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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (673) МИД (4723) паспорт (623) Качка (4)

 Венгерские паспорта нужны закарпатцам, чтобы устраиваться на работу во Франции и Нидерландах, - советник главы МИД Качка

По мнению эксперта, обладатели двух паспортов если и выезжают из Украины, то не на ПМЖ, а на заработки.

Украинцы, живущие на Закарпатье, используют паспорта Венгрии для свободного перемещения по Европейскому Союзу, а не для того, чтобы обустроиться в Венгрии. Об этом сообщил советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам Качки, граждане Украины не используют венгерские паспорта даже для того, чтобы жить в Венгрии. Они скорее устраиваются при помощи этих документов на работу в страны, в которых украинцу трудно найти себе место, например, во Францию или Нидерланды.

Качка подчеркнул, что положение Венгрии в Европарламенте сейчас является очень хлипким. Ее могут лишить права голоса в ЕС из-за нарушения фундаментальных прав. "Так что эта ситуация может даже сыграть на пользу Украине", – сказал эксперт.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди, в частности, произносят клятву верности Венгрии и получают от сотрудников консульства совет: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

Источник: https://censor.net.ua/n3087503
 
 
 Топ комментарии
 
Не имей мадьяры своего интереса- раздавали бы свои паспорта, конечно. Поражает иное- как спокойно впаривается лапша на уши, словно украинцы дебилы...
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Я не могу припомнить. Кто кроме России раздавал свои паспорта вот таким способом?
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Румыния еще. Но Венгрия наглее, видимо сказываются этнические корни и историческое наследие.
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Я не могу припомнить. Кто кроме России раздавал свои паспорта вот таким способом?
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Румыния еще. Но Венгрия наглее, видимо сказываются этнические корни и историческое наследие.
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Точнее прикидывается, надеясь, что остальные идиоты...
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Не имей мадьяры своего интереса- раздавали бы свои паспорта, конечно. Поражает иное- как спокойно впаривается лапша на уши, словно украинцы дебилы...
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А может они получают паспорта потому что уже разуверились что в Украине когда то будет лучше и будет справедливось.Красные пришли грабили бандиты и воры дорвались до власти снова оббирают и делают людей рабами,думаете что закарпатцы не видят как жируют эти уроды строя себе в Карпатах гнездышка размером с небольшое село?
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та панятна ...))
"Так что эта ситуация может даже сыграть на пользу Украине", - сказал эксперт.Источник: https://censor.net.ua/n3087503
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Та яке Закарпаття.... На Львівщині повно з цими паспортами вже людей!
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наших посадовці добряче потрусити, то також з кишень не 1н паспорт впаде.
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далеко ходити не треба - мер Одеси , пан Труханов , він громадянин РФ ... Насіров , Коломойський і т.д - цей список безкінечний
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в Україні закони лише для бідних ...
свого часу Бєня , будучи губернатором Дніпропетровщини , відкрито хизувався , що в нього аж 3 (!) громадянства ... і що ? А нічого .
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Звісно нічого, окрім відсутності ДнНР, ХНР, ОНР тощо.
А зараз він де? А де ахмет-хан?
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Ага, помню, говорил -
"У меня не двойное гражданство, а тройное, так что я законы не нарушаю" Угорські паспорти потрібні закарпатцям, щоб влаштовуватися на роботу у Франції і Нідерландах, - радник глави МЗС Качка - Цензор.НЕТ 1690
Долго ржал... Угорські паспорти потрібні закарпатцям, щоб влаштовуватися на роботу у Франції і Нідерландах, - радник глави МЗС Качка - Цензор.НЕТ 1690 Угорські паспорти потрібні закарпатцям, щоб влаштовуватися на роботу у Франції і Нідерландах, - радник глави МЗС Качка - Цензор.НЕТ 1690 Угорські паспорти потрібні закарпатцям, щоб влаштовуватися на роботу у Франції і Нідерландах, - радник глави МЗС Качка - Цензор.НЕТ 1690
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По мнению "не эксперта", получение второго паспорта, целиком на совести гражданина Украины.
А вот гадить Украине, раздавая паспорта и провоцируя сепаратистские настроения на Закарпатье, это уже целиком и полностью вина Венгрии.
Консульство Венгрии в Берегово, нужно попросту закрыть, а новоиспеченных "венгров", по возможности выявить и поставить перед фактом либо/либо.
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Спіймати закарпатця з мадярським паспортом майже не можливо хіба той сам покаже його владним статевим органам...
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Большинство украинских чиновников имеют паспорта иностранных государств и их дети и жены живут за границей. Последнее время этнические украинцы, видимо из власти, скупают недвижимость в Южной Германии.
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евакуація , звідси , йде повним ходом ...
навіть офіційно вже визнається , що з України , щорічно , мігрує майже мільйон людей .
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Але прості українці не можуть отримати за кордоном громадянство і працюють нелегально ризикуючи бути депортованим. А українські чиновники та їхні родичі тут жирують маючи не одне громадянство. Якщо простий українець і доб'ється шансу отримати громадянство наприклад Німеччини то українські чиновники требують виходу з Громадянства України.
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Где работа СБУ? Венгерских дипломатов выслать нахер, у нас война с кацапами, все кто подмахивает им = соучастникам агрессии. За все действия прийдется ответить, не сейчас так позднее. Запугивания по поводу блокирования вступления в ЕС - нахер. «Україна понад усе», потім все інше, ЄС, НАТО...
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Венгрию могут лишить права голоса в ЕС из-за нарушения фундаментальных прав. "Так что эта ситуация может даже сыграть на пользу Украине", - сказал эксперт. Таким "экспердам" все хорошо, что ,Украине плохо
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Из Украины Порошенко все нормальные люди стараются унести ноги.
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Немає України гідранта. Є Україна в окупації олігархату. Ну і кацапи своїх перевезених дебілів на дамбвабве підтримують .
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Неправда. Люди просто заробляють, щоб утримувати родини. Їм плювати на порошенків,їм треба вижити.
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Порошенко желает получать с каждого домовладения в Украине не меньше 1000 долларов в месяц, а с каждой квартиры не менее 600 долларов США. Для этого уму надо довести нынешнюю цену газа с обозначенных 8 гривен за один куб газа, до 28 гривен. И тянуть с этим Порошенко не будет.
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А Вы к какой категории людей себя относите?
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а хто , в цьому житті , не помиляється ? Угорські паспорти потрібні закарпатцям, щоб влаштовуватися на роботу у Франції і Нідерландах, - радник глави МЗС Качка - Цензор.НЕТ 3179
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Ну нет, как раз я Порошенко не выбирал. Я просто почти ничего о нем не знал в тот момент.
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Наявність іншого громадянства є підставою для втрати українського. Та курва, яка чомусь зветься консулом, не могла не знати цього і тому радила приховувати факт набуття мадярського громадянства.
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Голодну людину не судять за крадіжку хліба. Людей, які в Україні не можуть заробити родинам на найнеобхідніше, не можна карати за те, що вони шукають роботу в інших країнах і використовують для цього всі способи.
Не цих людей треба карати.
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То вони від голоду ніц українською не розуміють?
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закарпатською, мої родичі гуцули наприклад так говорят
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"Закарпатської мови" не існує. Є українська, є угорська, є ромська, є словацька, тощо. Коли я буваю в Карпатах, мені іноді важко зрозуміти селянина з Надвірної чи Делятина тощо. То що, мені ненавидіти його чи йому мене, чи мені почати перевчати його літературною українською? Живе собі людина, спілкується так сотні років, то й на здоров'я. Це навпаки додає Карпатам туристичного колориту, бо приємно, що Україна така різноманітна.
Ні, нацюки казяться і хочуть упхати всіх в однакові личаки... Не впхаєте.
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""Закарпатської мови" не існує",- А хто сказав протилежне??? Згідний, не існує, це була іронія друже Угорські паспорти потрібні закарпатцям, щоб влаштовуватися на роботу у Франції і Нідерландах, - радник глави МЗС Качка - Цензор.НЕТ 1890 . Діалекти це нормальне явище в Європі.
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До речі я ніякий не "назюк". Слово трохи "по дебильному" написане. То на раші їх багацько. В Україні є тільки націоналісти, патріоти свого Українського Народу! "Выдыхай бобер" Угорські паспорти потрібні закарпатцям, щоб влаштовуватися на роботу у Франції і Нідерландах, - радник глави МЗС Качка - Цензор.НЕТ 1964
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твоєю. Не впізнав? То може ти мокша?
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Нужно научиться уважать законы своей страны. Если нет, значит они не граждане , а гости .
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ну вот нахера такое пиздеть:
- только засветившихся госчиновников с другим гражданством ~ 10,000 - 20,000
и что?
всех их гражданства лишили и от госкорыта отодвинули?
Наявність іншого громадянства НЕ є підставою для втрати українського.

учите матчасть.
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Читайте уважно ст.19 Закона України "Про громадянство України".
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И что, если кто-то нарушил эту статью?
конкретные меры и наказание?
Вы, пардон, феерический долбоеб; с юристами не связывайтесь...
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Ты от зеркала отойди и Закон почитай. Там и что, и как описано.
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Качка подчеркнул, что положение Венгрии в Европарламенте сейчас является очень хлипким. Ее могут лишить права голоса в ЕС из-за нарушения фундаментальных прав. "Так что эта ситуация может даже сыграть на пользу Украине", - сказал эксперт.

Це качка.
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Чужие паспорта можно только Депутатам и бандитам!
ЛохТорату - низ-з-зя!
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Лет 20-30 Украине не "грозит" вступлнение в ЕС! И МЗС необходимо прекратить соплежуйство!
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Да и сам ЕС в таком формате вряд ли просуществует так долго.
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Ну то нехай собі працюють у Франції та Нідерландах. А в Україну - не більше як 90 днів на півроку. Так само, як ті ж французи.
Отримав добровільно громадянство іншої держави - втратив українське.
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я не понял, что этот чиновник хотел сказать? что не страшно, если раздаются паспорта чтобы уехать на работу во Францию или еще куда? он дебил или только прикидывается???? т.е.если вас случайно ударили по голове - это нестрашно, а если еще и ограбили - то вот это уже криминал???!
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На кінець 90х німці видавали «німецьку карту» полякам німецького походження,щоб такі могли працювати в Шенгені.Але все було дуже строго,німці взяток не брали,треба було чітко довести своє походження.Плюс німецьких шкіл на території Польщі не вимагали і прапорів своїх не вивішували.
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Гребаный Качка , я не понял, ты эту фразу родил с целью защитить подлое поведение венгерского правительства в украинском Закарпатье или ,типа, за украинских граждан беспокоишься? Хороши же наши дипломаты и их советники.
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Позбавити цих пристосуванців громадянства і надати його іноземцям-добровольцям, яким роками не його не надають за вказівкою сучого потроха
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тобі потрібна несвідома біомаса пристосуванців? мені - ні! з цими національної держави не збудуєш
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Заберите их к себе и там выдавайте. Они смогут и с украинскими паспортами были бы деньги .
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круто перднул советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка, Источник: https://censor.net.ua/n3087503.

а для чего еще ?
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ахаха..хеть барижні офшорні руки від простих зубожілих людей!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нам ваша "афшорная вайна с братцким народом" до одного венгерського аусвайса..
Нужна дагавариваца а не ваивать..кампрамис..і ваші соєві закони для нас пох...
Все так..зрадопокидьки???
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І таку хєрню, говорить радник міністра ЗС, або він не дружить з головою, або в нього угорський паспорт. Може мацкалі теж видавали в Криму паспорти, щоб це насєлєніє іхало на роботу в удмуртію.
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А ТИМ ЧАСОМ...
Директор департаменту контрактів державного підприємства «Спецтехноекспорт» Антон Пашинський, син голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського, від 2016 року задекларував майже 1,5 мільйона гривень доходів. Така інформація міститься на офіційному веб-порталі електронних декларацій, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, в серпні цього року Антон Пашинський подав зміни до декларації, в яких вказав, що отримав місячну зарплату в сумі 104 тисячі 680 гривень.

Минулого року син народного депутата отримав річну зарплату в розмірі 802 тисячі 109 гривень.

У 2016 році Антон Пашинський заробив 472 тисячі 411 гривень.

Додатково декларант отримав понад 48 тисяч гривень від медичного страхування в державній компанії.

Висока заробітна плата дозволила Пашинському-молодшому придбати власне елітне авто. Минулого року він задекларував Toyota Land Cruiser Prado 150 за один мільйон гривень.

Антон Пашинський у деклараціях зазначає власне прізвище з орфографічною помилкою українською мовою. В частині документів не вживається м'який знак у суфіксі «-ськ» - «Пашинский».

Про те, що 24-річний Антон Пашинський у лютому очолив один із департаментів підприємства «Спецтехноекспорт» три роки тому заявило видання Forbes.

Тоді депутат від «Народного фронту» Сергій Пашинський назвав у коментарі Радіо Свобода повідомлення про керівну посаду сина «ФСБшною провокацією».

«Свідомо змінивши добре оплачувану роботу на роботу на державному підприємстві, я допомагаю країні, роблячи те, що вмію робити добре: шукаю компанії, які можуть постачати в Україну справжні (не мисливські) нічні приціли і тепловізори, виробників стрілецької зброї», - так пояснив Антон Пашинський свій перехід до державної компанії
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Ну, хоть кто-то честно признался(хотя бы сам себе), что в нынешних реалиях украинское гражданство имеет около-нулевую ценность.
И даже якобы оружие возмездия, о котором все постоянно пишут - лишение гражданства - не является чем-то страшным. Хотя очевидно, что никто на такие меры не пойдет, это вой в пустоту.
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У советника министра похоже самого целая пачка паспортов в коллекции Угорські паспорти потрібні закарпатцям, щоб влаштовуватися на роботу у Франції і Нідерландах, - радник глави МЗС Качка - Цензор.НЕТ 737
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Так,згоден! Я родився і проживаю у Берегово.Економічний фактор - ось що спонукає людей отримувати ці паспорти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгерские паспорта нужны закарпатцам, чтобы устраиваться на работу во Франции и Нидерландах, - советник главы МИД Качка
 
 
 
 
 
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