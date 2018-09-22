EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  646  13
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7231) Донбасс (17005) операция Объединенных сил (562)

 Враг за минувшие сутки 18 раз атаковал позиции ВСУ: потерь нет, один наемник уничтожен

За прошедшие сутки, 21 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 4 раза применил вооружение, запрещенное минского договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Читайте также: Украинские воины освободили населенный пункт Золотое-5 на Луганщине, - Тымчук

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под минометный обстрел попали наши опорные пункты на Мариупольском направлении. Так, вчера вечером из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное. Опорный пункт наших войск у Широкино противник также обстрелял из миномета 120-го калибра. Позиции в районе Гнутово попали под огневой налет сразу обоих минометных калибров.

Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Водяного и Широкино были обстреляны из вооружения БМП. Также у Водяного они попали под огонь противотанкового ракетного комплекса, а в Широкино оккупанты применили зенитную установку ЗУ-23-2.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили легкие ранения.

По данным разведки, за прошедшие сутки один боевик российско-оккупационных войск был уничтожен и пятеро - ранены.

Читайте также: До выборов 2019 года ситуация на Донбассе не изменится, - Кучма

С начала текущих суток противник 4 раза из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Павлополь и Водяное. Кроме того, в Крымским оккупанты применили станковые, автоматические, ручные и подствольные гранатометы. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Враг за минувшие сутки 18 раз атаковал позиции ВСУ: потерь нет, один наемник уничтожен 01
Враг за минувшие сутки 18 раз атаковал позиции ВСУ: потерь нет, один наемник уничтожен 02

Источник: https://censor.net.ua/n3087522
 
 
 Топ комментарии
 
Відсутність втрат це добра звістка.
Нехай гине окупант.
 показать весь комментарий
 
Слава Героям України, дякуємо вам за Золоте 5.!!! Слава Україні!!!
 показать весь комментарий
 
Ну, раз так то вітаю с суботою.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Відсутність втрат це добра звістка.
Нехай гине окупант.
 показать весь комментарий
 
 
Слава Героям України, дякуємо вам за Золоте 5.!!! Слава Україні!!!
 показать весь комментарий
 
 
Головне щоб прибираючи трупи сєпарів наші хлопці користувалися рукавичками. В обдроченців епідемія корости. А сифіліс то для них уже як нежить.
 показать весь комментарий
 
 
а ботокс для женщин. Не поколотили за повышение пенсий и за изьятие долларов?
 показать весь комментарий
 
 
"В советские времена стоят женщины в очереди, в отделе хлебобулочных изделий. Подходит, недомерок скрюченный, сморщенный:
- Дорогие женщины... Я семимесячный, недоношенный... Позвольте мне взять без очереди одну маленькую булочку...
Пропустили... Он идёт в мясомолочный.
- Дорогие женщины... Я семимесячный, недоношенный.... Позвольте мне взять без очереди один плавленый сырок и одну сосисочку...
Пропустили... Идёт в ликёро-водочный... Стоят мужики в очереди за разливным пивом...
- Дорогие мужчины... Я семимесячный, недоношенный... Позвольте мне взять без очереди стаканчик пива...
- Да не пошёл бы ты, месяца на два туда, где тебя "недоносили"?!"
"Вовка" попёрся туда, откуда его не "пошлют"...
 показать весь комментарий
 
Прощай, немитая Росія? Ворог упродовж минулої доби 18 разів атакував позиції ЗСУ: втрат немає, одного найманця знищено - Цензор.НЕТ 6302 "Росія імпортувала в Україну товарів у 2017 році на 7,9 млрд.доларів (+38%), Україна на Росію: на 4,9 млрд. доларів (+12%), чорні метали, генератори, т.ін. І там, і там - з зростанням. Тобто, в нас все дуже хорошо.
 показать весь комментарий
 
А что там с "фейерверком" на складе ГСМ в Горловке? Позавчера, вроде-бы, информация проскользнула, что какая-то "укроповская ворона" сбросила "какашку"...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за минувшие сутки 18 раз атаковал позиции ВСУ: потерь нет, один наемник уничтожен
 
 
 
 
 
 вверх