 Сытник отрицает, что предупреждал Омеляна об обысках

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал Сытник в эфире телеканала "UA: Первый".

"Конечно, были (контакты). Я не предупреждал его об обысках. Контакты были и очень много, потому что министр постоянно обращался, передавал материалы по "Укрзализныци" и другим делам, которые касались Министерства инфраструктуры ", - сказал Сытник.

20 сентября Омелян заявил, что Сытник предупреждал его об обысках.

После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство из-за возможного разглашения директором НАБУ данных досудебного расследования.

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.