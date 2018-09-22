 Враг за минувшие сутки 18 раз атаковал позиции ВСУ: потерь нет, один наемник уничтожен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под минометный обстрел попали наши опорные пункты на Мариупольском направлении. Так, вчера вечером из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное. Опорный пункт наших войск у Широкино противник также обстрелял из миномета 120-го калибра. Позиции в районе Гнутово попали под огневой налет сразу обоих минометных калибров.

Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Водяного и Широкино были обстреляны из вооружения БМП. Также у Водяного они попали под огонь противотанкового ракетного комплекса, а в Широкино оккупанты применили зенитную установку ЗУ-23-2.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили легкие ранения.

По данным разведки, за прошедшие сутки один боевик российско-оккупационных войск был уничтожен и пятеро - ранены.

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С начала текущих суток противник 4 раза из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Павлополь и Водяное. Кроме того, в Крымским оккупанты применили станковые, автоматические, ручные и подствольные гранатометы. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.



