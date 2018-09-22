 "Отстоял свое право быть свободным украинским городом", - Порошенко поздравил Краматорск с 150-летним юбилеем

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Читайте также: В повестку дня Генассамблеи ООН включен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - Порошенко

"Сердечно поздравляю вас с 150-летним юбилеем. Краматорск - особенный город Украины. Динамично развиваясь, городок стремительно превратился в мощный индустриальный центр нашего государства с большим промышленным потенциалом. Щедрая краматорская земля подарила Украине и миру много ярких личностей, среди которых актер, режиссер Леонид Быков, поэт-фронтовик Николай Рыбалко, композитор Петр Гайдамака и другие выдающиеся люди", - говорится в поздравлении.

Порошенко также подчеркнул, что за время российской агрессии Краматорск "отстоял свое право быть свободным украинским городом", но дорогой ценой. "Среди тех, кто отдал самое дорогое - свою жизнь - за свободу и независимость, 16-летний школьник, вратарь местной футбольной команды "Авангард" Степан Чубенко и многие другие", - добавил он.

Президент отметил и успехи города в экономической и социальной сферах, достижения и победы в науке и спорте. "Вместе с вами я горжусь Русланом Пономаревым, Алексеем Бычковым, Антоном Артюховым, Даниилом Ковалевым, Еленой Мартынковой, которые гордо несут сине-желтый флаг победы на международных спортивных соревнованиях", - указал глава государства.