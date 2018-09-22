EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  612  28
Материалы по теме:
Все про:Мазепа (77) Филарет (300)

 Вселенский патриархат не признает анафему Мазепе, поскольку та была наложена по политическим мотивам, - Филарет

Патриарх Руси-Украины, предстоятель УПЦ КП Филарет считает, что Вселенский патриархат заявил о непризнании анафемы украинского гетмана Ивана Мазепы, поскольку она была наложена по политическим мотивам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

По его мнению, это же касается и анафемы на него самого – в процессе предоставления Украинской церкви автокефалии анафема будет признана недействительной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская анафема гетмана Мазепы является неканонической,- епископ Вселенского патриархата Иов (Геча)

"Вселенский патриархат заговорил об анафеме Мазепе, потому что она наложена на Мазепу сугубо по политическим мотивам. Потому что он боролся за независимую украинскую державу. Чтобы он не боролся – на него наложили анафему", - сказал Филарет в интервью.

По словам патриарха, для того, чтобы снять анафему на него самого - Вселенский патриарх и синод Константинопольской церкви заявили о том, что не признавали действительной анафему Ивана Мазепу. "То была политическая анафема, и это политическая анафема", - говорит Филарет.

Патриарх рассказывает, что Вселенский патриарх намерен созвать собор для объединения трех украинских церквей - Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Но этому будет предшествовать два решения - о недействительности анафемы против патриарха Филарета и предоставлении Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.

Также читайте: "Мазепа умер как верный Матери-Церкви Вселенского патриархата!" - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

"Наложенная на меня в 1997 году [...] анафема имеет политическую подоплеку, а за политические намерения анафема не накладывается. Анафема налагается за ересь, за раскол, за отступление от нравственного учения христианского или за грубое нарушение канонов. А я ничего этого не делал. Поэтому претензий ко мне с этой стороны нет", - пояснил Филарет. По его словам, решение о недействительности анафемы должны принять патриарх и синод Константинопольской церкви.

Также патриарх Филарет рассказал, что процесс переговоров о предоставлении Томоса Украинской церкви был длительным и нелегким. "Не надо думать, что все так быстро, потому что обращались мы к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса еще в 92-м году. Уже более 25 лет этот вопрос решается", - рассказал он и добавил, что именно сейчас создались условия, которые помогли ускорению этого процесса.

"Отсутствие Московского патриархата на Всеправославном соборе на Крите ускорила это решение. Война на Донбассе, агрессивное нападение на Украину со стороны России вызвали переход сотен тысяч верующих Московского патриархата к Киевскому патриархату. Кроме того, президент (Порошенко - ред.) понял, что без единственной в Украине православной церкви украинского государства не будет", - отметил Филарет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура РФ проверит интервью "Эха Москвы" с патриархом Филаретом "на предмет законности". Проверку инициировала Поклонская.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3087517
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Друзья, давайте проведем цензор- тестирование:
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
я за УПЦ МП
 показать весь комментарий
 
А чё Вы радуетесь ? За что спасибо ? Я Вашей секты высказал недоверие.
 показать весь комментарий
 
Да чего уж так стыдливо?
Давай уже прямо:
- кто за Московский Улус - Рассию;
- кто за Русь - Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Если короче-то на все кацапские анафемы патриархат ложит вселенский болт.
 показать весь комментарий
 
 
Я не спец в церковных вопросах, но у меня вопрос.
А с какого перепугу мацковские попы могут накладывать анафему на не мацковского гетьмана и священника?
 показать весь комментарий
 
 
А они назначили себя в наши «старшие браття»...
Такая у них хотелка...
 показать весь комментарий
 
 
Сложные у тебя вопросы, мне вообще пришлось гуглить, что такое томос, анафема.
 показать весь комментарий
 
Так они вообще не кто и зовут их скоро будут - не как. Россия хотела как всегда сделать лучше. Тобиш не как, хреново.
 показать весь комментарий
 
может я не правильно изложил мысль, друзья - поставте + или- , я с вашего решения не наживусь
 показать весь комментарий
 
У нас тут невсетакоднозначных не любят Вселенский патриархат не признает анафему Мазепе, поскольку та была наложена по политическим мотивам, - Филарет - Цензор.НЕТ 27
 показать весь комментарий
 
Друзья, я не бедный, у меня нет необходимости получать лайки. Мне интересно ваше мнение.!!!!!!. И я не ебучий социолог..
 показать весь комментарий
 
ты ебучий мордовский удмуртъ. и это навсегда.
 показать весь комментарий
 
Шото этот Мазепа все больше напоминает Порошенко.
 показать весь комментарий
 
"...агрессивное нападение на Украину со стороны России вызвали переход сотен тысяч верующих Московского патриархата к Киевскому патриархату. Кроме того, президент (Порошенко - ред.) понял, что без единственной в Украине православной церкви украинского государства не будет..." Дивно, а яке відношення має війна до віри, і хіба ренегати, які порушили 1-шу і 2-гу заповіді, бігаючи по конфесіях і сектах, можуть бути віруючими? І невже мирянин (колишній екзарх РПЦ і сексот КДБ Антонов) Денисенко не визнає державності США, Канади (звідки приїхали Константинопольські екзархи), Австралії, Франції, Іспанії, Фінляндії, Естонії, Білорусі, Німеччини, Австрії, Казахстану, Китаю і будь-якої країни в Африці, в яких немає власної Автокефальної Православної Церкви?
 показать весь комментарий
 
японці сьодня на астероїд Рюгу два роботи висадили, а в нас, дрімуче середньовіччя, анафеми накладають. отак і живем...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВселенский патриархат не признает анафему Мазепе, поскольку та была наложена по политическим мотивам, - Филарет
 
 
 
 
 
 вверх