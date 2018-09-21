 Из-за решительных действий украинских десантников руководство учений "Saber Junction-2018" объявило паузу для корректировки плана проведения маневров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины
Как рассказал командир украинской роты "Фантом" капитан Иван Федоренко, штаб разведывательного батальона 173-й воздушно-десантной бригады США был захвачен во время выполнения задания по разведке.
"Нами был условно пленный командир этого батальона и его офицеры, захваченные средства связи, оружие и штабные документы. Последние мы вручили командиру батальона сил OpFor, в составе которых действуем. Это данные о расположении подразделений нашего противника, планы его действий и тому подобное. Знание нашей стороной такой информацией однозначно влияет на дальнейший ход обучения.
В дальнейшем, при выдвижении украинцев к ключевому рубежу обороны противника, наши десантники обнаружили группу чешских спецназовцев. В результате перестрелки диверсанты условно потеряли 6 человек. По состоянию на 15:00 общие условные потери противника составили около 40 человек и две единицы техники, условные потери украинцев - 2 человека.
Несмотря на паузу для корректировки планов обучения, украинское подразделение продолжает выполнять задачи в поле".
УДАЧИ!!!!!
Все остальное - трофеи победителей.
Излишняя самоуверенность и как результат - кислые улыбки американцев на камеру.
Только сначала, добавить в программу учений, операцию "захват спецназом аэродрома".
У Луганській області українські військові звільнили хутір Вільний, який знаходився під контролем проросійських бойовиків, повідомляє ТСН.
За даними видання, група українських розвідників провела блискавичну і результативну операцію - майже три доби збору розвідувальної інформації та 30 хвилин бойових дій. Операція пройшла без втрат серед українських бійців.
У результаті, як зазначається у сюжеті, передова на північний схід від Золотого стала ще ближче до державного кордону.
За попередніми підрахунками, на хуторі проживає близько 80 осіб. Свого часу бойовики використовували місцевих мешканців як живий щит.
Ось, що значить норм підготовка і забезпечення.
Хлопці-молодці!
https://www.youtube.com/watch?v=o9SYoNGGygo
Путлер...Ютьюб...2015 год
Так что, сворачивать программы помощи, по их не надобности?
И на востоке наши себя даже очень ведут. Посмотрим как бы вы с кацапами справились
нашли с кем связаться. с реально боевым подразделением которое участвовало в реальных боевых действиях