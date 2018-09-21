 Количество детей, учащихся на украинском языке, уменьшилось в оккупированном Крыму на 98%, - доклад ЮНЕСКО

Об этом говорится в очередном докладе генерального директора ЮНЕСКО О.Азуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на Приказ Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года, который обязал Россию обеспечить доступность образования на украинском языке, оккупационная власть продолжает уничтожение системы образования для украиноязычного населения Крыма. Так, количество учеников, которые учатся на украинском языке, уменьшилось на 98% по сравнению с 2014 годом", - отмечается в документе.

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В докладе констатируется отсутствие возможности для Украины доступа к своим объектам культурного наследия, историческим и архитектурным памятникам, музеям, биосферным резерватам, научным центрам и т. п. и фиксируются факты незаконных археологических раскопок, вывоз культурных ценностей с территории Крыма.

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