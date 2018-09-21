 Переговоры в Минске - в основном профанация, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Никакого Минского формата нет, есть минская площадка. То, что происходит в Минске на сегодня - это, в основном, профанация. За исключением минимально возможного обсуждения вопросов безопасности, вопросов освобождения заложников, какие-то вопросы, связанные с гуманитарными очень человеческими вещами о том, как помочь нашим гражданам на оккупированных территориях", - отметил министр.
у хедранта альтернативы минску нет...
Также все эти перемирия это то же профанации, рашисты не соблюдают перемирия.
И все эти разговоры порошенко, что он политическим путём и санкциями освободит Крым и Донбасс это тоже профанация. Рашисты не уйдут оттуда добровольно. Только силовой вариант.
И все эти санкции против рашки это тоже профанация... Меркль совместно с пуйлом строит Северный поток-2.
ООН, ОБСЕ, Совет Евсропы это тоже проанация. Ничего не решают...
И какое то международное право, итд.. это то же профанация. Есть только право силы.
Ведь именно Порошенко назначил кума пуйла Медведчука своим представителем на переговоры в Минск
Доводы адвоката, что объявление на двери театра
«ПТН-ПН Х»
означает, что с пятницы по понедельник репетирует хор - судом приняты не были.
Надобраніч Малята
і не барига я"
це все - вони, кляті натівці