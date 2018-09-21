 Украинские воины освободили населенный пункт Золотое-5 на Луганщине, - Тымчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Тымчук отметил: "Относительно успешных действий подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-5.
Российско-оккупационные войска, осуществляющие обстрелы позиций ОС, систематически, с целью недопущения ответного огня со стороны подразделений ВСУ, применяют тактику использования инфраструктуры населенных пунктов, в том числе тех, которые находятся в так называемой "серой зоне", прикрываясь местным населением.
Так, в последнее время (после взятия Объединенными силами под контроль населенного пункта Золотое-4) противник, используя северо-западную часть населенного пункта Золотое-5, которая находится в "серой зоне", значительно активизировал обстрелы позиций украинских войск в районе населенного пункта Золотое-4.
Для прекращения провокационных обстрелов, сохранения жизни и здоровья личного состава ОС и гражданского населения н.п. Золотое-4, по данным группы ИС, 19 сентября текущего года личный состав роты глубинной разведки из состава резерва Объединенных сил расширил зону ответственности ОС и занял новые позиции, взяв под свой контроль северо-западную окраину н.п.Золотое-5.
Слаженными действиями украинских воинов под командованием младшего лейтенанта Олега Ляденко было улучшено тактическое положение, образованы новые элементы боевого порядка, что в дальнейшем способствует оборудованию полноценной полосы обеспечения на данном участке местности. Также оккупанты более лишены возможности безнаказанно приближаться к позициям ОС и осуществлять обстрелы их позиций с близкой дистанции на данном участке.
Характерно, что местные жители (около 150 человек) встретили украинских воинов-освободителей лозунгами "Слава Украине!" и "Героям Слава!".
В результате проведенной операции Объединенными силами возвращено под контроль почти 40 га территории".
https://beztabu.net/pod-sankt-peterburgom-nashli-kladbishche-ihtamnetov_n51959
Тепер це ЗНОВ УКРАЇНА і підхуйлятники там більше не ходять.
https://www.youtube.com/watch?v=NY6awez_Mrk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=T9482xeF_A8
креатив у минстецька на полу.
такие же лозунги были в совдепии в 39 году, когда сересересере "освобождал" западную Украину