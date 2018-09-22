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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:НАБУ (2476) Онищенко Александр (531) Сытник (598)

 Пропавший в деле Онищенко iPhone не принадлежал ему. Обстоятельства исчезновения устанавливаем, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник опровергает, что в деле народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", детективы НАБУ потеряли мобильный телефон подозреваемого.

Об этом Сытник заявил в интервью телеканалу UA: Перший, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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В частности, директор НАБУ опровергает, что речь идет о мобильном телефоне самого Онищенко.

"Это не правда. В рамках этого дела было изъято много техники. Впоследствии выяснилось, что когда было решение суда о возвращении свидетелю телефона, то выяснилось, что его нет", - сказал он.

Также он добавил, что сейчас управлением внутреннего контроля НАБУ зарегистрировано уголовное производство и выясняется, куда исчез этот телефон, "если будет установлена вина сотрудников НАБУ, то будут приняты меры реагирования, в том числе криминального характера".

Ранее сообщалось, что НАБУ потеряло iPhone, изъятый при одном из обысков по "газовому делу" Онищенко.

Напомним, ранее беглый народный депутат Александр Онищенко опубликовал запись, на которой якобы зафиксированы его тайные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

В Администрации Президента данную запись назвали фейком. Ранее Петр Порошенко заявлял, что "пленки Онищенко" не слушал, порекомендовав беглому нардепу обратиться с ними в НАБУ.

16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.

13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.

18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.

Источник: https://censor.net.ua/n3087530
 
 
 Топ комментарии
 
Поки українці збирали на армію - Аваков купляв сину квартиру за МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ… через три місяці як батько став головою МВС.
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Опять был вброс от политтехнологов Лолиты.
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Опять был вброс от политтехнологов Лолиты.
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Поки українці збирали на армію - Аваков купляв сину квартиру за МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ… через три місяці як батько став головою МВС.
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Вже айфони один в одного крадуть - це для них дрібниця але нічого іншого крім красти вони просто не вміють. Головне не результат а процес!
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Плевать: Ай-Фон или кнопочный телефон, за 10 долларов. Дело- то в ином, в тотальном бардаке в этом ведомстве. Помню вчерашние заявы... о таксистах, бухих СБУшниках... На уши не натянешь! Но, пытаются натянуть.
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Блин, та купите им там всем по айфону, чтобы они успокоились..
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Не поможет, хватательный рефлекс никуда не денется.
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Не ну нормально, взяли у свидетеля айфон, приделали к нему ноги. Теперь ищут крайнего. Искать будут долго.....
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шо таке айхфон), коли в чамайдані) лімони носили/предавали!
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Може Ситніку час сказати головну причину "дивних зникнень" вещдоків у справі Оніщенко? А саме його книгу "Петро П'ятий"? Де пан Володимир подетально описує стиль керування найбагатшого президента Світу, і одночасно найкорумпованішого? В найбіднішій країні Європи?
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А что там с вещдоками бриллиантовых прокурворов? Там не только айфон а и золотые слитки и бриллианты и мешки с янтарем и даже пол кило героина. Фсе прапало? Кто же там все подворовывает, а Йугик?
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Вознаграждение нашедшему объявите Загублений у справі Онищенка iPhone не належав йому. Обставини зникнення встановлюємо, - Ситник - Цензор.НЕТ 1289
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И обязательно проверьте на гадины слюни. Они должны быть везде - и на залупе Трампа и на
жопэ Меркель и на макушке захарченко и вот тогда то и станет как ясень пень понятен жыдо-
массонский отсос воды из Крыма жаль нассать пока не успели......... ША ПИ ТО...........
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Ну так просто вещдоки как бы не могут потеряться. Ведь они хранятся в специально оборудованном, защищенном помещении, по крайне мере должны так хранится. 100% что ему кто то помог "потеряться"...
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Ага, вспомните дом пшонки-прям специально оборудованное помещение в котором хранились особо ценные вещдоки. Сейчас это помещение в доме луценка.
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Ну вещьдоки потыривать - это наше фсе, даж зауважал
НАБУ и САП от уровня базарных бабок поднялось до уровня провинциальной ментовки.
Растут товарищи прямо на глазах, на радость всем Украинцам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПропавший в деле Онищенко iPhone не принадлежал ему. Обстоятельства исчезновения устанавливаем, - Сытник
 
 
 
 
 
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