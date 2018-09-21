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 Политика Украины
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 Переговоры в Минске - в основном профанация, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал переговоры в рамках Минской площадки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Никакого Минского формата нет, есть минская площадка. То, что происходит в Минске на сегодня - это, в основном, профанация. За исключением минимально возможного обсуждения вопросов безопасности, вопросов освобождения заложников, какие-то вопросы, связанные с гуманитарными очень человеческими вещами о том, как помочь нашим гражданам на оккупированных территориях", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведение "выборов" на оккупированных территориях ставит под угрозу весь минский процесс, - украинская сторона на переговорах по Донбассу

Источник: https://censor.net.ua/n3087510
 
   
 Топ комментарии
 
И эти все минские соглашения 1 и 2, подписанные Порошенко это то же профанация со стороны пуйла.
Также все эти перемирия это то же профанации, рашисты не соблюдают перемирия.
И все эти разговоры порошенко, что он политическим путём и санкциями освободит Крым и Донбасс это тоже профанация. Рашисты не уйдут оттуда добровольно. Только силовой вариант.
И все эти санкции против рашки это тоже профанация... Меркль совместно с пуйлом строит Северный поток-2.
ООН, ОБСЕ, Совет Евсропы это тоже проанация. Ничего не решают...
И какое то международное право, итд.. это то же профанация. Есть только право силы.
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А кто Леонид Данилыча и Медведчука от имени Украины переговорщиками направил - Йулька?
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Совет форумчанПравила форума
 
В последнее время, на ватных форумах, все часто встречаются комментарии следующего содержания - Поменять президента Украины с президентом России местами, Лучше бы у нас "имеется ввиду русских" был президентом Порошенко и почему хохлам повезло с президентом, а нам"имеется ввиду русских" как всегда, достается больное на голову? Был бы у нас "русских" 15 лет президентом Порошенко, то Россия сегодня, была бы покруче США. Если враг завидует нам, украинцам и уважает НАШЕГО президента Порошенко, значит НАШ выбор, на 100% правильный!
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Это сам Порошенко,под ником Денис Федотов тут строчит... ПРесс секретарь Порошенко говорил, что Порошенко лично тут общается в соц.сетях под разными никами.
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вот только честно ,пил,нюхал или кололся?
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Ай яй яй! Какая реклама поросёнку... Только зря не старайся-- ему не остаться на второй срок, уж больно еврейская харизма даёт о себе знать --- слишком много ворует и ещё больше врёт...
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Меняться не надо. Зачем нам их неадекватное пуйло? А кондитер, скоро к ним и так прилетит, как и овощ когда-то☺
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на хедранта лапку поднял, падло:
у хедранта альтернативы минску нет...
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Каждый 300-й тоже скрепно, но только тяжелый Переговори в Мінську - в основному профанація, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1862
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От не треба було Клімкіну пити - похмелився і прозрів на п`ятому році війни з Московієй.
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Шо Климкин, скоро выборы, часто стал пиарится, видать очко жим жим, не поможет, все равно скоро всю вашу банду барыжную к стенке и расстреляют.
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А як же мирний план? І суперпереговорщики куми з кучмами і їх хвойдами? А хлібне, шкільне, різдвяне, пасхальне перемир'я? Чотири роки профанації? І хто ж це зробив?
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И эти все минские соглашения 1 и 2, подписанные Порошенко это то же профанация со стороны пуйла.
Также все эти перемирия это то же профанации, рашисты не соблюдают перемирия.
И все эти разговоры порошенко, что он политическим путём и санкциями освободит Крым и Донбасс это тоже профанация. Рашисты не уйдут оттуда добровольно. Только силовой вариант.
И все эти санкции против рашки это тоже профанация... Меркль совместно с пуйлом строит Северный поток-2.
ООН, ОБСЕ, Совет Евсропы это тоже проанация. Ничего не решают...
И какое то международное право, итд.. это то же профанация. Есть только право силы.
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Леонид Данилыч настоятельно просил высокодоговарицца с Плешивым Педофилом и его Кумом Переговоры в Минске - в основном профанация, - Климкин - Цензор.НЕТ 4786
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А кто Леонид Данилыча и Медведчука от имени Украины переговорщиками направил - Йулька?
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Порошенко это уже дважды не сидевший? Переговори в Мінську - в основному профанація, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7301
Ведь именно Порошенко назначил кума пуйла Медведчука своим представителем на переговоры в Минск
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При чем здесь Янукович, минские договорняки при Порошенко начались.
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Да ладно вам распинацца,я наю о них немного больше чем вы...НЕ ПАРТЕСЬ...
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ЕщеАрестованному в Москве дирижеру оперного театра Кукину А.А. огласили приговор - 2 года в колонии за оскорбление президента.
Доводы адвоката, что объявление на двери театра
«ПТН-ПН Х»
означает, что с пятницы по понедельник репетирует хор - судом приняты не были.
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Речь Путлера о Новороссии была в 2012 году от Харькова до Одессы..Майданом тогда и пахло............. Переговори в Мінську - в основному профанація, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7891
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Тре було ще у 2014 огородити все колючим дротом і врізати постачання лугандонам, нехай би кремль забеспечуав цей анклав своїм коштом. І чекати на слушний момент, як хорвати. Життя хлопців зберегли б. Але головноторгуючий соєвий колаборант вирішив обрати мінський формат
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Летом в 2014 году могли бы освободить Украину от окупации Донбасса, но тут влез Петя, и все пропало.
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Та не было никаких там 54%, Охендовский думаешь просто так орден получил.
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Хай там як, а за підрахунками експертів за допомогою цик і адмінресурсу зараз можна розвести лохторат лише на 5-10 %... ну, а решта? в мене, наприклад, є ну, дуже багато знайомих, що зараз вже зізнаються, що у 2014 голосували саме за баригу
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Минский формат выбрали страны НАТО,а не Порошенко Переговори в Мінську - в основному профанація, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7689
Надобраніч Малята
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а как же безальтернативное мыролюбство и тамжынашелюдство? как же потужное перемещение грузов и мыролюбное перемирие от соевых? Или опять финт ушами и пейсами с переобуванием в воздухе?
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угу, "я не я

і не барига я"
це все - вони, кляті натівці
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Скорей всего не НАТО а Маруська из города Берлина, ну и чумной француз в придачу.. Переговори в Мінську - в основному профанація, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9409
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Без нобелевского лауреата там не обошлось.
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Ну они сначала сунулись а Маруся ,скорей всего ,была против - типа это наше европейское дело, а теперь в кусты когда друг Вова не слушается ..
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А как же безальтернативномиролюбныйплан??? Переговори в Мінську - в основному профанація, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8327
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откровения клима чугункина. после пяти лет войны с монголоидами.
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В мозгах дипломата, зашевелилась, ещё не до конца сформированная мысль - так это была профонация? Оказалась, что Да!
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Все правильно, но только зачем помощь на оккупированной территории от Украины? Они предали все и всех, топтали Украинский флаг , дружно сходили на референдум.
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помощь дамбасне должна заключаться только в выдаче новых кайл и лопат для добычи угля. Загнать всю дамбасню в норы пущай сами на восстановление и работают.
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мабуть Будапештський Меморандум криється у підтексті
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры в Минске - в основном профанация, - Климкин
 
 
 
 
 
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