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 Более 100 боеприпасов времен Второй мировой войны в ходе поисковых работ найдено на Харьковщине, - ГСЧС

На окраине села Дмитровка (Харьковская обл) всеукраинская общественная организация, занимающаяся поисковыми работами, во время работ в рамках военно-мемориальной экспедиции "Барвенковский котел 1942" обнаружила боеприпасы времен Второй мировой войны и сообщила об этом в ГСЧС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"К месту вызова были направлены пиротехники учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины. Они провели обследование территории и обнаружили 104 единицы взрывоопасных предметов, из которых 23 гранаты РГД-33, 16 гранат Ф-1, 11 минометных мин разного калибра, 31 артснаряд разного калибра, 3 реактивных снаряда и 20 других единиц взрывоопасных предметов. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках путем подрыва", - отмечаетс в тексте.

Всего на территории области за минувшие сутки было разминировано 189 боеприпасов, в т.ч. 96 артснарядов разного калибра, 30 минометных мин, 43 гранаты РГД и Ф-1, а также 20 других взрывоопасных предметов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087509
 
 
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В Харьковской области в рамках этой военно-мемориальной экспедиции археологи обнаружили останки 48 жертв
Барвенковского котла в 1942 году.

Об этом сообщает местное издание Kharkiv
Today.

Отмечено, что археологи начали раскопки 14 сентября в селе Ивановка
Барвенковского района.

По словам заместителя руководителя экспедиции Евгения Куковерова, среди 48 останков
также обнаружили женский скелет.

"В основном - это офицеры
различных званий (капитаны, майоры, лейтенанты) и солдаты. Место уникально тем,
что они полностью похоронены со всем личным имуществом, включая бритвы,
кошельки, деньги. Это связано с тем, что немцы запрещали мародерство среди солдат.
Также видно, что это уже повоевавшие солдаты. При раскопках находим много
трофейных вещей: немецкие фляги, штык-ножи, ремни", - рассказал о находках
ученый.

Также исследователи нашли два опознавательных знака, с помощью которых они хотят установить личности погибших и направить их останки родственникам на перезахоронение.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБолее 100 боеприпасов времен Второй мировой войны в ходе поисковых работ найдено на Харьковщине, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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