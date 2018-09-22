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Все про:дожди (180) погода (2477)

 Похолодание, грозы и заморозки идут в Украину

Днем в субботу в западных областях, а в воскресенье и понедельник по всей Украине ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, грозы и значительно снизится температура.

Об этом "Укринформу" сообщили в Украинском гидрометцентре, передает Цензор.НЕТ.

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Так, 22 сентября в большинстве областей сохранится сухая и теплая погода с температурой 24-29°. Ветер южный, на Правобережье с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Днем в западных областях резкое изменение погодных условий: дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах сильные дожди; снижение температуры до 14-19°.

На 23-24 сентября синоптики прогнозируют резкое изменение погодных условий и на остальной территории Украины: пройдут дожди, местами с грозами, в северной части ночью 23 сентября местами сильные дожди; только 23 сентября ночью в восточных, большинстве южных областей, днем на западе страны, в течение 24 сентября в восточной части без осадков. Температура снизится: ночью 23 сентября 8-13°, на крайнем юге 11-16°, в западных областях, 24 сентября на большей части территории страны ночью 6-11°; днем 12-17°, в южных, 23 сентября и в восточных областях 18-23°. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 24 сентября порывы 15-20 м/с. На высокогорье Карпат дождь, местами с мокрым снегом, температура в течение суток 1-6° тепла.

25 сентября синоптики прогнозирую временами дожди (днем на юге местами небольшие). Температура ночью 4-10° тепла, днем 8-14° тепла; на юге и востоке страны ночью 7-13°, днем 12-18°.

26 сентября местами небольшие дожди. Температура ночью 2-8°, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 8-14° тепла.

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В Карпатах местами небольшие осадки, ночью и днем заморозки 0-2°.

По данным синоптиков, 27-28 сентября в северных и западных областях, 1 октября в южных, восточных, Днепропетровской областях небольшие дожди. Температура ночью 2-8°, днем 11-17°; в южных областях и Приазовье ночью 5-11°, днем 16-21°.

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В Киеве 22 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура 26-28°. По области также переменная облачность и без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

23-24 сентября в столице пройдут дожди, ночью 23 сентября местами сильные дожди, грозы. Температура снизится: ночью 23 сентября 8-13°, 24 сентября 6-11°, днем 12-17°. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 24 сентября порывы 15-20 м/с.

25 сентября в Киеве временами дождь. Температура ночью 4-9°, днем 8-13°. 26 сентября местами небольшие дожди. Температура ночью 2-7°, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 8-13° тепла.

Источник: https://censor.net.ua/n3087531
 
 
 Топ комментарии
 
а скажи мне , почему не сидит ахметка? ты про каких то зрадоебов поешь , когда твои паханы выдают на роSSию добровольцев. кстати , сколько рыгов и анти Украинской сволочи сидит?
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- Вы любите кошек?
- Нет.
- Почему?
- Не умею их готовить. )))
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Любое похолодание радует сердце Порошенко. Оно ему доллары украинцев приносит, через отъезжающие тарифы ЖКХ.
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а скажи мне , почему не сидит ахметка? ты про каких то зрадоебов поешь , когда твои паханы выдают на роSSию добровольцев. кстати , сколько рыгов и анти Украинской сволочи сидит?
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По сути и тимошенко должна сидеть вместе с коломойским - Все должно проводится демократичным путем, поэтому главным ворюгам Украины, повезло.
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А сядет после выборов один Порошенко: либо на нары, либо в Ростове на даче, рядом с Януковичем. Обидно, да? А ты не воруй.
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Порошенко 100% выиграет выборы, не вкладывая ни копейки в предвыборную кампанию, потому что ботам не дадут голосовать, а без ботов тимошенко политический НОЛЬ.
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та отож)))))))))))))))
а ти, з цифрами))))))))))) не бот чоколятного)))))))))))))))
розкажи, як рахувати будуть вибори - там в тебе питань нема!
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Даже если Хуйло публично отсосет на майдане у Охендовского, президентом Порошенко не быть, добрый человек. Парубий и тот, похвалил Гитлера, а не Порошенко. Это говорит о многом.
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Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду найти 729 миллионов гривен в государственном бюджете, чтобы погасить долги компании «Киевэнерго» Рината Ахметова за газ. Источник: https://onlineua.club/alesya/poroshenko-poprosil-radu-najti-729-millionov-dlya-pogasheniya-dolgov-ahmetova.htm
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Первоисточником новости, является институт информационных технологий РФ
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То есть Порошенко ни о чем таком не просил? А где деньги, добрый человек?
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У Порошенко все доходы и растраты задекларированны и ни сыщики из Наши Гроши, ни НАБУ ни собаки из рашки, не смогли доказать о мифических левых доходах Порошенко. А вот о 30 незадекларированных миллионах, потраченных бомжихой на предвыборную кампанию, во всем мире говорят.
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Ну да, Вокруг Порошенко все воруют, а он просто так там сидит, для счета. Уже верю тебе добрый человек.
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Просто 90% украинцев, знает как отличать российскую пропаганду, от правдивой новости.
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Як це стосується теми про погоду?
Чи тролю байдуже ?
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Это стосуется наших кошельков добрая женщина. С наступлением морозов, наши доллары потекут Хуйлу, через отъезжающие тарифы Порошенко.
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Всё- фигня, кроме дождей... Это шо ш, электросамокатик на прикол, до весны??? Наверное, придется ещё больше заскучать...
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- Вы любите кошек?
- Нет.
- Почему?
- Не умею их готовить. )))
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так морозів/дощів ще нема - чого такий песимізм? Похолодание, грозы и заморозки идут в Украину - Цензор.НЕТ 1550
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Та, морозы- то мелочь, главное- вода/лужи! А вот их как раз и обещают. Надо, наверное, дембельский супер-пробег организовать... Главное- не падать.
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точно - в Києві сухо), дощ тільки обіцяють!
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То шо Юлька наробила вже не переробишь, маю надію що ще більше не зробить. Бо ше й онукам аукнеться.
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Автодор вже на низком старте куме.
-Чого це?
-Ну так, их погодка для роботи йде Похолодання, грози і заморозки йдуть в Україну - Цензор.НЕТ 4308
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Вам что не о чем поговорить.некоторое противно читать умников.
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ужос. осінь прийшла. ніхто й не очікував що прийде.
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Зима дуже холодна буде, бо у мене кожуха нема
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