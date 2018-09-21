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 Россия останется в Совете Европы, только если там полностью исключат "дискриминацию стран-участниц", - Лавров

Глава МИД РФ обвиняет европейцев в избирательном подходе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова продолжать работу в составе Совета Европы только в том случае, если организация полностью искоренит дискриминацию стран-участниц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Что касается Совета Европы, Россия хочет оставаться в том Совете Европы, в который мы в свое время вступали. Имею ввиду Совет Европы, в уставе которого записано, что во всех его структурах каждая страна имеет равные права" – заявил Лавров.

"Никто из членов Совета Европы не может быть дискриминирован. В таком Совете Европы мы готовы работать и дальше. Все остальное зависит от членов Совета Европы", – подчеркнул руководитель МИД РФ.

Напомним, российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий, в том числе права голоса, в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях.

В 2015 году Россия решила прекратить участие в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы в ответ на ограничение полномочий в организации. Кроме того, Россия прекратила выплату части взносов в бюджет ПАСЕ.

В июне 2016 года Россия выдвинула ПАСЕ финансовый ультиматум. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия вернется к вопросу о восстановлении размера взноса в Совет Европы, если работа российской делегации в ПАСЕ возобновится.

24 ноября 2017 года представители 16 стран в Парламентской ассамблее Совета Европы подписали декларацию, согласно которой ПАСЕ пока не готова принимать делегацию России.

20 сентября 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России "назревает желание выйти из Совета Европы". По ее словам, стороны ведут переговоры четыре года, однако так и не сдвинулись с мертвой точки.

Источник: https://censor.net.ua/n3087505
 
 
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Россия останется в Совете Европы, только если там полностью исключат "дискриминацию стран-участниц", - Лавров - Цензор.НЕТ 9868
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А-аааааааааа...Говорящяяяя лошааадь!!!!
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Рада Європи не конюшня. Пішов він н**** !
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Он хотел сказать,что пока не прекратят дискриминацию страны- изгоя.
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А може Україні заплатити ті 15 мільйоів євро на рік (внесок мокшан) і послухати, що завиють підхуйловники у Раді Європи і як завиють на конюшні.
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Кому нужна в совете ЕВРОПЫ АЗИАТСКАЯ "страна", которая к тому же уже начала распадаться?
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По-моему, самая хорошая новость вчерашнего-сегодняшнего дней связана с решением Великобритании усилить свое присутствие в Черном море - для защиты Украины от путлеровско-рашистской агрессии. Для этого бриты увеличат количество кораблей в Черном море и даже - уже в этом году, пришлют в Одессу королевских морпехов. Чем безопаснее вам будет здесь, заявил министр обороны Великобритании, тем безопаснее нам будет там. Исключительно европейский подход.
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значить раска федераска відправляється в еротичну подорож з Ради Європи
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рюзге не должны остаться вообще нигде, должны быть уничтожены, как страна-агрессор, спонсор терроризма.
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"... если организация полностью искоренит дискриминацию стран-участниц..." - а чаво лошадь про расию говорит во множественном числе? Совсем потерялся парень Россия останется в Совете Европы, только если там полностью исключат "дискриминацию стран-участниц", - Лавров - Цензор.НЕТ 5051
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Двуногая лошадь это уже дискриминация
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия останется в Совете Европы, только если там полностью исключат "дискриминацию стран-участниц", - Лавров
 
 
 
 
 
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