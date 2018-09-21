 Более 100 боеприпасов времен Второй мировой войны в ходе поисковых работ найдено на Харьковщине, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"К месту вызова были направлены пиротехники учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины. Они провели обследование территории и обнаружили 104 единицы взрывоопасных предметов, из которых 23 гранаты РГД-33, 16 гранат Ф-1, 11 минометных мин разного калибра, 31 артснаряд разного калибра, 3 реактивных снаряда и 20 других единиц взрывоопасных предметов. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках путем подрыва", - отмечаетс в тексте.
Всего на территории области за минувшие сутки было разминировано 189 боеприпасов, в т.ч. 96 артснарядов разного калибра, 30 минометных мин, 43 гранаты РГД и Ф-1, а также 20 других взрывоопасных предметов.
Барвенковского котла в 1942 году.
Об этом сообщает местное издание Kharkiv
Today.
Отмечено, что археологи начали раскопки 14 сентября в селе Ивановка
Барвенковского района.
По словам заместителя руководителя экспедиции Евгения Куковерова, среди 48 останков
также обнаружили женский скелет.
"В основном - это офицеры
различных званий (капитаны, майоры, лейтенанты) и солдаты. Место уникально тем,
что они полностью похоронены со всем личным имуществом, включая бритвы,
кошельки, деньги. Это связано с тем, что немцы запрещали мародерство среди солдат.
Также видно, что это уже повоевавшие солдаты. При раскопках находим много
трофейных вещей: немецкие фляги, штык-ножи, ремни", - рассказал о находках
ученый.
Также исследователи нашли два опознавательных знака, с помощью которых они хотят установить личности погибших и направить их останки родственникам на перезахоронение.