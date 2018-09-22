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 Отравление людей на Тернопольщине связано с неправильной обработкой полей, - Госпродпотребслужба

В поселке Иван-Пустое Тернопольской области массово отравились 252 человека, из них - 99 детей. Местные жители связывают отравление с химической обработкой полей самолетом. Госпродпотребслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Госпродпотребслужба сообщила, что при обработке полей химикатами компания, которая за это ответственна, допустила ряд нарушений. В частности, вовремя не предупредила об этом местные власти и жителей поселка. Кроме того, самолет с химикатами разворачивался и над жилыми домами, вылетая за пределы полей.

Кропить поля начали еще 18 сентября, после этого у многих местных резко ухудшилось самочувствие.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее местные СМИ сообщали, что на Тернопольщине 250 жителей села Иван-Пустое Борщевского района обратились в сельскую амбулаторию с симптомами отравления. 80 из них - дети.

Источник: https://censor.net.ua/n3087518
 
 
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Компанію ліквідувати, а за виручені гроші виплатити людям компенсацію.
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Применение высокотоксичных препаратов не только с самолётов запрещено, а вообще запрещено. Чем они там опрыскивали?
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Да и время для обработок уже позднее.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтравление людей на Тернопольщине связано с неправильной обработкой полей, - Госпродпотребслужба
 
 
 
 
 
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