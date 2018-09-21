 Венгерские паспорта нужны закарпатцам, чтобы устраиваться на работу во Франции и Нидерландах, - советник главы МИД Качка

Украинцы, живущие на Закарпатье, используют паспорта Венгрии для свободного перемещения по Европейскому Союзу, а не для того, чтобы обустроиться в Венгрии. Об этом сообщил советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По словам Качки, граждане Украины не используют венгерские паспорта даже для того, чтобы жить в Венгрии. Они скорее устраиваются при помощи этих документов на работу в страны, в которых украинцу трудно найти себе место, например, во Францию или Нидерланды.
Качка подчеркнул, что положение Венгрии в Европарламенте сейчас является очень хлипким. Ее могут лишить права голоса в ЕС из-за нарушения фундаментальных прав. "Так что эта ситуация может даже сыграть на пользу Украине", – сказал эксперт.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди, в частности, произносят клятву верности Венгрии и получают от сотрудников консульства совет: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
"Так что эта ситуация может даже сыграть на пользу Украине", - сказал эксперт.Источник: https://censor.net.ua/n3087503
свого часу Бєня , будучи губернатором Дніпропетровщини , відкрито хизувався , що в нього аж 3 (!) громадянства ... і що ? А нічого .
А зараз він де? А де ахмет-хан?
"У меня не двойное гражданство, а тройное, так что я законы не нарушаю"
Долго ржал...
А вот гадить Украине, раздавая паспорта и провоцируя сепаратистские настроения на Закарпатье, это уже целиком и полностью вина Венгрии.
Консульство Венгрии в Берегово, нужно попросту закрыть, а новоиспеченных "венгров", по возможности выявить и поставить перед фактом либо/либо.
навіть офіційно вже визнається , що з України , щорічно , мігрує майже мільйон людей .
Не цих людей треба карати.
Ні, нацюки казяться і хочуть упхати всіх в однакові личаки... Не впхаєте.
- только засветившихся госчиновников с другим гражданством ~ 10,000 - 20,000
и что?
всех их гражданства лишили и от госкорыта отодвинули?
Наявність іншого громадянства НЕ є підставою для втрати українського.
учите матчасть.
конкретные меры и наказание?
Вы, пардон, феерический долбоеб; с юристами не связывайтесь...
Це качка.
ЛохТорату - низ-з-зя!
Отримав добровільно громадянство іншої держави - втратив українське.
а для чего еще ?
Нам ваша "афшорная вайна с братцким народом" до одного венгерського аусвайса..
Нужна дагавариваца а не ваивать..кампрамис..і ваші соєві закони для нас пох...
Все так..зрадопокидьки???
Директор департаменту контрактів державного підприємства «Спецтехноекспорт» Антон Пашинський, син голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського, від 2016 року задекларував майже 1,5 мільйона гривень доходів. Така інформація міститься на офіційному веб-порталі електронних декларацій, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.
Зокрема, в серпні цього року Антон Пашинський подав зміни до декларації, в яких вказав, що отримав місячну зарплату в сумі 104 тисячі 680 гривень.
Минулого року син народного депутата отримав річну зарплату в розмірі 802 тисячі 109 гривень.
У 2016 році Антон Пашинський заробив 472 тисячі 411 гривень.
Додатково декларант отримав понад 48 тисяч гривень від медичного страхування в державній компанії.
Висока заробітна плата дозволила Пашинському-молодшому придбати власне елітне авто. Минулого року він задекларував Toyota Land Cruiser Prado 150 за один мільйон гривень.
Антон Пашинський у деклараціях зазначає власне прізвище з орфографічною помилкою українською мовою. В частині документів не вживається м'який знак у суфіксі «-ськ» - «Пашинский».
Про те, що 24-річний Антон Пашинський у лютому очолив один із департаментів підприємства «Спецтехноекспорт» три роки тому заявило видання Forbes.
Тоді депутат від «Народного фронту» Сергій Пашинський назвав у коментарі Радіо Свобода повідомлення про керівну посаду сина «ФСБшною провокацією».
«Свідомо змінивши добре оплачувану роботу на роботу на державному підприємстві, я допомагаю країні, роблячи те, що вмію робити добре: шукаю компанії, які можуть постачати в Україну справжні (не мисливські) нічні приціли і тепловізори, виробників стрілецької зброї», - так пояснив Антон Пашинський свій перехід до державної компанії
И даже якобы оружие возмездия, о котором все постоянно пишут - лишение гражданства - не является чем-то страшным. Хотя очевидно, что никто на такие меры не пойдет, это вой в пустоту.