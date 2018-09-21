 Венгерские паспорта нужны закарпатцам, чтобы устраиваться на работу во Франции и Нидерландах, - советник главы МИД Качка

Украинцы, живущие на Закарпатье, используют паспорта Венгрии для свободного перемещения по Европейскому Союзу, а не для того, чтобы обустроиться в Венгрии. Об этом сообщил советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам Качки, граждане Украины не используют венгерские паспорта даже для того, чтобы жить в Венгрии. Они скорее устраиваются при помощи этих документов на работу в страны, в которых украинцу трудно найти себе место, например, во Францию или Нидерланды.

Качка подчеркнул, что положение Венгрии в Европарламенте сейчас является очень хлипким. Ее могут лишить права голоса в ЕС из-за нарушения фундаментальных прав. "Так что эта ситуация может даже сыграть на пользу Украине", – сказал эксперт.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди, в частности, произносят клятву верности Венгрии и получают от сотрудников консульства совет: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".