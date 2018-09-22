EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  217  9
Материалы по теме:
Все про:Омелян (531) Сытник (596)

 Сытник отрицает, что предупреждал Омеляна об обысках

Председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник отрицает, что предупреждал министра инфраструктуры Владимира Омеляна об обысках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал Сытник в эфире телеканала "UA: Первый".

"Конечно, были (контакты). Я не предупреждал его об обысках. Контакты были и очень много, потому что министр постоянно обращался, передавал материалы по "Укрзализныци" и другим делам, которые касались Министерства инфраструктуры ", - сказал Сытник.

20 сентября Омелян заявил, что Сытник предупреждал его об обысках.

После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство из-за возможного разглашения директором НАБУ данных досудебного расследования.

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.

Источник: https://censor.net.ua/n3087514
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ситнік відмазав урку розенблата, а щоб імітувати бурну діяльність чепився до Омеляна
 показать весь комментарий
 
А шо сегодня в дурке на обед давали?...тоже что и на завтрак, красненькие таблетки?
 показать весь комментарий
 
Ідіть ви нахрен зі своїми розбірками. Набридли.
 показать весь комментарий
 
після того, як набувці злили справу проти екс-риги Злочевського, щось не вірю жодному слова Ситника
 показать весь комментарий
 
Всех садить надо, но лучше, если начнут с Омеляна - пока он в гиперлуп миллиарды не выкинул.
 показать весь комментарий
 
Мышиная возня. А кот - он, как всегда, на входе-выходе из норки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСытник отрицает, что предупреждал Омеляна об обысках
 
 
 
 
 
 вверх