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  2022  30
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 Украинские воины освободили населенный пункт Золотое-5 на Луганщине, - Тымчук

Нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук обнародовал информацию о том, что ВСУ освободили населенный пункт Золотое-5 в Луганской области. Жители освобожденного населенного пункта приветствовали украинских военных словами "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Тымчук отметил: "Относительно успешных действий подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-5.

Российско-оккупационные войска, осуществляющие обстрелы позиций ОС, систематически, с целью недопущения ответного огня со стороны подразделений ВСУ, применяют тактику использования инфраструктуры населенных пунктов, в том числе тех, которые находятся в так называемой "серой зоне", прикрываясь местным населением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы ищут на Донбассе "украинское подполье". В ходе фильтрационных мероприятий задержаны более 100 человек, - Тымчук

Так, в последнее время (после взятия Объединенными силами под контроль населенного пункта Золотое-4) противник, используя северо-западную часть населенного пункта Золотое-5, которая находится в "серой зоне", значительно активизировал обстрелы позиций украинских войск в районе населенного пункта Золотое-4.

Для прекращения провокационных обстрелов, сохранения жизни и здоровья личного состава ОС и гражданского населения н.п. Золотое-4, по данным группы ИС, 19 сентября текущего года личный состав роты глубинной разведки из состава резерва Объединенных сил расширил зону ответственности ОС и занял новые позиции, взяв под свой контроль северо-западную окраину н.п.Золотое-5.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два украинских воина получили ранения с начала суток. Враг нарушил перемирие под Крымским и Гнутово, - штаб ООС

Слаженными действиями украинских воинов под командованием младшего лейтенанта Олега Ляденко было улучшено тактическое положение, образованы новые элементы боевого порядка, что в дальнейшем способствует оборудованию полноценной полосы обеспечения на данном участке местности. Также оккупанты более лишены возможности безнаказанно приближаться к позициям ОС и осуществлять обстрелы их позиций с близкой дистанции на данном участке.

Характерно, что местные жители (около 150 человек) встретили украинских воинов-освободителей лозунгами "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

В результате проведенной операции Объединенными силами возвращено под контроль почти 40 га территории".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ активизировали переброску техники на передовую и оборудование позиций, - Тымчук

Источник: https://censor.net.ua/n3087506
 
   
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"Ихтамнеты" поменяли место жительства с Золотое-5 на кладбище в Колпино под Питером.
https://beztabu.net/pod-sankt-peterburgom-nashli-kladbishche-ihtamnetov_n51959
Украинские воины освободили населенный пункт Золотое-5 на Луганщине, - Тымчук - Цензор.НЕТ 3568
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Якщо це правда, то маємо плацдарм за залізничним насипом.
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Опанований і він! Запізнюєся з коментами...Женемо кацапнячу падлюжину, жалю не маємо!!!
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Очередная типа перемога при обьявлении кусочка ничейной зоны своей.
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Алень тупорылый, это Украина, а не "ничейная зона". Зоны - это Колыма, Воркута, Магадан и далее по списку. Кстати, поговорку про Моторолу знаешь? Лучше мыть машины в Ухте, чем чтобы тебя обмывали в Донецке. Ты петух из говна помни эту поговорку. Так, на всякий случай...
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Осбожденным жителям придётся платить по новым тарифам,жить по новому,им это не понравится
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тебе хорошо - ты среди своих попучленцев...!!!
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Великий сопляк иди в свою трущебу и помолись на Пеца
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ты не скули кацапское отродье - вам обломилось везде...!
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... а тебе в воронеже жить без пенсии, но зато с бесплатным валежником в лесу
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Чето непонятно-взяли весь пункт или только северо-западную окраину этого пункта?Мы вначале 5 levelа или его уже прошли?
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Кацапи і місцева сволота досі не зрозуміли одного. За свою землю ми зубами гризтимемо. Всю історію держави ми за неї воювали. Це вже інстинкт.
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А раньше что кричали ? Слава росии ? Путин введи . Не ?
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Думаю были такие, кто кричал и такие, кто сидел молча, чтоб не прилетело. А теперь эти люди поменялись местами.
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Я так понимаю это территория между основными позициями, серая зона, и по сути произошло сближение позиций без боя.
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Байдуже, сіра вона була, зелена, чи помаранчева в цяточку.
Тепер це ЗНОВ УКРАЇНА і підхуйлятники там більше не ходять.
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Надеюсь, жертвы среди кацапов есть?
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Чет насчет приветствий сомневаюсь...
креатив у минстецька на полу.
такие же лозунги были в совдепии в 39 году, когда сересересере "освобождал" западную Украину
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские воины освободили населенный пункт Золотое-5 на Луганщине, - Тымчук
 
 
 
 
 
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