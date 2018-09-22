 Российская правозащитница Светова провела одиночный пикет под АП РФ с требованием освобождения Сенцова. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Светова отметила: "Первый раз в жизни стояла в пикете у Администрации президента. Масса впечатлений, скажу я вам. Раньше я сама проходя мимо администрации президента, с удивлением смотрела на странных людей, которые стоят около двери с плакатами. Они, конечно, не за Сенцова там стояли. А за свои какие то проблемы. Я к ним никогда не подходила, не спрашивала,, чего они там стоят. А вот сейчас сама там стояла. Несколько человек подходили, спрашивали, кто такой Олег Сенцов. Одна женщина специально подошла , поклонилась, поблагодарила. Другая женщина с короткой стрижкой, похожая на судью взглянула на меня и своим спутникам бросила: "Правильно, что посадили". Какой-то мелкий чиновник, пробираясь мимо меня к двери администрации президента, кинул на меня презрительный взгляд и явно выругался. Но шепотом.

Это вообще очень странное ощущение. Стоишь у всех на виду. Как будто голая. Но чувствуешь себя отлично. Считаю, что каждый, кто хочет ощутить ощущение "отсутствия стыда ", должен принять участие в этом пикете. Он же бессрочный. Пока Олега не освободят. И было бы здорово, если кроме таких простых людей, как мы , пришли бы, знаменитые. Вот, напоимер, Авдотья Смирнова, на днях про милосердие говорила в интервью RTV, вот выйти бы на пикет. в защиту Сенцова и других невиновных ? Может, тогда в Администрации президента заметя , что происходит?"

Между тем Олег Сенцов вновь выдвинут на получение Нобелевской премии мира. 18 сентября Верховная рада Украины предложила кандидатуру режиссера, отбывающего наказание в России. За это решение проголосовали 245 украинских депутатов.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.