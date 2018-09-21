 Количество детей, учащихся на украинском языке, уменьшилось в оккупированном Крыму на 98%, - доклад ЮНЕСКО

Об этом говорится в очередном докладе генерального директора ЮНЕСКО О.Азуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Несмотря на Приказ Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года, который обязал Россию обеспечить доступность образования на украинском языке, оккупационная власть продолжает уничтожение системы образования для украиноязычного населения Крыма. Так, количество учеников, которые учатся на украинском языке, уменьшилось на 98% по сравнению с 2014 годом", - отмечается в документе.
В докладе констатируется отсутствие возможности для Украины доступа к своим объектам культурного наследия, историческим и архитектурным памятникам, музеям, биосферным резерватам, научным центрам и т. п. и фиксируются факты незаконных археологических раскопок, вывоз культурных ценностей с территории Крыма.
Територія України канонічно завжди була територією Вселенського патріархату і ніколи не належала російській державі.
Про це, спираючись на історичні факти та документи, заявив в інтерв'ю "Главкому" представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві архієпископ Тельміський Іов (Геча).
За його словами, заяви Російської православної церкви про "вторгнення" Константинополя на "чужу канонічну територію" є лише штучними закидами.
"Київська митрополія канонічно й історично, з моменту свого створення за часів перших київських християнських князів Аскольда, Ольги і Володимира і далі більше 700 років, була митрополією у складі Вселенського патріархату. І навіть після передачі в 1686 році частини Київської кафедри на підросійських територіях в тимчасову опіку (намісництво) московських патріархів, Україна ввесь час лишалась канонічною територією Константинопольської церкви", - підкреслив ієрарх.
Він нагадав, що Вселенський патріарх Димитрій у 1991 році у листі до патріарха Московського Олексія II нагадав, не визнає канонічною територію Російської православної церкви території України, Білорусі, Литви і Польщі.
"На початку ХХ ст. Російська церква сама просила призначити її архієрея Екзархом Вселенського патріарха в українських землях, і тоді вона це не вважала «вторгненням в чужу канонічну територію, - додав Іов.
Тому, за його словами, не зрозуміло, на якій підставі тепер Синод православної церкви в Росії змінив позицію і намагається відмовити Матері-Церкві в праві призначати екзархів на терени, які історично і канонічно завжди були канонічною територією Вселенського патріархату
Він додав, що у 2001 році Синод УПЦ (МП) прославив цього Екзарха Вселенського патріарха в лику святих мучеників.
Возвращено под контроль Украины почти 40 га территории
Украинские военные взяли под контроль населенный пункт в Луганской области Золотое-5, который до этого находился в "серой зоне".
Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат, руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.
По его словам, решение о продвижении было принято в связи с постоянными провокационными обстрелами украинских позиций с территории "серой зоны", где боевики прикрывались местным населением. Отмечается, что обстрелы участились после взятия Объединенными силами под контроль населенного пункта Золотое-4.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жители Донбасса говорят, что это не их конфликт, - ОБСЕ
"Для прекращения провокационных обстрелов, сохранения жизни и здоровья личного состава ОС и гражданского населения н. п. Золотое-4, по данным группы ИС, 19 сентября текущего года личный состав роты глубинной разведки из состава резерва Объединенных сил расширил зону ответственности ОС и занял новые позиции, взяв под свой контроль северо-западную окраину н. п. Золотое-5", - сообщает Тымчук.
Он добавил, что в результате проведенной операции Объединенными силами возвращено под контроль почти 40 га территории. И около 150 человек теперь живут на родной территории.
Ранее Фокус писал, что украинские военнослужащие освободили от оккупантов село Южное в Донецкой области и Золотое-4 в Луганской области.
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