 Стоимость холодной воды в Киеве вырастет до 19,596 грн/м3

Об этом сообщает "Киевводоканал", передает Цензор.НЕТ.
В соответствии с проектом постановления Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), размер тарифа на централизованную поставку холодной воды и водоотвод должен составлять 19,596 гривны за кубометр. Сейчас тариф составляет 16,716 гривны.
Отмечается, что пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, реагентов, налогов, а также необходимостью повысить заработные платы на предприятии.
"Повышение тарифа составляет более 17%. Поэтому киевляне, я считаю, почувствуют на себе это изменение, оно скажется на бюджете рядового киевлянина. Но это изменения, которые необходимы для функционирования и развития компании. В том числе для покрытия тех расходов, которые сейчас имеет предприятие", - заявил начальник Управления НКРЭКУ в г. Киеве и Киевской области Антон Усенко, выступая на общественных слушаниях в "Киевводоканале".
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П#д@р@с#, сэр (с)
з пердучіо), щоб воно не лізло в президенти!
це до того, як наступні вибори будуть пораховані !!!
отримати голосипролізти наверх. А для народу потім зроблять викид, що ви самі винуваті, або гречка чи пенсіонери.
А если наоборот..как в Финляндии...то проблемы нет....
Во всяком случае теперь понятно почему ты такой тупой...
Люнгман подчеркнул, что наличие на рынке разных цен на газ становятся причиной коррупции. "Контроль над ценами и дифференциация энергетических тарифов имеют негативные последствия, поскольку ведут к неэффективному распределению ресурсов. Также пропадают стимулы для энергоэффективности. Кроме того, разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции
Кроме того, разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции. Например, можно купить газ по более низкой цене для домохозяйств, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, при этом прикарманив разницу", - заявил Люнгман.
Как можно платить больше за то, чего нет..))
Что до выбора...то согласно карте....за янукодло проголосовали не только на Донбассе....
А,що насправді?
Справа Манафорта підкидає все нові й нові сенсаційні
Відомо, що Янукович, який посадив Тимошенко за грати за надуманими звинуваченнями з політичних мотивів, відверто діяв в інтересах Росії та задля збереження власної влади. Манафорт, як доводять матеріали кримінальної справи проти нього, теж відстоював інтереси Кремля. Все це вказує на те, що насправді йшлося про спільні дії тодішньої влади і російського керівництва, які вважали Тимошенко небезпечною для режиму Януковича та для інтересів РФ.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/blumberg-prorosijskij-polittehnolog-manafort-organizovuvav-diskreditatsiyu-timoshenko-za-miljoni-dolariv.htm
15 ч.
Агов, порохоботи!
Хто підкаже, які туфлі сьогодні взула Юлія Володимирівна, бо так заслухалась, що забула роздивитись, Підкажіть, будь ласка, бо не буде що з вами обговорювати про Новий Економічний курс.
Не беда!Будем торбить вас через холодную
Надо поднять цену на воду до 19,5969999999999999999999999999999999 грн за кубометр.
Об этом заявил член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Коваленко, сообщает "Укринформ".
"Болезненным вопросом нового рынка (электроэнергии - ред.) есть перекрестное субсидирование. На сегодня 50% стоимости электрической энергии возмещается потребителями. Это очень низкий уровень. На мой взгляд, этот вопрос может быть решен только одним путем: одновременное принятие решения о повышении тарифа для населения и введении действенной системы субсидий для незащищенных слоев населения"