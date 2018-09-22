EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  239  9
Материалы по теме:
Все про:голодовка (685) Сенцов (840)

 Российская правозащитница Светова провела одиночный пикет под АП РФ с требованием освобождения Сенцова. ФОТО

Российская правозащитница Зоя Светова сообщила, что провела одиночный пикет под Администрацией президента России в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает 131 сутки в российской колонии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Светова отметила: "Первый раз в жизни стояла в пикете у Администрации президента. Масса впечатлений, скажу я вам. Раньше я сама проходя мимо администрации президента, с удивлением смотрела на странных людей, которые стоят около двери с плакатами. Они, конечно, не за Сенцова там стояли. А за свои какие то проблемы. Я к ним никогда не подходила, не спрашивала,, чего они там стоят. А вот сейчас сама там стояла. Несколько человек подходили, спрашивали, кто такой Олег Сенцов. Одна женщина специально подошла , поклонилась, поблагодарила. Другая женщина с короткой стрижкой, похожая на судью взглянула на меня и своим спутникам бросила: "Правильно, что посадили". Какой-то мелкий чиновник, пробираясь мимо меня к двери администрации президента, кинул на меня презрительный взгляд и явно выругался. Но шепотом.
Это вообще очень странное ощущение. Стоишь у всех на виду. Как будто голая. Но чувствуешь себя отлично. Считаю, что каждый, кто хочет ощутить ощущение "отсутствия стыда ", должен принять участие в этом пикете. Он же бессрочный. Пока Олега не освободят. И было бы здорово, если кроме таких простых людей, как мы , пришли бы, знаменитые. Вот, напоимер, Авдотья Смирнова, на днях про милосердие говорила в интервью RTV, вот выйти бы на пикет. в защиту Сенцова и других невиновных ? Может, тогда в Администрации президента заметя , что происходит?"

Российская правозащитница Светова провела одиночный пикет под АП РФ с требованием освобождения Сенцова 01

Между тем Олег Сенцов вновь выдвинут на получение Нобелевской премии мира. 18 сентября Верховная рада Украины предложила кандидатуру режиссера, отбывающего наказание в России. За это решение проголосовали 245 украинских депутатов.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3087516
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И? Шо? Где призыв крыщан вернуть в родную гавянь?
 показать весь комментарий
 
Глас вопиющего в пустыне кацапской смерти..
 показать весь комментарий
 
 
Ну хоть так, и на том спасибо. Остались единицы на выжженной территории ☹️
 показать весь комментарий
 
 
Это она просто телелоботомию от хуйлокиселевопометосоловьева не смотрит из принципу Российская правозащитница Светова провела одиночный пикет под АП РФ с требованием освобождения Сенцова - Цензор.НЕТ 3815
 показать весь комментарий
 
Там если выключить тв, пол страны сдохнет сразу, а вторая превратится в зомби которые будут искать тех немногих кто не смотрел Соловьева с Киселёвым 😄
 показать весь комментарий
 
 
Для РАБссии жизнь человека что 100 грамм водки....Российская правозащитница Светова провела одиночный пикет под АП РФ с требованием освобождения Сенцова - Цензор.НЕТ 4926
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня 22 сентября будут сильнейшие магнитные бури.Постарайтесь сидеть дома и пить побольше воды.........
надобраніч Российская правозащитница Светова провела одиночный пикет под АП РФ с требованием освобождения Сенцова - Цензор.НЕТ 4969
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийская правозащитница Светова провела одиночный пикет под АП РФ с требованием освобождения Сенцова. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх