 Гражданин Польши вез через границу радиоактивные авиационные часы, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Вчера на пешем переходе в пункте пропуска "Шегини" на украинском-польской границе, произошло срабатывание специального комплекса радиационного контроля. Как выяснилось, в личных вещах один из путешествующих - гражданин Польши 1978 года рождения, пытался перенести через границу авиационные часы", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гражданин Молдовы вез через границу на Одесчине радиоактивные акваланги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Радиоактивные предметы изъяты в установленном порядке.