 Стоимость холодной воды в Киеве вырастет до 19,596 грн/м3

Об этом сообщает "Киевводоканал", передает Цензор.НЕТ.

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В соответствии с проектом постановления Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), размер тарифа на централизованную поставку холодной воды и водоотвод должен составлять 19,596 гривны за кубометр. Сейчас тариф составляет 16,716 гривны.

Отмечается, что пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, реагентов, налогов, а также необходимостью повысить заработные платы на предприятии.

"Повышение тарифа составляет более 17%. Поэтому киевляне, я считаю, почувствуют на себе это изменение, оно скажется на бюджете рядового киевлянина. Но это изменения, которые необходимы для функционирования и развития компании. В том числе для покрытия тех расходов, которые сейчас имеет предприятие", - заявил начальник Управления НКРЭКУ в г. Киеве и Киевской области Антон Усенко, выступая на общественных слушаниях в "Киевводоканале".