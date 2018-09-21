 Переговоры в Минске - в основном профанация, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Никакого Минского формата нет, есть минская площадка. То, что происходит в Минске на сегодня - это, в основном, профанация. За исключением минимально возможного обсуждения вопросов безопасности, вопросов освобождения заложников, какие-то вопросы, связанные с гуманитарными очень человеческими вещами о том, как помочь нашим гражданам на оккупированных территориях", - отметил министр.

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