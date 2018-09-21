 В повестку дня Генассамблеи ООН включен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В тексте отмечается: "Во исполнение моего поручения успешно проведена работа о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

Это позволит сквозь шквал дезинформации донести мировому сообществу правду о трагических последствий оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе. Спасибо всем, кто поддержал".

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