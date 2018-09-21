 Россия хотела тайком вывезти из Лондона основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, - The Guardian

Британское издание The Guardian опубликовало материал о том, как Россия готовила побег Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне, в котором тот находится с 2012 года, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным издания, в 2017 году российские дипломаты встречались с людьми из окружения Ассанжа для того, чтобы обсудить возможность организации его побега из посольства.

Журналисты утверждают, что информацию о готовящемся побеге им подтвердили сразу несколько источников. Ассанжа якобы должны были снабдить дипломатическими документами, что обеспечило бы ему неприкосновенность. После этого его вывезли бы здания посольства Эквадора в служебном автомобиле российского диппредставительства. А дальше переправили бы в Россию, где он мог бы жить, не опасаясь выдачи властям США.

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По данным The Guardian, план был одобрен "на самом верху" – в Кремле. Осуществить его помешала только чрезвычайная рискованность. Побег был запланирован на Рождество 2017 года. О его срыве будто бы стало известно буквально за несколько дней до того, как Ассанж должен был покинуть Лондон.

МИД России опровергает данные, опубликованные в материале The Guardian. "Российские дипломаты не выходили ни на сотрудников посольства Эквадора в Лондоне, ни на представителей господина Ассанжа для того, чтобы способствовать его выезду с территории Великобритании", – указано на сайте дипведомства РФ.

Напомним, ранее США предложили Ассанжу дать показания по русскому делу. Комитет по разведке верхней палаты Конгресса США предлагает Ассанжу дать показания в закрытом режиме в удобном месте и в удобное время. Как известно, в 2016 году сайт WikiLeaks опубликовал документы Демократической партии США, которые были украдены российскими хакерами. Однако Москва свою причастность к этому отрицает.

Ассанж находится на территории эквадорского посольства в Лондоне с 2012 года. Он не может покинуть территорию дипмиссии, поскольку опасается ареста по запросу Швеции и дальнейшей экстрадиции в США.

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В свою очередь американские власти обвиняют Ассанжа в публикации секретных материалов Госдепартамента. Ему грозит до 35 лет тюрьмы и даже смертная казнь. Сам Ассанж обвинения отвергает и считает их политически мотивированными.

Ассанж готов покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где он скрывается от уголовного преследования с 2012 года. Сообщалось, что Ассанж решился на этот шаг из-за ухудшения состояния здоровья.