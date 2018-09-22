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 Политика Украины
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Все про:Краматорск (1827) Порошенко (15446)

 "Отстоял свое право быть свободным украинским городом", - Порошенко поздравил Краматорск с 150-летним юбилеем

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Краматорска с Днем города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

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"Сердечно поздравляю вас с 150-летним юбилеем. Краматорск - особенный город Украины. Динамично развиваясь, городок стремительно превратился в мощный индустриальный центр нашего государства с большим промышленным потенциалом. Щедрая краматорская земля подарила Украине и миру много ярких личностей, среди которых актер, режиссер Леонид Быков, поэт-фронтовик Николай Рыбалко, композитор Петр Гайдамака и другие выдающиеся люди", - говорится в поздравлении.

Порошенко также подчеркнул, что за время российской агрессии Краматорск "отстоял свое право быть свободным украинским городом", но дорогой ценой. "Среди тех, кто отдал самое дорогое - свою жизнь - за свободу и независимость, 16-летний школьник, вратарь местной футбольной команды "Авангард" Степан Чубенко и многие другие", - добавил он.

Президент отметил и успехи города в экономической и социальной сферах, достижения и победы в науке и спорте. "Вместе с вами я горжусь Русланом Пономаревым, Алексеем Бычковым, Антоном Артюховым, Даниилом Ковалевым, Еленой Мартынковой, которые гордо несут сине-желтый флаг победы на международных спортивных соревнованиях", - указал глава государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3087533
 
   
 Топ комментарии
 
Є хоч щось позитивне, на чому педро не намагається попіаритись?
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Ботоксный голуб мыру на выборах пролетает😂
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Є хоч щось позитивне, на чому педро не намагається попіаритись?
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Живи не пышно, а чтоб о тебе слышно! "Отстоял свое право быть свободным украинским городом", - Порошенко поздравил Краматорск с 150-летним юбилеем - Цензор.НЕТ 7483
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та куда уж пышнее пэтра... "Отстоял свое право быть свободным украинским городом", - Порошенко поздравил Краматорск с 150-летним юбилеем - Цензор.НЕТ 1195
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Только так - исполняй свою миссию! "Виборов своє право бути вільним українським містом", - Порошенко привітав Краматорськ зі 150-річним ювілеєм - Цензор.НЕТ 9972
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Ботоксный голуб мыру на выборах пролетает😂
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Онищенко від Корчинського недалеко пішов. Вони подібні.
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А киян чего не поздравил? Жить на слиянии двух огромных водных артерий и платить за воду по двадцатке за куб? Это ж праздник какой-то!
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БТРы ДЛЯ ЗАГРАНИЦЫИ еще одно свидетельство о так-называемым мародерстве от бойцов батальона «Торнадо»:«В августе 2014 года, после первого боя за Иловайск, стало очевидно, что для штурма города просто необходима военная техника. Мы тогда стояли в селе Виноградном по Мариуполем. На одном из блокпостов бойцы ВСУ нам сообщили, что в порту Мариуполя стоит целая куча новеньких БТРов, которые готовят для отправки за границу. Поскольку на днях нам предстоял штурм Иловайска, мы, не долго думая, в составе 15-ти бойцов, поехали в порт Мариуполя, где увидели около сотни новых БТРов, готовых к отправке в Таиланд. После совещания с бойцами, было принято решение, что, для штурма Иловайска, мы возьмём 10 БТРов (в то время Иловайск был захвачен сепаратистами), поскольку кидать пехоту без техники на штурм города в то время, как около сотни новеньких бронемашин простаивает в порту, просто преступно. Вообще, во время войны, продавать военную технику за границу, когда в войсках и добробатах военной техники было практически ноль, как ни крути, является предательством. Увидев нас, охрана порта сразу сбежала, а наш комбат приказал вызвать с нашей базы водителей с соляркой для транспортировки БТРов. И тут комбату Руслану Онищенко начали звонить сразу несколько людей: прокурор Донецкой области Николай Франтовский, генерал Пожидаев, Чалован, Антон Геращенко и Зорян Шкиряк. Они все требовали, чтобы мы ничего не трогали. Заявили, что Украине нужно выполнять военные контракты и свои обязательства. На вопросы комбата Руслана Онищенко, а надо ли Украине выполнять обязательства по защите своих граждан и отбить Иловайск и остальную захваченную территорию, внятного ответа не последовало. Однако депутаты с генералами и прокурорами, пообещали, что, для штурма Иловайска, выдадут нам на следующий же день, два - три хороших танка и БТРа. Лишь бы наш батальон не трогал новые БТРы для Таиланда. Мы поверили их обещаниям и уехали на базу. На следующий день, ВСУ привезли нам два БМП и пару десятков патронов к ним. С тем, что нам дали, пришлось идти в бой. Одна БМП сломалась сразу же, после начала боя и встала, а во второй, через 10 минут боя, закончились те 15 патронов, которые нам выдали. Мы хотели отправить БМП на базу, да порвалась гусеница. В этом бою погибли 11 добровольцев из нашего батальона. Новенькие БТРы поехали в Таиланд, в котором, кстати, войны нет, а мы похоронили наших добровольцев. Нам надо было понять с самого начала, что для людей в высоких кабинетах, это не война, это их бизнес и их прибыль на нашей крови. Деньги на Печерских Холмах в Киеве, всегда будут цениться больше, чем жизни украинских патриотов. Правда, тогда, в самом начале войны, мы еще отказывались верить в эту горькую правду.
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«Последней каплей к расформированию «Шахтерска» послужило событие, происшедшее осенью 2014 года в период выборов в ВР. Подразделение уже находилось в Днепропетровской области. Руслану Онищенко поступил приказ от генерала Хомчака и Юрия Березы: бойцы «Шахтерска», сняв шевроны и опознавательные знаки с машин, должны были выдвинуться в город Новомосковск Днепропетровской обл., в ресторанный комплекс «Пальма». Задача заключалась в том, что бойцы «Шахтерска» должны были соединиться со взводом бойцов «Днепр-1» и еще с одной сборной группой, которая ждала в комплексе «Пальма». После чего общая сводная группа должна была разделиться и уничтожить 11 избирательных участков, закидать их дымовыми шашками, разгромить помещения и, таким образом, не дать провести на этих участках выборы. Однако, по приезду в ресторанный комплекс «Пальма», Руслан Онищенко и бойцы «Шахтерска» изменили ход событий. Как оказалось, третья группа, численностью около 30 человек, состояла из местных бандитов, среди которых также было несколько милиционеров в гражданской одежде. Онищенко приказал всех обыскать, на что бандиты агрессивно отреагировали и началась перестрелка, в результате которой были ранены два бойца «Шахтерска». Преступная группировка, у членов которой было выявлено большое количество разнообразного незарегистрированного оружия, была обезврежена и арестована, про что Онищенко доложил по телефону генералу Хомчаку. На что Хомчак начал угрожать и оскорблять комбата Онищенко. Бандитов позже, по распаряжению Хомчака, отпустили, даже не оформив задержание. А уже через несколько дней, базу «Шахтерска» в Дубовом Гаю, пыталась штурмовать Альфа СБУ. Но у них нечего не вышло. Бойцы «Шахтерска» фактически окружили «альфовцев», переиграв их тактически и заминировав им отходы. Обошлось без крови. Тем временем, в СМИ была развернута большая кампания по дискредитации батальона «Шахтерск», который обвиняли бог знает в чем, начиная от мародерства и заканчивая гомосексуализмом. Тем не менее, благодаря нам, выборы не были сорваны, а вот чьи-то планы и виды на депутатский мандат в ВР Украины, добравольцы «Шахтерска» явно подпортили».
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После двух боев весь боекомплект, которые нам выдали в МВД, был израсходован. Дополнительно БК нам не выдавали, требовали сдать гильзы. Боеприпасы мы просили у ВСУ. Хорошо пополнили боекомплект во время котла в Дебальцево, там мы забрали БТР-80 российского производства.
Так и воевали…»
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Отстоял свое право быть свободным украинским городом", - Порошенко поздравил Краматорск с 150-летним юбилеем
 
 
 
 
 
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