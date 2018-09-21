 Из-за решительных действий украинских десантников руководство учений "Saber Junction-2018" объявило паузу для корректировки плана проведения маневров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины

Как рассказал командир украинской роты "Фантом" капитан Иван Федоренко, штаб разведывательного батальона 173-й воздушно-десантной бригады США был захвачен во время выполнения задания по разведке.

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"Нами был условно пленный командир этого батальона и его офицеры, захваченные средства связи, оружие и штабные документы. Последние мы вручили командиру батальона сил OpFor, в составе которых действуем. Это данные о расположении подразделений нашего противника, планы его действий и тому подобное. Знание нашей стороной такой информацией однозначно влияет на дальнейший ход обучения.

В дальнейшем, при выдвижении украинцев к ключевому рубежу обороны противника, наши десантники обнаружили группу чешских спецназовцев. В результате перестрелки диверсанты условно потеряли 6 человек. По состоянию на 15:00 общие условные потери противника составили около 40 человек и две единицы техники, условные потери украинцев - 2 человека.

Несмотря на паузу для корректировки планов обучения, украинское подразделение продолжает выполнять задачи в поле".









