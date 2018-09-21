 Оккупанты развернули в Евпатории дивизион ЗРК С-400

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Евпатории заступил на боевое дежурство третий дивизион ЗРК С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что "боевые расчеты развернули пусковые установки на позициях, совершили ориентирования комплекса на местности и начали отслеживать цели".
По данным Минобороны РФ, зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, применяется против наземных объектов.
Сообщается, что "комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров".
и,шо?будут сбивать в ответку сирийские самолёты?)))
Не будет теперь спокойных и ароматных рейсов из Симферополя.
Будут нервнобольные и говномёты на каждом борту. Шо, туда, шо обратно))))
Ну а как же - ПОСТАВИЛИ С-400. Теперь всем сраться надо.
Надо нашим ССО наклейки в аэропортах Крыма приклеить, типа: "Пассажир, помни! С-400 тебя защищает! Он Ил-20 в Сирии защитил!!!"
Удачи парашинцы))))