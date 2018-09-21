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 Политика Украины
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 В повестку дня Генассамблеи ООН включен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал информацию о том, что в повестку дня 73-й сессии ГА ООН будет внесен новый пункт - "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В тексте отмечается: "Во исполнение моего поручения успешно проведена работа о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

Это позволит сквозь шквал дезинформации донести мировому сообществу правду о трагических последствий оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе. Спасибо всем, кто поддержал".

Также читайте: Ноту о непродлении договора о дружбе с РФ распространят в ООН, – Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3087513
 
   
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а смысл если Порох ссыкло
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Ось стане тіоль президентом і ми покажемо кацам кузькину мать.
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Вот как раз твое пуйло ссыкло. Все изподтишка, подло - то «ихтамнетами», то «отпускниками», то из Гуково РСЗО, через границу. А в открытую выйти против Украины - ссыт.
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Хуйло ссыкло,его потихонечку сливают!!!😂
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Куй тебе на выборах поможет
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А тебе рф? Крым не научил? Куй тебе на икону Путина и молись на рпц,которая тебя поимеет...
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Неужели Порошенко до сих пор в ВР находится, перед кем он там выступает, перед пустыми креслами. До порядку денного Генасамблеї ООН включено пункт "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9923
21.09.18 23:43 В повестку дня Генассамблеи ООН включен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - Порошенко

До порядку денного Генасамблеї ООН включено пункт "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", - Порошенко - Цензор.НЕТ 3379
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Знову в пусту залу буде закликати. Вся біда, петрик, що тобі вже ніхто не вірить. Жадібність - великий гріх.
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О повестке дня Генассамблеи ООН
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Собрание в колхозе.
- На повестке дня 2 вопроса: разведение нутрий и выезд еврея в Израиль.
Товарищи, нутрий разводить очень выгодно. Корм дешевый, шкура дорогая, мясо вкусное.
Кто за? Все за.
Второй вопрос: наш Вальцман подал заявление на выезд в Израиль. Как решим - отпустим?
Голоса из зала:
- Вальцман, а куда дом денешь?
- Оставлю колхозу.
- А корову?
- Оставлю колхозу.
- А жигули?
- Оставлю колхозу.
- А деньги?
- Возьму сколько разрешат, остальное оставлю колхозу.
Возбужденный крик из зала:
- В жопу нутрий! Давайте разводить евреев!!!
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Мы выражаем озабоченность, и не просто, а большую озабоченность. Россия отютю.
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Да нормально живут две пенсии получают ходят в школу захерята, красный крест помогает, вся Украина на них работает. У них свои праздники и свои герои сепары, враги Украины. За остальным через КПП едут. Они за свои злодеяния ни разу не ощутили наказания, а должны быть наказаны. Все их проблемы должны быть за счёт оккупанта.
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ну все. это реформа. потужнобезальтернативномыролюбная.
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Пугачеву Аллу пробил маразм и она сотворила клип" война"
Вот Геращенко , пора и ее базу Миротворца, бо она пропагандирует руцький мир на украинской земле
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ повестку дня Генассамблеи ООН включен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - Порошенко
 
 
 
 
 
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