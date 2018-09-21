 Гражданин Польши вез через границу радиоактивные авиационные часы, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Вчера на пешем переходе в пункте пропуска "Шегини" на украинском-польской границе, произошло срабатывание специального комплекса радиационного контроля. Как выяснилось, в личных вещах один из путешествующих - гражданин Польши 1978 года рождения, пытался перенести через границу авиационные часы", - говорится в сообщении.
Радиоактивные предметы изъяты в установленном порядке.
Або в заклеєний пластиковий пакет і завезти в підрозділ МНС.
Фонят сильно, и даже жутко, если разобрать. Фон от высокорадиоактивной краски, которвя в стрелках и цифрах. Вдохнув микроскопическую частичку краски, можно получить рак лёгких. С высокой вероятностью.
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В военных часах и приборах нередко рименяются люминофоры постоянного действия. К таким долгожителям относятся радиолюминофоры. В их состав, кроме обычных основы и активатора, входит еще и источник энергии - радиоактивное вещество. Люминесцентные смеси такого рода не нуждаются в периодическом освещении: люминофор заставляют работать заряженные частицы, испускаемые радиоактивной добавкой.
К радиоактивным добавкам в часовой промышленности предъявляют строгие требования. Вначале в люминофоры вводили соединения радия-220. Но период его полураспада - 1500 лет. Часы старели, ломались, а циферблат продолжал оставаться источником радиоактивного излучения. В дальнейшем стало ясно, что в люминесцентных составах более приемлемы в качестве источников энергии тритий, прометий-147, углерод-14. Живут они около 10 лет. К тому же эти вещества испускают мягкие бета-лучи, что тоже очень важно.
Чем больше радиоактивного вещества добавляется в фосфоресцирующую массу, тем она ярче светится. Но постоянная бомбардировка заряженными частицами не проходит для самого люминофора бесследно. Если частиц слишком много и они несут слишком большую энергию, центры свечения фосфоров быстро разрушаются. Пустили жильцов в дом, а они его развалили... Поэтому из радиоактивных веществ берут те, что испускают бета-лучи: во-первых, они меньше разрушают люминофор, а, во-вторых, их почти полностью поглощают корпус и стекло часов.
К люминофорам предъявляют жесткие санитарно-гигиенические требования. Однако полностью не были решены проблемы производственной вредности: как наносить светящиеся составы, соблюдая при этом правила техники безопасности; куда девать отходы; как хранить большие партии таких часов. Это привело к тому, что в 1958 году в СССР был прекращен выпуск часов с радиоактивной светомассой.