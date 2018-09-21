Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В тексте отмечается: "Во исполнение моего поручения успешно проведена работа о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".
Это позволит сквозь шквал дезинформации донести мировому сообществу правду о трагических последствий оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе. Спасибо всем, кто поддержал".
21.09.18 23:43 В повестку дня Генассамблеи ООН включен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - Порошенко
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Собрание в колхозе.
- На повестке дня 2 вопроса: разведение нутрий и выезд еврея в Израиль.
Товарищи, нутрий разводить очень выгодно. Корм дешевый, шкура дорогая, мясо вкусное.
Кто за? Все за.
Второй вопрос: наш Вальцман подал заявление на выезд в Израиль. Как решим - отпустим?
Голоса из зала:
- Вальцман, а куда дом денешь?
- Оставлю колхозу.
- А корову?
- Оставлю колхозу.
- А жигули?
- Оставлю колхозу.
- А деньги?
- Возьму сколько разрешат, остальное оставлю колхозу.
Возбужденный крик из зала:
- В жопу нутрий! Давайте разводить евреев!!!
Вот Геращенко , пора и ее базу Миротворца, бо она пропагандирует руцький мир на украинской земле