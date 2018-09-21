 Оккупанты развернули в Евпатории дивизион ЗРК С-400

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Евпатории заступил на боевое дежурство третий дивизион ЗРК С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что "боевые расчеты развернули пусковые установки на позициях, совершили ориентирования комплекса на местности и начали отслеживать цели".

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По данным Минобороны РФ, зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, применяется против наземных объектов.

Сообщается, что "комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров".

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