд хенда с параши не буваэ.Та и хто в параше,скинет в секонд саме дороге? "Рівень п#@%^ця!". У вінницькому магазині торгували футболками з Путіним у військовій формі - Цензор.НЕТ 4832
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А матрьошки з самоварами на Хрещатику слабо поспалювать? В кожній сувенірній лавці це лайно,та й ще виставлено першим,щоб видно було. Там мабудь хазяїн покруче буде.
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#ляди пидоРаские.... даже сейчас, после 11000+, смертей, сирот, горя и крови - ненавижу!... сцук, только наказывать!....
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ПОКАЗУШНА, НІКЧЕМНА АКЦІЯ ДЛЯ ЛОХІВ.
Мало бути так:
заява до правоохоронців, вилучення речових доказів, кримінальна справа про пропаганду тероризму, тюрма з повною конфіскацією майна.
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Ну, можливо, десь в паралельному всесвіті і є така Україна, де прокуратура миттєво заведе справу, надасть незаперечні докази, а неупереджений суд дасть сепаратистам по 15 років з конфіскацією.
"Але ж це фантастика синку" (с)
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В прокуратурі і суді повинно бути більше людей, які пройшли АТО. І тодлі ніякої фантастики не буде.
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ой, та в прокуратуре и судах уже все не ленивые имеют УБД и все херои.
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Мико,ну ты несешь...Что есть закон ВР о запрете портрета пуйла и кацапского мира?Еле еле приняли закон о коммуняках и ленточках,а ты в прокуратуру...Торгаши идиоты и придурки,если не поняли,что натворили.Должен быть предел "запаха"у денег.Правда запах от продаж конфет в Липецке,тоже не шоколадный.
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Шото они слишком пгторопились.
Вроде ж еще не март 2019....
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Фубля! С-14 вважається радикальною організацією?! Та це не радикали, а сурікати сцикливі!!! Якби були радикалами, то навіть при згадці про наслідки публічного прояву хуйлофілії русофіли прагнули б порятунку на "історічєской родінє"...
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Скажем так - еще вопрос, продавались ли эти футболки в том магазине... Здесь остается им верить на слово...
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Я ні на грам не вірю, що хтось ризикнув би продавати зараз такі футболки. Це 100% тупа провокація.
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клацая каналы я вчера увидел на телеэкране Лукаш которая гнала по полной, это тоже провокация?
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Надіюсь хата та авто власника магазину теж пізнали долю футболок!?
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да это, чистой воды, подстава магазина и ее хозяина, походу просто тупо хотят отжать точку...С внешней стороны, четыре футболки кинули, быстро сфоткали и уже вой подняли. При чем, эти С14,по моему, немного недоразвитые. Ни один торгаш, на будет так забрасывать, товар, на двери магазина плюс почему только 4 футболки с Путлером? Другого товара нет?
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вы правы, а ещё они подставляют Медведчука и Рабиновича.
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а гНОЙСМАТРУСЕЛЕЙ С хУ1ЛОМ ТАМ НЕБЫЛО?
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Хло Капутин это собирательный образ, одного грохнуть- ничего не изменить.
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СБУ такими мелочами некогда заниматся, они орехи на зиму запасают. Да и порохоботам это не царское дело. Всех больше интересует каким образом они попали к С14. А теперь представим, что они тупо зашли бы в магазин, изъяли все пропагандирующие агрессора материалы и сожгли. Как бы поступила в этом случае рехвармированая на всю задницу полиция, прокуратура и суд?
А вы мне тут про телевизионные каналы фуфло гоните.
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Це ж наші торгові партнери..як так можна.. палити
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Зачем сожгли то? Надо было надеть на продавцов и хозяина и заставить гулять целый день по городу, а потом съездить туром по городам Украины и в зону АТО, ведь по их мнению ничего такого в этом нет и была бы им бесплатная реклама.
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....все идет по плану ((((( виница , вы там что АХ....И совсем ???!!! хотите на Черное море будете ездить ч\з КПВП в г. Ольгополь ???!! или ВЕЧНО купаться в Юж. Буге ???!!
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Нужно было не тяпки с хуйлом палить, а весь магазин.
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Тряпки надо было палить под украиский гимн.
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Приковали бы этого подхуйловца к столбу на 3 дня с табличкой "я люблю Путина". лучшее наказание
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Рівень п#@%^ца!". В винницком магазине торговали футболками с Путиным в военной форме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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