EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Фоторепортаж
  1050  32
Все про:Госпогранслужба (2977) граница (3084) радиация (217)

 Гражданин Польши вез через границу радиоактивные авиационные часы, - Госпогранслужба. ФОТО

Во Львовской области пограничники предотвратили перемещение через госграницу радиоактивных предметов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Гражданин Польши вез через границу радиоактивные авиационные часы, - Госпогранслужба 01

"Вчера на пешем переходе в пункте пропуска "Шегини" на украинском-польской границе, произошло срабатывание специального комплекса радиационного контроля. Как выяснилось, в личных вещах один из путешествующих - гражданин Польши 1978 года рождения, пытался перенести через границу авиационные часы", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гражданин Молдовы вез через границу на Одесчине радиоактивные акваланги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Радиоактивные предметы изъяты в установленном порядке.

Источник: https://censor.net.ua/n3087512
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это нормально для старых часов, в которых использовалась светящаяся краска с радием. Гражданин Польши вез через границу радиоактивные авиационные часы, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4989
 показать весь комментарий
 
 
летчики наверно и не знали про то что радиевая краска хоть немного но дает излучение.А полях 1978-го года и вовсе про это не слыхал Ему просто светящиеся в темноте часы понравились Громадянин Польщі віз через кордон радіоактивні авіаційні годинники, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2206
 показать весь комментарий
 
 
Такий годинник об'єднує, бо теж починаєш світитися з ним разом⌚
 показать весь комментарий
 
 
кот следит чтобы никто из сотрудников вещдоки не сперли
 показать весь комментарий
 
 
Слідчий з особливо-котячих справ😸
 показать весь комментарий
 
 
Служебно-разыскной, 43 задержания особо опасных преступников. Имеет многочисленные боевые награды.

 показать весь комментарий
 
так це новєйшиє свєрхточниє атомниє катлы виробництва раски федераски
 показать весь комментарий
 
 
Вивозив радіоактивний годинник? Хай би собі їхав далі, чого гратися у Карацупу?
 показать весь комментарий
 
 
Для подсветки раньше использовали радиоактивную краску. (она натурально светится от радиации). О радиоактивности знали, но расчёт был на то что за время службы пилот не успевал получить серьёзную дозу облучения.
 показать весь комментарий
 
 
И не только раньше. Сейчас Ориенты тоже фонить могут.
 показать весь комментарий
 
 
Ну на сколько знаю - теперь такую краску большинство стран считают опасной для жизни. Если предмет ей окрашенный находят на границе - его изымают со скандалом (как эти часы). Впрочем военным законы не писаны. До сих пор наверное используют.
 показать весь комментарий
 
Звичайні совкові часи з фосфором у якості світлонакоплювача. На літаку підсвітлювались УФ- лампою, дуже фонують у α-діапазоні (до 30 см від дозіметра)
 показать весь комментарий
 
 
Фосфор не використовувався. Використгвувався люмінофор. УФ підсвітки не потребував, містив радіоактивну речовину, світився постійно. Ті, що з УФ підсвіткою, не фонять, бо радіоактивних ізотопів не містять.
 показать весь комментарий
 
Хе-хе. У мене вольтметр з радіостанції з каплею фосфору на стрілці від якого тріщить лічильник Гейгера.
 показать весь комментарий
 
Фарба містить радіоактивний ізотоп. Фарба від часу розтріскується, радіоактивна пилинка навіть мікроскопічних розмірів може потрапити в легені і запросто викликати рак. Закопати на глибину метр в якнайсухішому місці, яке не заливається водою після дощів. Яр не годиться. В річку чи ставок не кидати.
Або в заклеєний пластиковий пакет і завезти в підрозділ МНС.
 показать весь комментарий
 
А с древних самолетов их не радиоктивых и не бывает)
 показать весь комментарий
 
 
Две штуки часов авиационных АЧС-М и одна штука АЧХ. Это 50-е - начало 60-х лет.
Фонят сильно, и даже жутко, если разобрать. Фон от высокорадиоактивной краски, которвя в стрелках и цифрах. Вдохнув микроскопическую частичку краски, можно получить рак лёгких. С высокой вероятностью.
 показать весь комментарий
 
Звичайний фосфор) Якщо триматись подалі - більш метра- ушкоджень для здоров'я не буде)
 показать весь комментарий
 
Фосфор - це хімічний елемент і речовина, яка до годинників відношення не має.
-------------
В военных часах и приборах нередко рименяются люминофоры постоянного действия. К таким долгожителям относятся радиолюминофоры. В их состав, кроме обычных основы и активатора, входит еще и источник энергии - радиоактивное вещество. Люминесцентные смеси такого рода не нуждаются в периодическом освещении: люминофор заставляют работать заряженные частицы, испускаемые радиоактивной добавкой.

К радиоактивным добавкам в часовой промышленности предъявляют строгие требования. Вначале в люминофоры вводили соединения радия-220. Но период его полураспада - 1500 лет. Часы старели, ломались, а циферблат продолжал оставаться источником радиоактивного излучения. В дальнейшем стало ясно, что в люминесцентных составах более приемлемы в качестве источников энергии тритий, прометий-147, углерод-14. Живут они около 10 лет. К тому же эти вещества испускают мягкие бета-лучи, что тоже очень важно.

Чем больше радиоактивного вещества добавляется в фосфоресцирующую массу, тем она ярче светится. Но постоянная бомбардировка заряженными частицами не проходит для самого люминофора бесследно. Если частиц слишком много и они несут слишком большую энергию, центры свечения фосфоров быстро разрушаются. Пустили жильцов в дом, а они его развалили... Поэтому из радиоактивных веществ берут те, что испускают бета-лучи: во-первых, они меньше разрушают люминофор, а, во-вторых, их почти полностью поглощают корпус и стекло часов.

К люминофорам предъявляют жесткие санитарно-гигиенические требования. Однако полностью не были решены проблемы производственной вредности: как наносить светящиеся составы, соблюдая при этом правила техники безопасности; куда девать отходы; как хранить большие партии таких часов. Это привело к тому, что в 1958 году в СССР был прекращен выпуск часов с радиоактивной светомассой.
 показать весь комментарий
 
мабуть з кладовища техніки під Чорнобилем..там гелікоптери стоять, ймовірно з них
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданин Польши вез через границу радиоактивные авиационные часы, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх