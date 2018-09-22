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 Политика Украины, Общество
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 Школам на Прикарпатье рекомендуют начинать неделю с гимна и молитвы

Ивано-Франковский облсовет рекомендовал руководителям учебных заведений еженедельно перед началом занятий начинать день с исполнения гимна Украины, минуты молчания по погибшим за независимость страны и совместной молитвы.

Такое решение было принято на 23-й сессии облсовета в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Блиц-Инфо".

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Отмечается, что депутаты рассмотрели вопрос "О национально-патриотическом воспитании детей и молодежи".

Как отметил депутат-свободовец Василий Сенатович, облсовет рекомендует руководителям учебных заведений еженедельно перед началом занятий начинать день с исполнения гимна и минуты молчания в чествование памяти погибших за независимость и целостность Украины. По словам депутата, подобное решение уже принимали в других областях.

Коллега Сенатович по фракции Оксана Тебешевська такое предложение поддержала, впрочем предложила изменить название проекта решения на "О выполнении государственного гимна Украины перед началом занятий в учебных заведениях области".

Другой депутат Василий Попович предложил дополнить проект решения пунктом об обязательном уроке "Христианской этики в школах."

Председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч отметил, что замечание скорее касается образования, поэтому лучше вынести такое предложение отдельным проектом решения на сессию.

Попович с таким предложением согласился, однако предложил добавить к этому решению пункт о совместном выполнении молитвы перед началом занятий.

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"В итоге депутаты поддержали и предложение Тебешевськой, и Поповича о совместной молитве", - сообщает издание.

Источник: https://censor.net.ua/n3087532
 
   
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Я - вчитель із Івано-Франківської обл. Ці рекомендації виконувати не буду, бо вважаю їх шкідливими і неправильними. Шкідливими тому, що Гімн - це святе і його треба слухати в унікальних випадках, а не перетворити на щотижневу пісеньку. Молитва - справа особиста. Бо в класах навчаються різні діти. І діти сектантів, і діти інших конфесій. І діти атеїстів.
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Гимн - это понятно, но молитва?? У нас светское государство.
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А как быть кришнаитам, буддистам и атеистам? Им тоже вместе со всеми бубнить?
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Молитва не к чему. У нас светское государство. Есть атеисты которые вообще не верят в бога. На что полное право имеют. Будисты,мусульмане и прочие им как быть? вместе во всеми молитву выть?
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Ну все, помолимся и заживем. На Прикарпатье нашли рецепт счастья.
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Для этого есть монастыри.Все хто,хоче,щоб их дети молились,отдают своих детей в богословские семинарии Школам на Прикарпатті рекомендують розпочинати тиждень із гімну та молитви - Цензор.НЕТ 3164
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молюсь каждое утро Господу своему - Гейбу Логану Ньюэллу

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В чем проблема ?Если гимн Украины вызывает у вас шок, то вы гости на этой территории. Кацапы всегда недовольны, это же не на портрет царя молиться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШколам на Прикарпатье рекомендуют начинать неделю с гимна и молитвы
 
 
 
 
 
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