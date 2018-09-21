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 Оккупанты развернули в Евпатории дивизион ЗРК С-400

В оккупированном Крыму на территории Евпатории Россия развернула зенитные ракетные комплексы С-400.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Евпатории заступил на боевое дежурство третий дивизион ЗРК С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что "боевые расчеты развернули пусковые установки на позициях, совершили ориентирования комплекса на местности и начали отслеживать цели".

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По данным Минобороны РФ, зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, применяется против наземных объектов.

Сообщается, что "комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров".

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Источник: https://censor.net.ua/n3087507
 
 
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А зараз почнуть хєрачити свої літаки Оккупанты развернули в Евпатории дивизион ЗРК С-400 - Цензор.НЕТ 7435 Бо інші там не літають...
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а,теперь военная база)))это - сруцкий мир)))
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ну, панімаєш, Лас Вегас будували в пустелі, от і Крисм спочатку перетворять на пустелю, а потім будуть Белладжио та Мандалай-Бей
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объясняю. все эти с 300-с400 против самолетов вертолетов. Против обычного снаряда выпущенного из геноцида они безполезны.
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Срочно выслать Ил20 для рэкогносцыровки черноморского дна.
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обслуга этих комплексов не сирийская)))
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ой мама... шо, уже целый дивизион надули?!
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Жители Армянска вышли на праздничную демонстрацию?
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там ж Кримські гори будуть заважати обзору цьому наносвєрхновєйшему оружыю Оккупанты развернули в Евпатории дивизион ЗРК С-400 - Цензор.НЕТ 5299
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Кацапові пенси сплачують за ці мармизи путлерові
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Срочно надо закрывать там гражданские воздушные коридоры... ... - у кацапов траектория не предсказуемая... Оккупанты развернули в Евпатории дивизион ЗРК С-400 - Цензор.НЕТ 961 ....
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Оккупанты развернули в Евпатории дивизион ЗРК С-400
и,шо?будут сбивать в ответку сирийские самолёты?)))
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А до чого тут Ізраїль? Каци будуть й надалі свої самальоти збивати
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В Сирии они бесполезны, вот и притащили в Крым....
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Фсё..... От слова СОВСЕМ.
Не будет теперь спокойных и ароматных рейсов из Симферополя.
Будут нервнобольные и говномёты на каждом борту. Шо, туда, шо обратно))))
Ну а как же - ПОСТАВИЛИ С-400. Теперь всем сраться надо.
Надо нашим ССО наклейки в аэропортах Крыма приклеить, типа: "Пассажир, помни! С-400 тебя защищает! Он Ил-20 в Сирии защитил!!!"
Удачи парашинцы))))
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А толку? Как эти с 400 эффективны мы уже убедились. Тут шо самое главное ? Лиш бы кривизны земли не было. Оккупанты развернули в Евпатории дивизион ЗРК С-400 - Цензор.НЕТ 656
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пентагону - новая цель . крысчане , - держитись !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты развернули в Евпатории дивизион ЗРК С-400
 
 
 
 
 
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