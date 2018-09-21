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Все про:Германия (3159) Минобороны (5355) учения (1865) Десантно-штурмовые войска (20)

 Из-за решительных действий украинских десантников руководство учений "Saber Junction-2018" объявило паузу для корректировки плана проведения маневров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Через несколько часов после того, как рота 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й бригады десантно-штурмовой войск Вооруженных Силах Украины, участвующий в учениях "Saber Junction-2018" на учебном центре Хохенфельс в Германии, захватила полевой тактический оперативный центр разведывательного батальона "противника", руководство учений объявило паузу для корректировки плана проведения маневров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины

Как рассказал командир украинской роты "Фантом" капитан Иван Федоренко, штаб разведывательного батальона 173-й воздушно-десантной бригады США был захвачен во время выполнения задания по разведке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ''Джентльмены, сложите ваше оружие!" - украинские десантники захватили полевой штаб американцев на учениях Saber Junction 2018. ФОТО

"Нами был условно пленный командир этого батальона и его офицеры, захваченные средства связи, оружие и штабные документы. Последние мы вручили командиру батальона сил OpFor, в составе которых действуем. Это данные о расположении подразделений нашего противника, планы его действий и тому подобное. Знание нашей стороной такой информацией однозначно влияет на дальнейший ход обучения.

В дальнейшем, при выдвижении украинцев к ключевому рубежу обороны противника, наши десантники обнаружили группу чешских спецназовцев. В результате перестрелки диверсанты условно потеряли 6 человек. По состоянию на 15:00 общие условные потери противника составили около 40 человек и две единицы техники, условные потери украинцев - 2 человека.

Несмотря на паузу для корректировки планов обучения, украинское подразделение продолжает выполнять задачи в поле".

Из-за решительных действий украинских десантников руководство учений Saber Junction-2018 объявило паузу для корректировки плана проведения маневров 01
Из-за решительных действий украинских десантников руководство учений Saber Junction-2018 объявило паузу для корректировки плана проведения маневров 02
Из-за решительных действий украинских десантников руководство учений Saber Junction-2018 объявило паузу для корректировки плана проведения маневров 03
Из-за решительных действий украинских десантников руководство учений Saber Junction-2018 объявило паузу для корректировки плана проведения маневров 04
Из-за решительных действий украинских десантников руководство учений Saber Junction-2018 объявило паузу для корректировки плана проведения маневров 05

Источник: https://censor.net.ua/n3087502
 
   
 Топ комментарии
 
*/* а вот на практике ...(по-настоящему)
У Луганській області українські військові звільнили хутір Вільний, який знаходився під контролем проросійських бойовиків, повідомляє ТСН.
За даними видання, група українських розвідників провела блискавичну і результативну операцію - майже три доби збору розвідувальної інформації та 30 хвилин бойових дій. Операція пройшла без втрат серед українських бійців.
У результаті, як зазначається у сюжеті, передова на північний схід від Золотого стала ще ближче до державного кордону.
За попередніми підрахунками, на хуторі проживає близько 80 осіб. Свого часу бойовики використовували місцевих мешканців як живий щит.
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Молодцы ребята,хотелось бы узнавать все новости относительно этих учений и об усехах и не наших ребят.
УДАЧИ!!!!!
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Молодцы ребята,хотелось бы узнавать все новости относительно этих учений и об усехах и не наших ребят.
УДАЧИ!!!!!
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Трофейные винтовки, не возвращаются!

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В чем пришли, в том пускай и уходят.
Все остальное - трофеи победителей. Из-за решительных действий украинских десантников руководство учений "Saber Junction-2018" объявило паузу для корректировки плана проведения маневров - Цензор.НЕТ 9467
Излишняя самоуверенность и как результат - кислые улыбки американцев на камеру.
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Через пару недель пройдут учения "Чистое небо". Прилетит эскадрилья ф15... Мож этих туда закинуть?))))
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Отличная идея!
Только сначала, добавить в программу учений, операцию "захват спецназом аэродрома".

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Ну шо тут сказати? Біндери. У мене всьо.
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*/* а вот на практике ...(по-настоящему)
У Луганській області українські військові звільнили хутір Вільний, який знаходився під контролем проросійських бойовиків, повідомляє ТСН.
За даними видання, група українських розвідників провела блискавичну і результативну операцію - майже три доби збору розвідувальної інформації та 30 хвилин бойових дій. Операція пройшла без втрат серед українських бійців.
У результаті, як зазначається у сюжеті, передова на північний схід від Золотого стала ще ближче до державного кордону.
За попередніми підрахунками, на хуторі проживає близько 80 осіб. Свого часу бойовики використовували місцевих мешканців як живий щит.
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То такісти наваляють, то десантура.

Ось, що значить норм підготовка і забезпечення.
Хлопці-молодці!
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сидят улыбаются...они понимают что их по сути убили...(
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Мы Чечню побеждали два раза,а сегодня Сирия и Донбасс лучшие полигоны для наших спецопераций...
Путлер...Ютьюб...2015 год
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Это говорит о том, что современное вооружение и т.д. это далеко не все, на бумажках и по телику все воюют классно, а в реальных условиях или в условиях приблеженных к ним, боевой опыт имеет первостепенно значение, если мне не изменяет память это уже второй раз за это год, когда наши на учениях пошли не стандартно, и пришлось менять план этих учений.
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вот бы провести такие маневры не в германии а в серой зоне ССО
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Не, освобождать украинские территории Через рішучі дії українських десантників керівництво навчань "Saber Junction-2018" оголосило паузу для коригування плану проведення маневрів - Цензор.НЕТ 8455
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немношко улыбнуло, ведь если так, то не было бы в жизни другои результат, потери Украины при боях с русньой и резултат американцов в Сирии с элитои рассеиских дегенератов из вагнера, ну это так. Конечно не знаю, но возможно те же десантники строили для учении тот штаб, конечно не факт это. Хочу чтоб вы поняли, глупа сделать такои перевес в учениях, при том тут речь не солдатах а офицерах - с чего же вы голубчики тогда себя на востоке Украины так не ведёте.
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Перемиріє. Новорічне, пасхальне, врожайне, шкільне і далі по списку.
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ну в виде дрг пусть штабы берут - такие как тут деиствия ваших офицеров вредит вам, ведь если такие успехи, можно и программы помощи заворачивать, нет штабов противника - нет воиск противника, выглядит как раз-два и готово, сцуко, почему тогда у Украины были такие большие потери на востоке Украины и ноль потерь у янки при встречи с русньой.
Так что, сворачивать программы помощи, по их не надобности?
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какие бы у вас были бы потери при войне с армией россии? что за бред ты пишешь??
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напомни ка тут, потери американцов при схватке с вагноревцами в Сирии! И не в том дело, какие были бы потери, дело в том что ваши офицеры зделали вам медвежью услугу и ещё, по твоему вопросу выходит - русня хорошые вояки а остольные, ну так себе, с большими потерями могут выстоять. Так почему в реальности не так?
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где я говорил что русские хорошие вояки? что за очередной бред! дело в численности армии, и стране, которая может не считать людей, и имеет кучу денег на вооружение с продажи нефти и газа. Что ты сравниваешь хрен с пальцем?? пойди армией Норвегии повоюй сам на сам. Ляжете за сутки сами.
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В войне, если хочешь выиграть, главное не захватить , а удержать. Если бы ваши правительства гарантировали невмешательство орды (даже не знаю, как) то сепарня была бы вышиблена за дней 30. А так, при наших начальных успехах, нам опять придется как в августе-сентябре 2014 с ордынскими регулярами драться один на один.
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подожди, при чём тут сепарня вместе с руснявыми дятлами типа стрелка и ко, вы же тут в учениях не против сепарни а против регулярных военных НАТО театр устроили.
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мы театр устроили?? или абидно, что еуропа усралась против военных Украины? кацап что ли??
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То есть "воюйте с ордой сами, а мы будем глубокую озабоченность высказывать". Как обычно.
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А на цих навчаннях є "лінія разгранічєнія", "мінскіє дагаварьонасті", "пєрємірія", "ваєнава рішєнія нє сущєствуєт" і т.п.? Нема? Отож.
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Фильм "Рейд" на ютубе посмотри. Это тоже они. 95-ка по сути элитное наше подразделение, так что ничего удивительного в этом нет.
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смотрел и пару раз, в фильме показан совковый принцып наступлении, когда стрелки идёт цепью между бронетехникой - https://youtu.be/_cjAXBL2JTk?t=1724
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сравнил: солдат европейской армии, которые пороху не нюхали, и кацапов, которые всю жизнь в разных войнах проводят.

И на востоке наши себя даже очень ведут. Посмотрим как бы вы с кацапами справились Через рішучі дії українських десантників керівництво навчань "Saber Junction-2018" оголосило паузу для коригування плану проведення маневрів - Цензор.НЕТ 6661
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а разскажи это вагнерцам ну или их остаткам в Сирии, что они по прежнему могут себя считать крутыми и осущестлившим мечту каждого долподятла рассеии - на мгновение повоевал против американцов.
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кто там воевал против американцев? каждый там сам по себе: амеры стараются не трогать русских, так же как и израиль, турки и ко. Но иногда проколы случаются, как сказали великие.
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Дональд Трамп дал указание подготовить 2 пакета убойных санкций против РАБссии,Госдеп и Минфин США приступили к выполению задания...,Трамп наш сказали Жиринжопский и Игорь Шувалов....
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гоффноеды РАБссии...а я сохранил в закладках речь Плешивого Педофила на Селигере 2012 года о Дамбассе и почем Крыме..тогда Майдана еще не было..Сцуки ВОНЮЧИЕ........
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Как не крути, а украинский командос один из лучших в мире. Нам бы натовские вундервафли на вооружение, так от Кацапии осталось бы ножки да рожки.
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лузеры!! (не наши).

нашли с кем связаться. с реально боевым подразделением которое участвовало в реальных боевых действиях
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Може краще для України був би Гетьман, а не президент чи канцлер, війна б закінчилась бігом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за решительных действий украинских десантников руководство учений "Saber Junction-2018" объявило паузу для корректировки плана проведения маневров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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