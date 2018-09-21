 Более 100 боеприпасов времен Второй мировой войны в ходе поисковых работ найдено на Харьковщине, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"К месту вызова были направлены пиротехники учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины. Они провели обследование территории и обнаружили 104 единицы взрывоопасных предметов, из которых 23 гранаты РГД-33, 16 гранат Ф-1, 11 минометных мин разного калибра, 31 артснаряд разного калибра, 3 реактивных снаряда и 20 других единиц взрывоопасных предметов. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках путем подрыва", - отмечаетс в тексте.

Всего на территории области за минувшие сутки было разминировано 189 боеприпасов, в т.ч. 96 артснарядов разного калибра, 30 минометных мин, 43 гранаты РГД и Ф-1, а также 20 других взрывоопасных предметов.

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