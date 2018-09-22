 Отравление людей на Тернопольщине связано с неправильной обработкой полей, - Госпродпотребслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Госпродпотребслужба сообщила, что при обработке полей химикатами компания, которая за это ответственна, допустила ряд нарушений. В частности, вовремя не предупредила об этом местные власти и жителей поселка. Кроме того, самолет с химикатами разворачивался и над жилыми домами, вылетая за пределы полей.

Кропить поля начали еще 18 сентября, после этого у многих местных резко ухудшилось самочувствие.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее местные СМИ сообщали, что на Тернопольщине 250 жителей села Иван-Пустое Борщевского района обратились в сельскую амбулаторию с симптомами отравления. 80 из них - дети.