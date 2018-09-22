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 Экономика, Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (16496) Киевводоканал (85) рост (101) тарифы (1529) вода (177)

 Стоимость холодной воды в Киеве вырастет до 19,596 грн/м3

Тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в Киеве может увеличиться на 17,2%, - до 19,596 гривни за кубометр.

Об этом сообщает "Киевводоканал", передает Цензор.НЕТ.

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В соответствии с проектом постановления Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), размер тарифа на централизованную поставку холодной воды и водоотвод должен составлять 19,596 гривны за кубометр. Сейчас тариф составляет 16,716 гривны.

Отмечается, что пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, реагентов, налогов, а также необходимостью повысить заработные платы на предприятии.

"Повышение тарифа составляет более 17%. Поэтому киевляне, я считаю, почувствуют на себе это изменение, оно скажется на бюджете рядового киевлянина. Но это изменения, которые необходимы для функционирования и развития компании. В том числе для покрытия тех расходов, которые сейчас имеет предприятие", - заявил начальник Управления НКРЭКУ в г. Киеве и Киевской области Антон Усенко, выступая на общественных слушаниях в "Киевводоканале".

Источник: https://censor.net.ua/n3087527
 
   
 Топ комментарии
 
Раз гарячей воды нет - повысим стоимость холодной
П#д@р@с#, сэр (с)
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"Потужні рішучі шоколадні реформи" пруть і пруть!
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...з *европейськими * зарплатами .! Стоимость холодной воды в Киеве вырастет до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 2689 Не рахуючи міністрів .ПРокурВорів .і т.п. !
...Стоимость холодной воды в Киеве вырастет до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 295
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та і не бреши... в ЄС 40грн в Болгарії та 90грн во Франції... Так що ще рости і рости!! Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 1000 А те що в Київі ПРОДОВЖУЮТЬ дотувати тих хто більше жре-використовує за податки ВСІХ трудящих в Україні - ФАКт медичний Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 877
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холодная вода для 1 к квартиры в месяц достаточно для семьи - 5-6 кубов -= 200 грн.. что нет таких денег .. я бы и 500 грн платил чтобы рыгов и хряка с парашей не было в Украине
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ты наверное унитаз после себя не смываешь и в одних носках ходишь месяц??? p.s для "цензора" - так "политкорректно"?
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В твоїх масковських хазяєв по 38 рублів за куб і без Європи.
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Интересный метод борьбы с зарплатами в конвертах придумали в водоканале.
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Да, этот последний пункт, о повышении зарплат, за счет клиентов- вышибает, реально. Какой-то сюрреализм. Сразу вспоминается эта тётя-беспредельщица: "А если не будут брать- отключим газ!"(с). Тока шо-то сейчас- мне не смешно.
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Это у них там по кругу мащинка для печатания денег ходит - от облэнерго к облгазу, далее к водоканалу, потом к судьям, к депутатам, горадминистрациям, прокурорам - тудый з повротом.
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Раз гарячей воды нет - повысим стоимость холодной
П#д@р@с#, сэр (с)
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Шутки - шутками, а когда заявят о повышении тарифов на горячую воду, которой в Киеве не было всё лето и поставщик потерял денюжку, никто не удивится.
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В Мариуполе уже с год как за 20 гр.пересадить...за воду 40 жёсткости ..козлячьи рожи
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тариф на воду устанавливает местная власть.
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ігарок місцева АДМІНІСТРАЦІЯ це ж не влада... а ТАРІФИ=правила складання ЦІНИ.. а не ціна... то таке Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 1114
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..Тарифи на воду визначають місцеві(роблять подання ) ...а затверджує *київська комісія бариг * Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 206
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те що вже й "козлячі рожи"(підпис) збагнули що шара закінчується ЛЮДЕЙ ТІШИТЬ!! Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 2323
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так то він тобі особисто-власноруч воду дає? яка шана..
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Наконец и за Киев взялись, по всей Украине давно по 25 грн. Пусть депутаты живут как все...
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В нас 15 грн для багатоквартирних і 13 для приватного сектору з централізоованим постачанням.
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"Потужні рішучі шоколадні реформи" пруть і пруть!
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А не надо было мера с отбитой головой выбирать. Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 2131
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ніхто його не обирав - це, здається)), була домовленість
з пердучіо), щоб воно не лізло в президенти! Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 111
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голосували, але не за нього! Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 5440
це до того, як наступні вибори будуть пораховані !!!
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Що тут далеко ходити? Пам'ятаєте як Верховній Раді і в АП недавно скільки списів було зламано за призначення членів ЦВК. Кожному депутоїду хочеться мати там свою волохату лапу щоби гарантовано отримати голоси пролізти наверх. А для народу потім зроблять викид, що ви самі винуваті, або гречка чи пенсіонери.
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технології розвиваються), зараз пеці зроблять, наприклад, медведчука, в другий тур! Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 4867
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У нас также регулярно повышают. На прошлой неделе была новость - "Helsingin Energia" повышает цены для населения на 12%. Потому что, что цена на электроэнергию на совместной бирже северных стран поднялась, из-за падения уровня воды в Норвегии. Примечательно, что цена электроэнергии для населения (всегда) гораздо выше, чем для промышленности и у промышленных потребителей свои тарифы и там нет таких скачков цен.
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Отакої! Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 3657 А нам светочи реформ пятый год, не мигая честными глазами, рассказывают, что если цина для населения и промышленности разная, то это ведёт к страшной коррупции. Так вот где рассадник коррупции! Финляндия! Эх, Гойсмана и его кудрявого шефа на вас нет
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В случае как это было у нас....для населения ниже...для промышленности выше....

А если наоборот..как в Финляндии...то проблемы нет....
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Юзовский канамист, закончивший три курса по специальности диверсификация ценообразования? Возле местного генделя?
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Я очень рад...что ты получил именно такое образование....
Во всяком случае теперь понятно почему ты такой тупой...
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Такой вывод от собственности Ахметова и Стоматолога ценен не более, чем качество травы на Долбас-арене для мюнхенской Баварии
Люнгман подчеркнул, что наличие на рынке разных цен на газ становятся причиной коррупции. "Контроль над ценами и дифференциация энергетических тарифов имеют негативные последствия, поскольку ведут к неэффективному распределению ресурсов. Также пропадают стимулы для энергоэффективности. Кроме того, разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции
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Все правильно сказал Люгман...
Кроме того, разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции. Например, можно купить газ по более низкой цене для домохозяйств, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, при этом прикарманив разницу", - заявил Люнгман.
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То есть слова упыря из МВФ, перед которыми на коленях стоят твои хозяева "например" недоступны к пониманию? "разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции. Например..." Если цена для промышленности меньше, чем для населения, то кто мешает продать его якобы для промышленности, при этом прикарманивания разницу? Закон о невлиянии перемены доданкив на сумму в енакиевских начальных школах не прохолят-с?
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Учет мешает.... все до единого предприятия оборудованы средствами учета ( счетчиками)....с населением это не так....очень много потребителей не имеют счетчиков....
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Но самый правильный вариант...это одинаковая цена для всех.....тогда на 100% будет исключена возможность махинаций.....что в Украине и сделано....
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Почему об этой очередной пэрэмоге сообщает какой-то Киевводоканал, а не, как мы уже привыкли, Офшорник на своей сторинке в Пейсбуке? Ганьба пиарщикам на чужих досягненнях! Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 9387
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Зато горячая не дорожает.
Как можно платить больше за то, чего нет..))
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А вот была бы Йуля.....все было бы по пиисят..... Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 4525
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Была бы Йуля, долбасюр, то вы бы из-за колючей проволоки, обплетенной вокруг вашего гадючника притерриконовых угольных нор, верещали бы "путен ввиди вайска" Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 4955
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Бы ла бы Йуля...хуйлу не нужно было ничего и никуда вводить.....она бы Украину сдала давным давно.....
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Ну да Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 3735 Ваш выбор-2010 Янукович спас от этого Украину. Эгеж?
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Лично я не голосовал....ни за янукодло..ни за йулю...

Что до выбора...то согласно карте....за янукодло проголосовали не только на Донбассе....
Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 8187
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Трохи некорекьна мапа. 50% + 1 голос і вона фарбує цілий регіон за того чи іншого. Наспрвді усе було не так категорично...
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Да вас, порохоботню, послушать, то никто из вас, а особенно притерриконовых, не голосовал за Шапковора. Только вот откуда он 47% взял? А в вашем зоопарке, то и под 80?
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Посмотри таблицу голосования по областям...и будет тебе счастье......
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чергове ФСБешне бла - бла - бла!!!
А,що насправді?

Справа Манафорта підкидає все нові й нові сенсаційні

Відомо, що Янукович, який посадив Тимошенко за грати за надуманими звинуваченнями з політичних мотивів, відверто діяв в інтересах Росії та задля збереження власної влади. Манафорт, як доводять матеріали кримінальної справи проти нього, теж відстоював інтереси Кремля. Все це вказує на те, що насправді йшлося про спільні дії тодішньої влади і російського керівництва, які вважали Тимошенко небезпечною для режиму Януковича та для інтересів РФ.

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/blumberg-prorosijskij-polittehnolog-manafort-organizovuvav-diskreditatsiyu-timoshenko-za-miljoni-dolariv.htm

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Anna Maximenko
15 ч.

Агов, порохоботи!
Хто підкаже, які туфлі сьогодні взула Юлія Володимирівна, бо так заслухалась, що забула роздивитись, Підкажіть, будь ласка, бо не буде що з вами обговорювати про Новий Економічний курс.
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Так це ж реформа! Главбарыга должен особысто перерезать ленточку на новых тарифах. Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 3252
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Поставил болер и ложил на горячую воду?
Не беда!Будем торбить вас через холодную Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 1517
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По требованию МВФ, через Роттердам плюс, понятное дело, что вырастут. Когда уже вырастут на майдане каштаны?

Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 1206
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Вода належить народу! Даєш воду по гривні!😂
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Да ведрами из Днепра можно и за бесплатно таскать....никто не запрещает.... Вартість холодної води в Києві зросте до 19,596 грн/м3 - Цензор.НЕТ 9122
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Мало математики.
Надо поднять цену на воду до 19,5969999999999999999999999999999999 грн за кубометр.
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Как говорят соевые боты которые борются с нищетой и за увеличение цен на автомобили и все другое, нечего в Киеве делать нищебродам, возвращайтесь в села и ли в Польшу едьте. Пете нужно много валюты а не нищеброды.
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Днепр, Днепроводоканал, холодная вода. Сейчас тариф 15,048 грн/куб. С 01/01/2019 обещают тариф 22,14048 грн/куб.
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Я предлагаю не платить, а все сечета направлять велосипедисту сказочному, и Володеньке, в раду, чтобы эти два сказочника не расслаблялись и платили за людей сами
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В Украине тариф для населения на сегодня покрывает только 50% стоимости электроэнергии.
Об этом заявил член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Коваленко, сообщает "Укринформ".
"Болезненным вопросом нового рынка (электроэнергии - ред.) есть перекрестное субсидирование. На сегодня 50% стоимости электрической энергии возмещается потребителями. Это очень низкий уровень. На мой взгляд, этот вопрос может быть решен только одним путем: одновременное принятие решения о повышении тарифа для населения и введении действенной системы субсидий для незащищенных слоев населения"
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я горяую воду не вижу больше полтора месяца, пусть верховный совет платит, я просто по почте им пересылать буду, предлагаю пресоедениться к акции, пусть гройсман и еще 450 рыл которые на нас работают платят, я от них устал
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У нас в Покровске Донецкая обл. вода 33 грн стоит, нам бы по 25 за счастье )))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСтоимость холодной воды в Киеве вырастет до 19,596 грн/м3
 
 
 
 
 
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