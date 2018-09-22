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 Политика Украины, Общество
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Все про:Венгрия (675) Закарпатье (1416) черный список (76)

 Жителей Закарпатья с венгерским гражданством начали заносить в базу "Миротворца". ФОТО

В базе сайта "Миротворец" начали появляться украинцы, которые получили венгерское гражданство на Закарпатье.

Об этом сообщается на странице "Миротворца" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Первая пятерка нарушителей Конституции и Закона Украины о гражданстве зафиксирована в "Чистилище". Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены", - говорится в сообщении.

Жителей Закарпатья с венгерским гражданством начали заносить в базу Миротворца 01

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

Жителей Закарпатья с венгерским гражданством начали заносить в базу Миротворца 02

Источник: https://censor.net.ua/n3087538
 
   
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О как! А когда начнут заносить таких как труханов,порошенко, та остальную баян-братву.
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а сам то проверялся на миротворце? Мешканців Закарпаття з угорським громадянством почали заносити до бази "Миротворця" - Цензор.НЕТ 9220а то вдруг какой сосед тебя уже занес?
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А пана Кокорина, позывной Инкогнито, занесли? Жителей Закарпатья с венгерским гражданством начали заносить в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 9006
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обещанного второй президентский срок ждут Мешканців Закарпаття з угорським громадянством почали заносити до бази "Миротворця" - Цензор.НЕТ 9036

Мешканців Закарпаття з угорським громадянством почали заносити до бази "Миротворця" - Цензор.НЕТ 3281
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Норма... а Балога ? Уже там ? Шуфрич ?? Они же тоже с паспортами .. вангую.. Мертвечук там хатынку тоже имеет.. в лесу.. и Ющ.. по моему тоже вездесущий или он в Буковине - Мигово ?
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Можно практически весь состав рады вносить - не ошибешься...)))
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Правильно роблять, це угорська вата.
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Поддерживаю, но тогда сюда нужно заносить и тех, у кого второй паспорт израильский, или американский, или еще какой-нибудь... Даже могу наводку дать, где в Киеве таких граждан на метр квадратный очень много...
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вот только разница в получении, эти не сеяли паспортами в селах и просили молчать. Надо наводить порядок в получении паспортов и наказывать за нарушения. Это должно касаться всех. И бедных и богатых, депутатов и др.
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Это как бороться с диареей путем зашивания заднего прохода.
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Какой-нибудь "третьей силе" надо хакнуть базу данных консульства в Берегово по выданным паспортам...
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они и сами засветятся...вернее уже засветились. Мешканців Закарпаття з угорським громадянством почали заносити до бази "Миротворця" - Цензор.НЕТ 1942
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖителей Закарпатья с венгерским гражданством начали заносить в базу "Миротворца". ФОТО
 
 
 
 
 
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