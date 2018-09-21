 Россия останется в Совете Европы, только если там полностью исключат "дискриминацию стран-участниц", - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова продолжать работу в составе Совета Европы только в том случае, если организация полностью искоренит дискриминацию стран-участниц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Что касается Совета Европы, Россия хочет оставаться в том Совете Европы, в который мы в свое время вступали. Имею ввиду Совет Европы, в уставе которого записано, что во всех его структурах каждая страна имеет равные права" – заявил Лавров.

"Никто из членов Совета Европы не может быть дискриминирован. В таком Совете Европы мы готовы работать и дальше. Все остальное зависит от членов Совета Европы", – подчеркнул руководитель МИД РФ.

Напомним, российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий, в том числе права голоса, в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях.

В 2015 году Россия решила прекратить участие в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы в ответ на ограничение полномочий в организации. Кроме того, Россия прекратила выплату части взносов в бюджет ПАСЕ.

В июне 2016 года Россия выдвинула ПАСЕ финансовый ультиматум. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия вернется к вопросу о восстановлении размера взноса в Совет Европы, если работа российской делегации в ПАСЕ возобновится.

24 ноября 2017 года представители 16 стран в Парламентской ассамблее Совета Европы подписали декларацию, согласно которой ПАСЕ пока не готова принимать делегацию России.

20 сентября 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России "назревает желание выйти из Совета Европы". По ее словам, стороны ведут переговоры четыре года, однако так и не сдвинулись с мертвой точки.