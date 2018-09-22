 Вселенский патриархат не признает анафему Мазепе, поскольку та была наложена по политическим мотивам, - Филарет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

По его мнению, это же касается и анафемы на него самого – в процессе предоставления Украинской церкви автокефалии анафема будет признана недействительной.

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"Вселенский патриархат заговорил об анафеме Мазепе, потому что она наложена на Мазепу сугубо по политическим мотивам. Потому что он боролся за независимую украинскую державу. Чтобы он не боролся – на него наложили анафему", - сказал Филарет в интервью.

По словам патриарха, для того, чтобы снять анафему на него самого - Вселенский патриарх и синод Константинопольской церкви заявили о том, что не признавали действительной анафему Ивана Мазепу. "То была политическая анафема, и это политическая анафема", - говорит Филарет.

Патриарх рассказывает, что Вселенский патриарх намерен созвать собор для объединения трех украинских церквей - Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Но этому будет предшествовать два решения - о недействительности анафемы против патриарха Филарета и предоставлении Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.

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"Наложенная на меня в 1997 году [...] анафема имеет политическую подоплеку, а за политические намерения анафема не накладывается. Анафема налагается за ересь, за раскол, за отступление от нравственного учения христианского или за грубое нарушение канонов. А я ничего этого не делал. Поэтому претензий ко мне с этой стороны нет", - пояснил Филарет. По его словам, решение о недействительности анафемы должны принять патриарх и синод Константинопольской церкви.

Также патриарх Филарет рассказал, что процесс переговоров о предоставлении Томоса Украинской церкви был длительным и нелегким. "Не надо думать, что все так быстро, потому что обращались мы к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса еще в 92-м году. Уже более 25 лет этот вопрос решается", - рассказал он и добавил, что именно сейчас создались условия, которые помогли ускорению этого процесса.

"Отсутствие Московского патриархата на Всеправославном соборе на Крите ускорила это решение. Война на Донбассе, агрессивное нападение на Украину со стороны России вызвали переход сотен тысяч верующих Московского патриархата к Киевскому патриархату. Кроме того, президент (Порошенко - ред.) понял, что без единственной в Украине православной церкви украинского государства не будет", - отметил Филарет.

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.